Во Владимире выступят SHAMAN, Света и Евгений Гришковец

Певец SHAMAN. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осень всегда знаменуется большими гастролями звезд российской эстрады. Октябрь не станет исключением. Концерты и спектакли пройдут не только для взрослых, но и для детей. Представляем самые интересные события второго осеннего месяца.

По классике

6 октября Центр классической музыки приглашает на концерт Владимирского камерного хора. Со слушателями поговорят об истоках русской мелодии и подробно разберут историю ее развития от древнерусского богослужебного пения в виде Знаменного распева до народной песни на примере выдающихся хоровых сочинений разных эпох. Дирижер - Софья Кудрявцева. Начало в 18.30. Цена билета — 400-450 рублей.

Владимирский камернный оркестр. Фото ЦКМ.

12 октября на сцене областной филармонии пройдет концерт «Русских гуслей волшебный перезвон». Народная музыка прозвучит в исполнении Белгородского академического русского оркестра. Начало в 18.30. Цена билета — 350 рублей.

Поп и современные звезды

5 и 6 октября на сцене Арт-холла выступит SHAMAN. Популярность певцу принесли мощный голос, яркий образ и песни, которые не оставляют равнодушным. «Я русский», «Встанем», «Исповедь», «Ты моя» мгновенно стали хитами. По словам SHAMAN, секрет его успеха прост: «Я честно пою о том, что чувствую, и отдаю музыке себя всего до конца». Начало в 19.00. Цена билета — 4100 — 7100 рублей.

7 октября в ОДК состоится концерт Ирины Круг. Она выступит с новой программой «Подари любовь». Заигрывая с различными жанрами, она остается верна шансону. И хиты дня сегодняшнего: «Подари любовь», «Фамилия», «Выберу себя», не уступают уже ставшим легендарными: «Тебе моя последняя любовь», «Королева», «Букет из белых роз». Начало в 19.00. Цена билета — 2100 — 4100 рублей.

8 октября в концертном баре «Цех» пройдет концерт Дельфина. Лирика Дельфина стала более экспрессивной, а художественные образы – конкретнее. Звук приобрёл дополнительную рельефность, местами достигая тактильного эффекта.

Большая программа органично объединит песни из нового альбома с его наиболее яркими треками из прошлых работ, впечатление от которых будет усилено высокотехнологичными световым и мультимедийным шоу. Начало в 19.00. Цена билета — 1600 — 4000 рублей.

11 октября на сцене ОДК выступит Виктор Салтыков. Этот звездный концерт позволит отправиться в мир поп-музыки 80-90-х. В этот вечер вы услышите такие хиты как: «Белая ночь», «Улетели листья», «Кони в яблоках», «Ностальгия», «Берега любви», «Островок» и многие другие. Начало в19.00. Цена билета — 1500 — 3500 рублей.

14 октября в Арт-холле выступит автор и исполнитель всеми любимых хитов начала 2000-х Света. «Ты не мой», «Может да, может нет», «Твои глаза», «Хватит, довольно» - это песни которые помнят и напевают и сегодня. Ее чувственный и проникновенный вокал - один из самых узнаваемых на российской эстраде нулевых. Начало в 19.00. Цена билета — 1700 — 3500 рублей.

Детям

1 октября на сцене Владимирского театра кукол свой спектакль «Бобик в гостях у Барбоса» покажет Краснодарский краевой театр кукол. Это смешная история о том, как дворовый пес Бобик заглянул в гости к заскучавшему домашнему Барбосу. Барбос так расфантазировался, что представил себя хозяином квартиры и всей жизни (где дедушка ходит на поводке и спит на коврике в прихожей). Принципиально не используя современные технические новшества в спектакле, режиссер как бы намекает молодому поколению, что даже без телефонов и планшетов, с помощью одной фантазии можно интересно проводить время. Чуть-чуть воображения – и кровать превращается в пиратский корабль, а холодильник в межгалактическую станцию. Начало в 12 и 14 часов. Цена билета — 380 рублей.

Бобик в гостях у Барбоса. Фото с сайта Владимирского театра кукол.

1 октября в Арт-холле состоится музыкально-иллюзионный шоу-спектакль «Чудесарий» Московского Театра Чудес Волшебника Рафаэля. Зрителей ждут фокусы, иллюзионные трюки, левитация людей и телепортация предметов, комедийная и экстремальная магия, песни и танцы, спецэффекты, феерия мыльных пузырей. Начало в 15.00. Цена билета — 900 — 1700 рублей.

10 октября на сцене Арт-холла детей ждет шоу мыльных пузырей от Испанского театра. Это уникальное семейное шоу, сочетающее в себе элементы европейского театра, оригинального жанра, циркового искусства и пантомимы! В программе: 12 уникальных сюжетов, юмористические сценки, визуальные спецэффекты. В финале каждый ребёнок сможет прикоснутся к мыльным пузырям, их запустят в зал. Начало в 19.00. Цена билета — 900 — 1900 рублей.

