Во Владимирской области стартовал конкурс «Народный участковый-2023»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Вот уже десять лет МВД России и «Комсомольская правда» проводят конкурс на звание самого народного участкового полиции. Нынешний год исключением не стал, и 11 сентября стартовал, первый, муниципальный этап состязания.

56 кандидатов

На первом этапе жителям Владимирской области предстоит выбрать лучшего из лучших среди участковых на уровне районов и городов. Онлайн-голосование в этом туре проводится на официальном сайте регионального УМВД России.

Суть голосования проста — в разделе состязания представлены анкеты всех участников, в которых указаны их возраст, стаж работы, сведения о территории обслуживания и ряд других показателей. Любой желающий может ознакомиться с этими анкетами, а затем поставить «лайк» понравившемуся участковому на его конкурсном аватаре.

Отделы полиции со всей Владимирской области в этот раз выставили 56 кандидатов, среди которых оказалось 11 представительниц прекрасного пола и 45 мужчин. При голосовании важно помнить, что отдать предпочтение вы можете только один раз, зато абсолютно любому кандидату вне зависимости от района проживания. После этого получится увидеть, сколько голосов уже набрал тот или иной претендент.

В первые же часы голосования в безоговорочные лидеры выбились два представителя Кольчугинского района Евгений Филаретов и Александр Быков, а также участковый из Вязников Виктория Терентьева, которая участвует в состязании второй год подряд.

Впрочем, каковы будут итоги — покажет время.

Молодость против опыта

Внимательные владимирцы смогут увидеть среди конкурсантов немало знакомых лиц. Многие из представленных участковых уполномоченных борются за звание «самого народного» несколько лет подряд.

Таковыми стали и 44-летний майор Ринат Алеев из Владимира, а также его коллега майор Максим Цепелев. Всего же областной центр заявил на конкурс шесть претендентов, из которых четверо проходят службу в отделе полиции №1, обслуживающем Ленинский район. А вот многолетние лидеры и одни из самых активных участников состязания — сотрудники отдела №3 из Доброго выставили лишь одного кандидата, которым стала капитан Ольга Чугунова.

Что касается других районов и городов, то они в зависимости от возможностей выставили в своем большинстве до трех кандидатов, но многие сделали ставки на четыре, пять и даже шесть человек.

Лидером по числу конкурсантов в этот раз оказался отдел полиции по Коврову и Ковровскому району, который заявил сразу восемь претендентов. Любопытно, что руководство ковровского ОВД делает ставку на молодежь — возраст участников варьируется от 24 до 31 года, причем половина из них оказалась девушками.

Напротив, некоторые другие муниципалитеты делают ставку на опытность. Например, Меленковский район представляют 44-летняя Галина Суханова и 43-летний Сергей Яров — оба бывалые сотрудники. Аналогичная ситуация в Селивановском районе, где титул оспаривают 44-летние участковые Роман Обухов и Роман Головинов. Один в ОВД трудился 21 год, другой — 23 года.

Спасти людей на пожаре

Пока еще конкурсанты скромно умалчивают об интересных и необычных историях, произошедших с ними во время службы. Практически во всех анкетах в качестве главных достижений они указывают доверие граждан, высокую оценку со стороны населения, хорошую раскрываемость преступлений и конструктивное взаимодействие с жителями.

Во Владимире лишь старожил конкурса Максим Цепелев из Октябрьского района поделился, что 29 августа 2022 года задержал подозреваемого в мошенничестве. Жулик обманул пожилую женщину на 150 тысяч рублей, но благодаря участковому вся сумма была возвращена хозяйке.

Еще одна история связана с участковым из Вязников капитаном Алексеем Клочанюком. Сам Алексей в своей анкете указал лишь «спасение людей на пожаре». Но мы писали об этом случае, который произошел в 2019 году. В тот зимний вечер Алексей возвращался со службы в поселке Никологоры, когда заметил, что горит частный дом. Ему удалось вытащить через окно женщину и детей, но их отец оставался внутри. Рискуя жизнью, Клочанюк бросился в горящий дом, нашел в дыму мужчину и успел вывести его за секунды до взрыва газового баллона.

Также своими интересными случаями поделились сразу несколько участковых из Собинского района, правда, весьма кратко. Так, капитан Артем Иванов упомянул, что ему удалось помирить жителей деревни Парфентьево, лейтенант Дмитрий Костючков сообщил, что задержал человека, который нанес другому побои, а капитан Анна Чупашкина обмолвилась, что помогала престарелой женщине в воспитании внука.

Более подробно с анкетами участников можно ознакомиться на официальном сайте регионального главка полиции. Первый этап конкурса будет проводиться до 20 сентября включительно. Победители муниципальных этапов поборются за звание «самого народного» участкового Владимирской области.