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Общество17 сентября 2023 22:00

Владимирская область рассчитывает получить деньги на ремонт 96 школ

Большинство образовательных учреждений не видели ремонта по несколько десятков лет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото Правительства Владимирской области.

Фото Правительства Владимирской области.

Не секрет, что во многих городах Владимирской области школы уже переполнены, и необходимо строить новые. Первоначально власти обещали открыть в этом году пять школ, построенных по нацпроекту — в Коврове и Покрове на 1100 мест, в Вязниках — на 500 мест, в Гусь-Хрустальном — на 350 мест, начальную школу на 240 мест в селе Сновицы, а также начать возводить школу на 1100 мест в микрорайоне Сновицы-Веризино во Владимире.

По факту же 1 сентября свои двери открыла лишь начальная школа в Сновицах. Строительство других объектов идет с отставанием графика и их открытие теперь запланировано на 2024 год.

Кроме возведения новых образовательных учреждений, необходимо также приводить в порядок и существующие. На сегодняшний день капитальный ремонт требуется в 128 школах, многие из них не обновляли десятки лет, а некоторые – с момента постройки. Для этого необходимо около 2 миллиардов рублей. Таких денег в областном бюджете нет, а значит нужно обращаться за помощью к федеральным властям. Что и было сделано - «белый дом» уже подготовил и направил заявку на 96 школ в Министерство Просвещения для участия в программе капремонта, рассчитанную на три года — с 2024 по 2026 годы.

- К сожалению, мы пропустили предыдущие несколько лет, но на этот раз хорошо подготовились. По качеству у нас одна из лучших заявок, и мы надеемся на выделение федеральных средств. Однако о какой сумме может идти речь, пока не могу сказать, поскольку федеральный бюджет формируется сложно. К тому же, на ремонт одной школы может понадобиться как 30, так и 300 миллионов рублей, - отметил губернатор Александр Авдеев на недавно прошедшем брифинге.

Надо отметить, что при принятии решения в Министерстве Просвещения России будут смотреть и на ранее взятые обязательства, в том числе, на строительство школ по национальному проекту «Образование».

Губернатор уверяет, что «закрыть хвосты» область сумеет вовремя.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

268 миллионов рублей было направлено в 2022 году на укрепление материально-технической базы учреждений образования.

102 миллиона рублей были израсходованы на ремонт кабинетов, крыш, пищеблоков, стадионов и спортивных залов.

689 миллионов рублей дополнительно выделено из областного бюджета в этом году на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе проведение работ по текущему и капитальному ремонтам 71 школы.

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