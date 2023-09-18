Владимирская область рассчитывает получить деньги на ремонт 96 школ

Фото Правительства Владимирской области.

Не секрет, что во многих городах Владимирской области школы уже переполнены, и необходимо строить новые. Первоначально власти обещали открыть в этом году пять школ, построенных по нацпроекту — в Коврове и Покрове на 1100 мест, в Вязниках — на 500 мест, в Гусь-Хрустальном — на 350 мест, начальную школу на 240 мест в селе Сновицы, а также начать возводить школу на 1100 мест в микрорайоне Сновицы-Веризино во Владимире.

По факту же 1 сентября свои двери открыла лишь начальная школа в Сновицах. Строительство других объектов идет с отставанием графика и их открытие теперь запланировано на 2024 год.

Кроме возведения новых образовательных учреждений, необходимо также приводить в порядок и существующие. На сегодняшний день капитальный ремонт требуется в 128 школах, многие из них не обновляли десятки лет, а некоторые – с момента постройки. Для этого необходимо около 2 миллиардов рублей. Таких денег в областном бюджете нет, а значит нужно обращаться за помощью к федеральным властям. Что и было сделано - «белый дом» уже подготовил и направил заявку на 96 школ в Министерство Просвещения для участия в программе капремонта, рассчитанную на три года — с 2024 по 2026 годы.

- К сожалению, мы пропустили предыдущие несколько лет, но на этот раз хорошо подготовились. По качеству у нас одна из лучших заявок, и мы надеемся на выделение федеральных средств. Однако о какой сумме может идти речь, пока не могу сказать, поскольку федеральный бюджет формируется сложно. К тому же, на ремонт одной школы может понадобиться как 30, так и 300 миллионов рублей, - отметил губернатор Александр Авдеев на недавно прошедшем брифинге.

Надо отметить, что при принятии решения в Министерстве Просвещения России будут смотреть и на ранее взятые обязательства, в том числе, на строительство школ по национальному проекту «Образование».

Губернатор уверяет, что «закрыть хвосты» область сумеет вовремя.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

268 миллионов рублей было направлено в 2022 году на укрепление материально-технической базы учреждений образования.

102 миллиона рублей были израсходованы на ремонт кабинетов, крыш, пищеблоков, стадионов и спортивных залов.

689 миллионов рублей дополнительно выделено из областного бюджета в этом году на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе проведение работ по текущему и капитальному ремонтам 71 школы.