Во Владимирской области 128 школ нуждаются в капитальном ремонте

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На февральском заседании Заксобрания Владимирской области депутаты заслушали доклад министра образования и молодежной политики 33 региона Светланы Болтуновой. Большая часть доклада и последовавшей за ним дискуссии было посвящено школам, их состоянию и безопасности учеников.

Нужно 2 миллиарда рублей

В первую очередь, депутатов интересовали именно вопросы безопасности школ. Светлана Болтунова отметила, что этот вопрос комплексный и затрагивает не только сами моменты охраны школ, пожарной безопасности, но и материально-техническое состояние учебных заведений.

В итоге, у всех школ этот комплекс мер объединен в паспорте безопасности. Сегодня у всех 1124 образовательных учреждений он есть. Это не столько визитная карточка школы, его презентационный материал, это скорее информационный справочник. В паспорте перечислены не только уже имеющиеся средства обеспечения безопасности учащихся, но и то, что еще необходимо сделать.

- На укрепление материально-технической базы учреждений образования в прошлом году направлено 268 млн рублей. В этом году уже распределено 102 млн. Эти средства расходуются на ремонт кабинетов, крыш, пищеблоков, стадионов и спортивных залов. Это тоже повышает безопасность объектов. Регион получает субсидию на противопожарную и антитеррористическую безопасность. За счет нее проводится монтаж систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, установка наружного ограждения, кнопки тревожной сигнализации, – перечисляла Светлана Болтунова.

Светлана Болтунова.

Депутаты спросили у министра, сколько школ сейчас требуют капитального ремонта. Светлана Болтунова ответила, что речь идет о 128 школах. И на их приведение к нормальному состоянию нужно 2 миллиарда рублей. У области таких денег, конечно же, нет. Поэтому «белый дом» подготовил заявку в Министерство Просвещения России для участия в программе капремонта школ.

- С 1 июня будем подавать заявку на участие в программе с 2024 по 2026 годы, - сказала Светлана Болтунова. – Если все пройдет нормально, то в 2024 году мы получим деньги на 26 школ, в 2025-м – еще на 26 школ, а в 2026-м – на 72 школы.

- А нельзя наоборот сделать? – спросил спикер ЗС Владимир Киселев. – Чтобы нам больше денег выделили в 2024 году. На 72 школы.

Светлана Болтунова сказала, что тут есть определенные проблемы с подготовкой документов муниципалитетами. На это Владимир Киселев ответил, что в ЗС постараются подтолкнуть местных чиновников для ускорения процесса.

Вместо охраны сторож и гардеробщица

Коснулись депутаты вопроса и непосредственно охраны школ. Депутаты рассказали, что в числе типичных нарушений в школах есть такие: вместо охраны представителями ЧОП на входе сидят сторожа, гардеробщицы, не работают камеры видеонаблюдения, нет кнопки экстренного вызова полиции, нет телефона для вызова групп реагирования.

В итоге, выяснилось, что из 1124 объектов региональной системы образования 551 относится к 3-й, 2-й или 1-й категории опасности. Вот там меры предосторожности принимаются самые серьезные. На сегодня все эти объекты оснащены системами видеонаблюдения, практически везде есть металлодетекторы, кнопки экстренного вызова милиции, но даже там системы охранной сигнализации есть только в половине учреждений, не везде есть квалифицированная охрана и системы управления эвакуацией.

Владимир Киселев.

- На 2023 год Владимирской области в общей сложности выделено почти 604 миллиона рублей на развитие образования и укрепление материально-технической базы. Из них 271 миллион – из областного бюджета в виде субсидий на подготовку муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду, – говорит спикер Заксобрания Владимир Киселев.

По итогам обсуждения было принято решение о том, что выполнение предписаний от надзорных органов должны быть в приоритете и в первую очередь средства из областного бюджета будут расходоваться на антитеррористические мероприятия. Об этом ранее речь шла на общественных слушаниях по проекту бюджета. В ЗС сообщили, что их рекомендации уже учтены Правительством региона.