15 октября на сцене ОДК покажут мюзикл «Красавица и чудовище». Невероятные приключения, авторская современная музыка и любимые герои, ожившие благодаря самым современным технологиям, перенесут зрителя в сказочный мир, полный волшебства и загадок. В ролях – профессиональные актеры ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Зрителям обещают 2D и 3D графику, танцы, удивительное перевоплощение и другие чудеса. Начало в 12.00. Цена билета — 700 — 1500 рублей.

29 октября юных театралов на сцене ОДК ждет веселый спектакль «Фантазеры» по мотивам рассказов Николая Носова. Неунывающая компания закадычных друзей попадает в самые невероятные истории. Выдерживает в детском лагере ночное «нападение» то ли пиратов, то ли разбойников, то ли монстров. Спасает в чемодане с дырками своего рыжего друга с черным ухом. Героически варит всю ночь напролет кашу. Но главное – они умеют замечательно фантазировать, чего желают и всем зрителям, которые придут на спектакль. Начало в 14.00. Цена билета — 700 — 1300 рублей.

Постановки о любви и не только

1 октября в Областном дворце культуры и искусства покажут балет «Жизель». Это романтическая история о любви, что сильнее смерти, о всепрощении, на которое способна лишь чистая душа, о преданном доверии и раскаянии. В основе балета легенда о виллисах. Духи девушек, которых предали возлюбленные, властвуют при свете луны, выискивая случайных путников и затанцовывая их до смерти. Так виллисы мстят юношам за свою поломанную судьбу. Начало в 17.00. Цена билета — 900-1800 рублей.

"Жизель". Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 октября на сцене Арт-холла покажут спектакль «Любовь и голуби». Всенародно любимая комедия и всенародно любимые актеры. Лиричную, трогательную и невероятно смешную историю любви, измены и прощения вы увидите в исполнении трех поколений «звезд» российского театра и кино, от легендарных актеров, любимых с детства, до новых, ярких восходящих «звезд» (сериалы «Молодежка» и «Вечный отпуск»). Актеры не только сыграют, но и споют. В главных ролях: Раиса Рязанова, Михаил Жигалов, Елена Бирюкова, Ольга Прокофьева, Анатолий Журавлев, Наталья Громушкина и другие. Начало в 18.00. Цена билета — 1600-3500 рублей.

9 октября Клара Новикова, Даниил Спиваковский и Леонид Каневский представят на сцене ОДК постановку «Поздняя любовь». Это трогательная и поразительная история об одиноком человеке Гарри Бендинере, который прожил непростую жизнь. Наполненная неповторимым юмором, пьеса заставляет зрителей смеяться сквозь слезы. Начало в 19.00. Цена билета — 1400 — 3500 рублей.

12 октября на сцене ОДК покажут комедию «А вы все трое мой отец?». О своем отце Настя знала лишь то, что он - герой короткого курортного романа ее матери. Однажды на пороге ее дома один за другим стали появляться... отцы, да еще какие! Комедия со смыслом от знаменитого сценариста Олега Антонова, автора сценариев к фильмам «Сирота Казанская», «Новогодний детектив», «Апостол», «Garpastum» и другие. Начало в 19.00. Цена билета — 1200 — 3100 рублей.

22 октября на сцене областной филармонии с моноспектаклем «Прощание с бумагой» выступит Евгений Гришковец. Автор говорит о том, что, казалось бы, лежит прямо перед глазами, о чем каждый хотя бы раз задумался, но потом взял и отогнал эту мысль как несущественную или просто забыл о ней. Всем же очевидно, что бумага уходит из нашей жизни, уступая свои позиции смартфонам, ридерам и прочим электронным устройствам, и вместе с ней уходит не только привычка читать книги напечатанными, а не выведенными на экран компьютера, но что-то большее. Начало в 18.00. Цена билета — 2000 — 3500 рублей.

Евгений Гришковец. Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 октября на сцене филармонии покажут самую известную рок-оперу «Юнона и Авось» в исполнении Московской государственной творческой мастерской под руководством Народного артиста РФ Алексея Рыбникова. В роли графа Николая Резанова – братья Никита и Александр Поздняковы (участники проекта «Голос»), актер Театра и кино Николай Дроздовский. Роль Кончиты исполняют Светлана Бакаева, Анна Буркина, Наталья Крестьянских, Диана Орловская. В спектакле задействованы ведущие актеры Театра Алексея Рыбникова Екатерина Кульчицкая, Николай Лютов, Ив Набиев (победитель проекта «Успех»). В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музыки, с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора. Начало в 18.30. Цена билета — 2000 — 3500 рублей.