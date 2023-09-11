Экс-тренер владимирского «Торпедо» Александр Горбачев: «Я больше ничего не могу дать команде»

Фото с официального сайта футбольного клуба "Торпедо".

После пяти поражений подряд, включая проигрыш в кубке России, владимирское «Торпедо» опустилось на последнее, 18-е место турнирной таблицы (команда играет во второй лиге российского первенства). Главный наставник черно-белых Александр Горбачев сразу же после последней проигранной игры заговорил о своем возможном уходе. А 5 сентября он официально покинул свой пост. Во Владимире он проработал полтора года.

- Когда меня пригласили в команду в феврале 2022 года, то была поставлена задача — за восемь игр набрать 12 очков, в итоге мы смогли заработать 21 очко, и контракт со мной автоматически продлился. После этого необходимо было войти в шестерку, и, несмотря на то, что ведущие футболисты — Лабзин и Андреев получили тяжелые травмы, мы выдержали и сделали это. В весенней части команда выступала хорошо, набрав 24 очка, отстав от первого места всего на одно очко, - подвел итоги своей работы Александр Горбачев в последнем интервью пресс-службе клуба.

А вот потом в «Торпедо» начались проблемы — долго не подписывали контракты с тренером и игроками. По словам экс-наставника, допускать такой ситуации нельзя, поскольку договоры с основным костяком команды необходимо подписывать за месяц-полтора до начала сезона, чтобы и тренер, и футболисты понимали, что новый сезон они начнут в определенной команде.

- В итоге дотянули до того, что приехал Поляков и начал проситься на просмотр в «Зенит-2» (в итоге туда игрок и перешел — авт.), а мы не понимали, искать нам левого защитника или нет. Кроме того, покинули команду ее капитан Мурад Омаров и Павел Горбачев. На роль лидера мы взяли Камиля Закирова, но он порвал ахиллово сухожилие. И когда начался новый сезон, половина футболистов головой были не с командой, у них оставалась надежда, что они подпишут другой контракт. В итоге в матче со «Знаменем труда» была пустота — ни мотивации, ни настроя, ни игры, - поясняет экс-наставник черно-белых.

Владимирские футболисты на каждой игре начали допускать грубейшие ошибки в обороне. Многие игроки просто сдались, признавая, что не знают, что делать на поле. Из-за отсутствия лидера в команде и основных защитников, они просто потерялись. По словам Горбачева, последняя игра со «Звездой» (черно-белые проиграли со счетом 1:4 — авт.) показала, что, несмотря на все усилия, ошибки остаются, и нужного результата нет.

- Я понял, что больше ничего не могу дать команде. Она как живой организм, но мне не удалось его вылечить. Поэтому я принял решение обратиться к руководству с вопросом о расторжении контракта. За полтора года удалось выровнять команду, но нельзя жить прошлыми заслугами. Есть только здесь и сейчас. Клубу и игрокам нужно искать другую мотивацию, - уверен Александр Горбачев.

Бывший тренер черно-белых благодарит не только футболистов, болельщиков, но и руководство региона, отмечая, что всегда получал необходимую помощь и поддержку, а в клубе собрались профессионалы, и посторонних людей в нем нет.

- Для второй лиги здесь есть все необходимое — стадион с газоном, два поля с искусственным покрытием, тренажерный зал. Владимир — футбольный город, но все же первый вопрос, который задают футболисты: «Сколько?». И в этом моменте, конечно, нужно улучшать условия. Хороший футболист сюда просто так не поедет, он будет искать, где лучше, - подчеркнул Горбачев.

Сейчас бывший тренер черно-белых уехал домой, в Калининград. Он хочет отдохнуть, а потом с новыми силами намерен искать новое место работы — возможно, попроситься в «Балтику» (играет в Премьер-Лиге) к Сергею Игнашевичу.

Что до «Торпедо», то сейчас обязанности главного тренера исполняет Сергей Дубровин.