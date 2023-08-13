«Владимирские львицы» готовятся к первому профессиональному сезону

"Владимирские львицы" получили профессиональный статус. Фото предоставлено командой.

Во Владимирской области баскетбол долгое время был на вторых ролях. Однако в последние годы при ВлГУ появилась команда «Владимирские львицы». Мы уже как-то писали о ней.

И вот появился новый повод. В минувшем сезоне женская баскетбольная команда ВлГУ завоевала право выступать в Высшей лиге АСБ, обыграв команду «Чёрные медведи – Политех» в бронзовом матче Лиги Белова. Перед стартом нового сезона мы пообщались с директором клуба Максимом Тюкановым, который рассказал нам, как обстоят дела с подготовкой к сезону у команды.

Максим Тюканов. Фото предоставлено командой "Владимирские львицы".

- Как идут сборы команды? Где они проходят?

- Мы собрались все 17 июля, первые 3 дня девушки проходят медицинское обследование, когда организм спортсмена тестируется с точки зрения возможностей нагрузки на него в сезоне. И с 20 по 31 июля на нашей базе, в нашем баскетбольном зале, мы начали активные тренировки, приведение в общефункциональное состояние каждого спортсмена непосредственно к сборам. А с 1 августа команда отправилась в город Иваново на сборы, они продолжаются сейчас и закончатся 22 августа.

- Изменились ли как-то график и структура тренировок с выходом в Высшую лигу?

- Тренировки радикально не изменились. Да, добавились какие-то дополнительные вещи в тренировках, но в общем, уже и в том сезоне девушки работали по 2 раза в день. Это стандартные профессиональные требования на этом уровне. В итоге у команды ежедневно бывает две тренировки по 2 часа. В среднем мы тренируемся по 4 часа в день.

- Появились ли новые игроки в команде?

- Да, конечно. Обычно селекция начинается задолго до окончания сезона, где-то в марте. В общем-то, мы уже понимали, что пора делать следующий шаг и мониторили рынок игроков, отсматривали своих воспитанников, воспитанников нашего региона с намерением вернуть их обратно к нам. И в апреле-мае мы уже понимали половину новичков, которые нужны нам в предстоящем сезоне.

Могу сказать, что с того сезона у нас осталось 7 игроков – это все студенты ВлГУ, и ещё 6 добавились. Но селекция всё ещё продолжается, поэтому я думаю, что к началу Кубка России, который пройдёт 13 – 15 сентября, мы доберём свой состав, и он будет составлять где-то 16-17 человек.

- Можете ли вы назвать своих спонсоров?

- Мы всех их, конечно, знаем, и попечительский совет подтвердил нам финансирование. Но несколько некорректно будет их сейчас обозначать, так как я с ними ещё не проговаривал этот вопрос. Я думаю, что вы, посещая наши игры, заметите, кто эти люди и компании. Названия спонсоров будут на форме девчонок. Да и в зале будет брендирование. Также, не секрет, что в этом году Правительство Владимирской области тоже помогает нам, за что мы им очень благодарны.

- Значит, проблем с финансированием нет?

- Проблем нет. По крайней мере, на данный момент. Я надеюсь, что в этом сезоне нас это касаться не будет. Тем более у нас идёт масштабная реконструкция нашего спортивного корпуса, в котором мы тренируемся. И пока у нас всё хорошо, я надеюсь, что так будет и дальше.

Фото предоставлено командой "Владимирские львицы".

- Какие главные цели на этот сезон стоят перед «Львицами»?

- Вообще закрепиться в лиге, но нужно говорить о том, что наш состав не самый слабый, конкурентно-способный, на уровне 1-4 места. До конца задачу мы не сформировали, так как ещё неизвестен состав. Думаю, что когда у нас будет 16 игроков, мы поймём, чего мы сможем достичь в этом сезоне. Но могу сказать, что как минимум, мы должны находиться в тройке. Потому что, действительно, те игроки, которые у нас уже были, и те которые пришли - все молодые, активные, хотят развиваться. Поэтому мы должны смотреться как минимум - неплохо, а как максимум – уже посмотрим.

- Какого баскетбола следует ожидать болельщикам?

- Точно красивого и агрессивного. Потому что я бы не назвал нашу модель игры классической, так как у нас уже нет ярко выраженных делений игроков на позиции, то есть когда один центровой, другой подбирающий и прочее. Мы приверженцы новой модели баскетбола, когда все игроки универсалы. Сейчас ценятся такие игроки, которые умеют всё. Эффектность игры от этого возрастает. Уже в том составе, который у нас есть, почти все девушки обладают широким арсеналом навыков. А вообще, женский баскетбол отличается своей красотой, мы сейчас целыми днями разрабатываем дизайн формы. В общем, как минимум зрелищность и красота будут нашими положительными чертами.

В прошлом сезоне "Владимирские львицы" сумели взять бронзу кубка Белова. Фото предоставлено командой.

СПРАВКА «КП»

Команда «Владимирские львицы» появилась в 2012 году. Создал ее заведующий кафедрой теории и методики физической культуры и спортивных дисциплин ВлГУ Александр Власов. В 2019 году девушки заняли 2 место в Центральном федеральном округе – это был их первый шаг в профессиональный баскетбол. В этом же году Максим Тюканов с коллегами создали клуб и стали продвигать команду в студенческих соревнованиях. После этого команда девушек неоднократно становилась призером и победителем различных соревнований. Но сезон 2022/2023 выдался действительно щедрым на успехи. Девушки заняли 1 место в соревнованиях ЦФО, попали в тройку лучших команд Лиги Белова АСБ, заняв 3 место, а также, благодаря этим победам, вышли в Высшую лигу и получили статус профессиональной команды.