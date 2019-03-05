2019-03-04T17:37:07+03:00
Общество

Вязниковский полицейский спас из горящего дома целую семью

Во время пожара там взорвался газовый баллон
Валерия Рудометова
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Алексей КлочанюкАлексей Клочанюк
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В поселке Никологоры Вязниковского района 26 февраля загорелся деревянный дом, в котором жила семья с двумя маленькими детьми. Вечером все уже укладывались спать, и подумать не могли, что через несколько минут их дом вспыхнет. Огонь охватил сразу все комнаты, и если бы не проходящий мимо участковый Алексей Клочанюк, который вытащил семью из огня, могла бы случиться трагедия.

- Возвращаясь домой, в поселок Никологоры, я увидел, что в доме, где проживает семья с детьми, началось возгорание. Часть постройки и входная дверь уже были охвачены огнем.Я подбежал к окну, постучал. Мне открыл ребенок в пижаме, видимо, все уже отдыхали, так как время близилось к десяти вечера, - рассказывал участковый уполномоченный вязниковской полиции лейтенант Алексей Клочанюк. - Сперва я вытащил из окна детей и их мать, отвел к местным жителям, которые стояли недалеко от дома и тоже пытались чем-то помочь.

Но тут в панике женщина стала кричать, что в доме остался отец детей. В это время задымилась крыша, но участковый, рискуя своей жизнью, решил вернуться в дом. Среди клубов дыма Алексей почти наощупь нашел главу семейства и вывел его на улицу.

Алексей Клочанюк.

Едва они покинули дом, раздался взрыв газового баллона, который разнес часть дома. Но благодаря находчивости и смелости полицейского гибели людей удалось избежать.

- Алексей Клочанюк впервые за время своей работы спас семью на пожаре, но до этого случая он также проявлял смелость и доставал из воды людей, - рассказала руководитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Ирина Гавриченко. - С 2009 года он работает в органах, участковым уполномоченным является три года. У самого есть дочка. В настоящее время руководством УМВД России по Владимирской области решается вопрос о поощрении участкового уполномоченного полиции Алексея Клочанюка за проявленное мужество при спасении людей на пожаре.

Сейчас, как сообщили в пресс-службе владимирского УМЧС, причина пожара устанавливается. Пожар тушили 12 пожарных подразделения Вязниковского гарнизона и 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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