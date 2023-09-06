Во Владимире появятся два новых туристических маршрута

Два новых туристических маршрута будут проходить через улицу Георгиевская. Фото: Виктория СУХОВА

О необходимости развития туризма в областной столице говорят не первый год. Ведь благодаря ему город станет еще более привлекательным для приезжих, плюс будет приносить дополнительный доход.

Чиновники пытаются разрабатывать коды, логотипы, а сейчас добрались и до муниципальной программы, которую на днях утвердил глава города. За три года власти планируют направить на развитие туризма 6 миллионов 600 тысяч рублей. Любопытно, что из городской казны выделят лишь 200 тысяч рублей (по 100 тысяч на 2024 и 2025 года), а оставшиеся средства взяты будут из внебюджетных источников.

Город - «однодневка»

Несмотря на то, что Владимир — город с богатой историей и памятниками ЮНЕСКО, туристы в один голос говорят, что одного дня на знакомство с достопримечательностями им хватает. Семьи с детьми отмечают, что в областном центре нечем заняться, развлечений для юных гостей слишком мало, поэтому задерживаться здесь надолго нет смысла. Кроме того, туристы говорят о мусоре, недостатке урн, плохих дорогах и тротуарах, нехватке набережной или какой-то зоны отдыха у воды, плюс много неухоженных зданий, которые отталкивают одним свои видом.

Власти и сами признаются в том, что «относительно невысокие темпы развития туротрасли не позволяют динамично развиваться инфраструктуре туризма». В частности, ряд достопримечательности находятся в ужасающем состоянии. Золотые ворота сейчас находятся на реставрации и огорожены, смотровая площадка в парке Пушкина продолжает сползать в овраг, а монумент князю Владимира не первый год «украшает» красный забор.

Фото около памятника приходится делать на фоне ограждения. Фото: Виктория СУХОВА

По мнению чиновников, для повышения привлекательности города и увеличения туристического потока необходимо создать единую городскую туристскую среду, удобную для гостей по всем показателям, создать новые туристические продукты, опирающиеся на историческое наследие, проводить как можно больше фестивалей и ярмарок, а также развивать инфраструктуру.

К слову, на сегодняшний день администрация ставит в пример Рождественскую ярмарку, праздник «Вишневый спас», фестиваль «Нетривиальный Владимир», фольклорный праздник русской гармошки и частушки «Звучи, гармонь народная!», музыкально-гастрономический этнофестиваль «Вокруг света» и другие мероприятия.

Новые маршруты и интерактив

Золоты ворота находятся на реставрации и недоступны для туристов. Фото: Виктория СУХОВА

Что же конкретно предлагает муниципальная программа по развитию туризма? Первое — реконструкция и комплексное благоустройство исторического центра города. Второе — продолжение научной реставрации и реконструкции памятников, ансамблей и исторических зон на всей территории города. Третье — создание новых пешеходных зон в историческом центре. И, наконец, устройство зон спортивно-оздоровительного назначения.

Городское управление культуры и туризма уже разработали два новых маршрута. Оба идут через центральную часть города и, скажем честно, не отличаются оригинальностью.

Маршрут «Открой свой Владимир» проходит от Вокзальной площади по улице Большой Московской до Золотых ворот, затрагивая улицу Летне-Перевозинскую, Спасский холм, улицу Георгиевскую с выходом на Большую Московскую, Пушкинский бульвар, Успенский собор, сквер «Липки», Дмитриевский собор, пешеходную дорожку за Богородице-Рождественским монастырем. Далее путь туристом пролегает по лестничному спуску по улице Урицкого с выходом на Вокзальную площадь.

Одним из самых цветущих уголков во Владимире является сквер Липки. Фото: Виктория СУХОВА

Второй маршрут «Сердце Владимира» идет от Золотых ворот до улицы Гагарина по улице Летне-Перевозинской, Спасскому холму и улице Георгиевской с выходом на Большую Московскую, улицу Гагарина, улицу Княгининскую ( с возможным посещением Свято-Успенского Княгининского монастыря), улицу Никитскую с выходом к Золотым воротам (с возможным посещением улицы Девической).

При этом гиды должны делать экскурсии увлекательными и интерактивными, используя современное оборудование. Кроме того, мэрия намерена заняться обновлением экспозиций и экспонатов в музее «Старая аптека» и мемориальной мастерской Французова. Также планируется обновить выставочные залы музея воинской славы в бывшем Доме офицеров и музея советского детства в Центральном парке. Также в планах у властей находится ремонт и установка навигационных указателей, стоек, информационных стендов и выпуск не меньше 4 тысяч туристических буклетов, не меньше 200 календарей и около 500 сувениров.

Результатом программы должно стать ежегодное увеличение количества туристов и экскурсантов, рост наполняемости гостиниц и увеличение числа посетителей частных и муниципальных музеев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

222 492 туриста посетили Владимир в 2022 году.

194 492 человека остановились в гостиницах.

99 366 человек посетили частные и муниципальные музеи.

После реализации программы цифры должны вырасти.

244 742 туристов должно быть в 2023 году, 269 216 — в 2024 году и 296 137 — в 2025 году.

214 685 человек — наполняемость гостиниц в 2023 году, 236 154 — в 2024 году и 259 769 — в 2025 году.

109 302 посетителя музеев в 2023 году, 120 232 — в 2024 году и 132 255 — в 2025 году.