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Спорт12 августа 2023 22:00

«Владимирские львицы» готовятся к первому профессиональному сезону

В этом году баскетболистки будут выступать в Высшей лиге Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ)
БОРТНИКОВА Ангелина
"Владимирские львицы" получили профессиональный статус. Фото предоставлено командой.

"Владимирские львицы" получили профессиональный статус. Фото предоставлено командой.

Во Владимирской области баскетбол долгое время был на вторых ролях. Однако в последние годы при ВлГУ появилась команда «Владимирские львицы». Мы уже как-то писали о ней.

И вот появился новый повод. В минувшем сезоне женская баскетбольная команда ВлГУ завоевала право выступать в Высшей лиге АСБ, обыграв команду «Чёрные медведи – Политех» в бронзовом матче Лиги Белова. Перед стартом нового сезона мы пообщались с директором клуба Максимом Тюкановым, который рассказал нам, как обстоят дела с подготовкой к сезону у команды.

Максим Тюканов. Фото предоставлено командой "Владимирские львицы".

Максим Тюканов. Фото предоставлено командой "Владимирские львицы".

- Как идут сборы команды? Где они проходят?

- Мы собрались все 17 июля, первые 3 дня девушки проходят медицинское обследование, когда организм спортсмена тестируется с точки зрения возможностей нагрузки на него в сезоне. И с 20 по 31 июля на нашей базе, в нашем баскетбольном зале, мы начали активные тренировки, приведение в общефункциональное состояние каждого спортсмена непосредственно к сборам. А с 1 августа команда отправилась в город Иваново на сборы, они продолжаются сейчас и закончатся 22 августа.

- Изменились ли как-то график и структура тренировок с выходом в Высшую лигу?

- Тренировки радикально не изменились. Да, добавились какие-то дополнительные вещи в тренировках, но в общем, уже и в том сезоне девушки работали по 2 раза в день. Это стандартные профессиональные требования на этом уровне. В итоге у команды ежедневно бывает две тренировки по 2 часа. В среднем мы тренируемся по 4 часа в день.

- Появились ли новые игроки в команде?

- Да, конечно. Обычно селекция начинается задолго до окончания сезона, где-то в марте. В общем-то, мы уже понимали, что пора делать следующий шаг и мониторили рынок игроков, отсматривали своих воспитанников, воспитанников нашего региона с намерением вернуть их обратно к нам. И в апреле-мае мы уже понимали половину новичков, которые нужны нам в предстоящем сезоне.

Могу сказать, что с того сезона у нас осталось 7 игроков – это все студенты ВлГУ, и ещё 6 добавились. Но селекция всё ещё продолжается, поэтому я думаю, что к началу Кубка России, который пройдёт 13 – 15 сентября, мы доберём свой состав, и он будет составлять где-то 16-17 человек.

- Можете ли вы назвать своих спонсоров?

- Мы всех их, конечно, знаем, и попечительский совет подтвердил нам финансирование. Но несколько некорректно будет их сейчас обозначать, так как я с ними ещё не проговаривал этот вопрос. Я думаю, что вы, посещая наши игры, заметите, кто эти люди и компании. Названия спонсоров будут на форме девчонок. Да и в зале будет брендирование. Также, не секрет, что в этом году Правительство Владимирской области тоже помогает нам, за что мы им очень благодарны.

- Значит, проблем с финансированием нет?

- Проблем нет. По крайней мере, на данный момент. Я надеюсь, что в этом сезоне нас это касаться не будет. Тем более у нас идёт масштабная реконструкция нашего спортивного корпуса, в котором мы тренируемся. И пока у нас всё хорошо, я надеюсь, что так будет и дальше.

Фото предоставлено командой "Владимирские львицы".

Фото предоставлено командой "Владимирские львицы".

- Какие главные цели на этот сезон стоят перед «Львицами»?

- Вообще закрепиться в лиге, но нужно говорить о том, что наш состав не самый слабый, конкурентно-способный, на уровне 1-4 места. До конца задачу мы не сформировали, так как ещё неизвестен состав. Думаю, что когда у нас будет 16 игроков, мы поймём, чего мы сможем достичь в этом сезоне. Но могу сказать, что как минимум, мы должны находиться в тройке. Потому что, действительно, те игроки, которые у нас уже были, и те которые пришли - все молодые, активные, хотят развиваться. Поэтому мы должны смотреться как минимум - неплохо, а как максимум – уже посмотрим.

- Какого баскетбола следует ожидать болельщикам?

- Точно красивого и агрессивного. Потому что я бы не назвал нашу модель игры классической, так как у нас уже нет ярко выраженных делений игроков на позиции, то есть когда один центровой, другой подбирающий и прочее. Мы приверженцы новой модели баскетбола, когда все игроки универсалы. Сейчас ценятся такие игроки, которые умеют всё. Эффектность игры от этого возрастает. Уже в том составе, который у нас есть, почти все девушки обладают широким арсеналом навыков. А вообще, женский баскетбол отличается своей красотой, мы сейчас целыми днями разрабатываем дизайн формы. В общем, как минимум зрелищность и красота будут нашими положительными чертами.

В прошлом сезоне "Владимирские львицы" сумели взять бронзу кубка Белова. Фото предоставлено командой.

В прошлом сезоне "Владимирские львицы" сумели взять бронзу кубка Белова. Фото предоставлено командой.

СПРАВКА «КП»

Команда «Владимирские львицы» появилась в 2012 году. Создал ее заведующий кафедрой теории и методики физической культуры и спортивных дисциплин ВлГУ Александр Власов. В 2019 году девушки заняли 2 место в Центральном федеральном округе – это был их первый шаг в профессиональный баскетбол. В этом же году Максим Тюканов с коллегами создали клуб и стали продвигать команду в студенческих соревнованиях. После этого команда девушек неоднократно становилась призером и победителем различных соревнований. Но сезон 2022/2023 выдался действительно щедрым на успехи. Девушки заняли 1 место в соревнованиях ЦФО, попали в тройку лучших команд Лиги Белова АСБ, заняв 3 место, а также, благодаря этим победам, вышли в Высшую лигу и получили статус профессиональной команды.

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