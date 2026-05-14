Во Владимире ликвидируют «великую пробку» со стороны Юрьевца

Почти каждый владимирский водитель ругал ситуацию, происходящую на въезде в город со стороны Юрьевца, где в пиковые часы на трассе Р-132 «Золотое кольцо» копятся большие заторы. Начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области Артем Григорьев заявил, что в ближайшее время эту историю попробуют изменить.

Движущийся со стороны Москвы поток неизбежно упирается в три светофора на Пекинке, первый из которых стоит у «Автодома», второй помогает пешеходам переходить дорогу к «Ленте», а третий установлен на большой развилке Московского шоссе, улицы Лакина и проспекта Ленина. Их фазы не синхронизированы, что приводит к ситуации, когда пробка иной раз растягивается до Юрьевца.

С переменным успехом делались попытки регулировать фазы этих светофоров, но добиться особого эффекта не вышло. По словам Артема Григорьева, масла в огонь подливает еще и обилие транзитных большегрузов, которые идут через город, усложняя и без того непростое движение.

Впрочем, руководитель региональной Госавтоинспекции добавил, что существует ряд чисто технических решений, которые помогли бы справиться с этой ситуацией.

- Сейчас совместно с владельцем дороги ФКУ «Центравтомагистраль» мы прорабатываем новую схему организации дорожного движения именно на этом транспортном узле, - заявил Артем Григорьев.

В частности, планируется организовать на данном участке новые полосы движения и серьезно изменить разметку. Как именно — пока не уточняется.

- По крайней мере, сейчас мы прорабатываем вариант и смотрим, как это пойдет в теории, как увеличится пропускная способность, - добавил глава региональной Госавтоинспекции.

Артем Григорьев заметил, что есть и другие решения проблемы. Например, можно построить надземный пешеходный переход для тех, кто движется к «Ленте» и обратно. Тогда на этом участке останутся только два светофора, которые без проблем можно синхронизировать, и это позволит транспорту двигаться гораздо быстрее. Надо сказать, что особенных проблем с «надземниками» у федеральных дорожников нет — зачастую они ставят более дешевые и быстровозводимые модульные переходы.

Полковник Григорьев отметил, что в целом по Владимиру много спорных моментов, связанных с тем, что собственниками дорог и светофоров на них являются разные организации — какие-то принадлежат муниципалитету, какие-то федеральным дорожникам. От этого появляется разное видение решения проблем, которые и финансироваться должны из разных источников. Тем не менее, касательно рассматриваемого участка, конкретика уже есть.

Артем Григорьев уточнил, что уже до конца лета 2026 года схема движения на участке в районе «Ленты» должна поменяться, и пообещал, что первые изменения произойдут в самое ближайшее время.