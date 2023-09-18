Владимирскому институту физкультуры и спорта стало негде учить студентов

Институт физкультуры является частью ВлГУ. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В середине августа мы писали о баскетбольной команде «Владимирские львицы», которая была основана и действует при Институте физкультуры и спорта Владимирского государственного университета имени А.Н. и Н.Г. Столетовых. После выхода публикации с нами связались преподаватели института, рассказавшие об «обратной стороне медали».

Проблемы разметки

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и спортивных дисциплин ИФКИ Валерий Ишухин горько посетовал, что кроме баскетбола фактически ничем другим студенты сейчас заниматься не могут. Причем последний невольно стал доминирующим видом спорта, в то время как для подготовки полноценного учителя физкультуры ребята обязаны освоить значительно больший объем знаний, и заключается он не в одних играх.

Доцент показывает только что отремонтированный спортзал института. Сейчас в нем есть лишь баскетбольная разметка.

Новый спортзал. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Я не против баскетбола, я и сам баскетболист. Но ситуация такая, что мы учебный институт, и должны преподавать методику, а разметка здесь только баскетбольная. Раньше у нас кроме него были гандбол, волейбол, бадминтон и мини-футбол. Все это есть в учебных планах и учебных программах, все это есть в школах. То есть мы должны выпускать учителей физкультуры, но теперь не преподаем гандбол, волейбол, мини-футбол и бадминтон. Кого же мы в итоге выпускаем? - разводит руками Валерий Ишухин.

Чаяния опытного преподавателя понять несложно — сперва по институту ударила пандемия коронавируса, из-за которой студенты вынуждены были уйти на заочное обучение. Но как можно физкультурника подготовить на «заочке»? После вмешался ремонт единственного в институте спортзала, и теперь вышло так, что заниматься приходится вообще на улице.

Единственными, кто не пострадал, оказались те самые «Владимирские львицы», которые продолжают ежедневные тренировки. По словам Ишухина, разметку в зале сделали только под баскетбол якобы потому, что регламент соревнований в высшей лиге АСБ подразумевает, что несколько разметок на игровых площадках чреваты штрафом в 25 тысяч рублей.

Более того, преподаватели рассказывают, что ради этих тренировок у них отменили первые пары. Преподаватели уверяют, что они не против развития баскетбола, тем более что в команде участвуют и девушки из числа студенток, но другие виды спорта оказались безнадежно заброшены.

Доцент ведет по институту и показывает то, что когда-то было инвентарными комнатами. Теперь после ремонта спортзала разнообразные мячи для нескольких видов игр преподавателям пришлось сложить в обычный железный контейнер во дворе. Один мячик для мини-футбола Валерий Ишухин возит в личной машине и достает перед парами, но для полноценного обучения специалиста таких мячей нужно гораздо больше.

Валерий Ишухин. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Я вынужден проводить занятия на улице, но инвентарь негде накачать и хранить. Вот футзальный мячик из машины — сейчас ребята поиграют в хоккейной коробке, но ведь это не методика. А для преподавания методики мне нужно 20 мячей. Они у меня есть, но куда их девать? - возмущается Ишухин.

Под открытым небом

Коллектив преподавателей из числа нескольких доцентов обратился с официальным письмом к директору института Льву Логинову. Сотрудники вуза обратили внимание на сложную ситуацию и посетовали, что институт превращается в центр по подготовке баскетболистов, что совершенно неправильно. Однако никакой реакции от руководства не последовало.

- Нет и условий для проведения занятий по легкой атлетике — у нас был большой толстый мат для прыжков в высоту, но теперь его разрезали на четыре части, - посетовал Валерий Ишухин.

При этом, по словам преподавателя, федеральные образовательные стандарты подразумевают, что будущие учителя обязаны уметь преподавать знания по гимнастике, легкой атлетике и целому ряду игр с мячом, а также по самбо и бадминтону, но по факту студенты недополучают знания.

- Вот сейчас наши ребята уйдут на практику, там волейбол, а они его не знают, - говорит доцент.

Сам Валерий Ишухин уверен, что для исправления ситуации никаких кардинальных действий не требуется — достаточно вернуть статус-кво, существовавший до пандемии.

- Если баскетболисты хотят играть, то нужно строить отдельное здание, но не через 2-3 года, а сейчас. Либо переоборудовать зал, в котором нет методики, - уверен преподаватель. - Например, в главном корпусе ВлГУ.

Сами студенты на вопрос о сложившейся ситуации лишь молча разводят руками и убегают на разминку под открытым небом. Преподаватели говорят, что с началом дождей и холодов останется лишь два варианта — либо распускать всех по домам, либо сажать студентов в аудитории и объяснять спортивные тонкости при помощи голой теории.

Мы обратились к руководству ВлГУ с вопросом о сложившейся ситуации. В университете пообещали дать развернутый ответ в самое ближайшее время. Так что позицию вуза мы обязательно изложим в скором времени.