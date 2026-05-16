Во Владимире заторы на Пекинке хотят убрать с помощью новых развязок

Перекресток улицы Горького, Пекинки и Юрьев-Польского шоссе - одна из проблемных точек для Владимира.

Начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области Артем Григорьев в ходе своей пресс-конференции высказал свою точку зрения на ряд злободневных для водителей Владимира вопросов. В частности, речь шла о ликвидации заторов на Р-132 и строительстве Северного обхода города.

В объезд

С учетом особенностей дорожной сети Владимира серьезный затор на любой магистральной улице может остановить буквально половину города. Например, подобное случилось зимой 2026 года, когда один-единственный упавший столб на улице Большая Нижегородская создал громадную пробку.

Особенно в этом плане выделяется Пекинка, где той же зимой из-за плохого состояния дороги на Огуречной горе застревали фуры, создавая немалые пробки.

Кстати, именно транзитные большегрузы нередко создают дополнительные сложности местным жителям, когда едут через Владимир по трассе Р-132 «Золотое кольцо».

- Ширина проезжей части не справляется с количеством транспорта, который растет. А вырос он сейчас, потому что начались ремонты основных мостов-путепроводов на Южной объездной. Вот транзитный транспорт и пошел в город, - отметил Артем Григорьев, говоря о Пекинке.

Начальник региональной Госавтоинспекции добавил, что минувшей зимой, когда мосты только начали ремонтировать, а проезжие части из-за снега стали узкими, сотрудникам ГАИ пришлось даже выставлять инспекторов, которые попросту запрещали большегрузам заезжать в город — их разворачивали и отправляли на Южный обход.

К счастью, снежная зима закончилась, а традиционную пробку на Пекинке со стороны Южного обхода дорожники и Госавтоинспекция пообещали ликвидировать до конца лета.

Эффект для города

Но есть и другие сложные участки трассы Р-132. Одним из них стало пересечение улицы Горького, Пекинки и дороги на Юрьев-Польский. Начальник областного Управления ГАИ высказался и по этому поводу.

- Очень проблемный участок. На мой взгляд, чтобы решить проблему, необходимы транспортные развязки, потому что ширина проезжей части не позволяет пропустить такое количество машин, - сказал Артем Григорьев.

Руководитель региональной Госавтоинспекции напомнил, что не столь давно на этом пересечении оборудовали отдельные повороты направо, чтобы водители могли проезжать, не дожидаясь зеленого сигнала светофора. Но проблему это не решило, ведь автолюбителям даже до этих поворотов приходится пробираться через заторы.

Развязки могут быть хоть одноуровневые, хоть многоуровневые. Но для их строительства необходимо много денег. Также придется переносить проходящие в районе садовых товариществ коммуникации.

Существует еще один вариант снижения нагрузки на Пекинку: строительство Северного обхода Владимира, возведение которого должны начать в 2027 году. На первом этапе планируется построить дорогу до участка трассы Р-132 «Золотое кольцо» между Владимиром и Суздалем.

Правда, есть загвоздка: строить его взялась Госкомпания «Автодор», занимающаяся платными дорогами. По задумке, Северный обход станет частью трассы М-12 «Восток» и тоже будет платным.

- Конечно, за это придется платить. Я не готов сказать, какие тарифы применит там госкомпания, но, наверное, именно для жителей нашей области никакого эффекта он не даст. Однако эффект будет в том, что туда уйдет транзитный транспорт, - полагает Артем Григорьев.

Начальник областной Госавтоинспекции уточнил, что в любом случае во Владимире будет комфортнее, ведь хотя бы часть транзитного потока покинет город. По крайней мере, на Пекинке автомобилей точно будет меньше.