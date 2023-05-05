Во Владимире смотровая площадка парка Пушкина продолжает сползать в овраг

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Несколько недель назад владимирцы и гости города заметили, что большая часть зоны возле перил на смотровой площадке в парке имени Пушкина оказалась огорожена забором с предупредительными надписями.

Красный забор

У самой окраины началось проседание почвы, так что смотровая медленно накренилась в сторону Клязьмы. Правда, на тот момент это было заметно лишь по отдельно взятым участкам основания перил, в которых образовались дыры.

В мэрии Владимира заверили, что ничего страшного не происходит, что грунт просел после зимы, а его восстановление не займет много времени. На место даже выезжал лично градоначальник Дмитрий Наумов, записавший видео для своего телеграм-канала.

Однако наступила середина майских праздников, но площадка продолжает оставаться в прежнем состоянии. Стало даже немного хуже. Гости парка заметили, что площадка явно просела, а брусчатка теперь имеет совершенно определенный наклон в сторону оврага.

- Стыдно перед приезжими, - сокрушается житель Владимира Виктор. - В самом центре города не могут починить место, куда приходят толпы туристов. Что они подумают о нашем городе?

Кстати, соседствующий с накренившимися перилами монумент князю Владимиру и святителю Федору тоже все еще огорожен и стянут укрепляющими тросами. Надписи на ограждении все так же гласят, что в ближайшее время здесь проведут обследование с последующим ремонтом.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

А пока туристы делают фото со стяжкой и красным забором по периметру памятника и любуются красотами владимирских далей с правой части смотровой площадки.

Локальное благоустройство

В мэрии Владимира признались, что и сами беспокоятся за состояние монумента и сползающей смотровой, но работы по укреплению сиюминутно провести невозможно. Впрочем, подвижки в этом направлении уже есть.

- Фундаментные группы, на которых установлен монумент, нуждаются в очень серьезных профилактических работах, укреплении и ремонте. Сейчас нами заказан профессиональный проект обследования фундаментов и, соответственно, составление проектно-сметной документации на ремонт, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

В связи с плохим состоянием фундаментов потребовались и стяжки, так как специалисты заметили «некое движение скульптуры».

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Сейчас проект разрабатывает Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро. Согласно договору, все расчеты архитекторы должны провести в срок до 1 июня.

- Как только они выдадут нам полное заключение, мы, имея на руках проектно-сметную документацию, поймем цену вопроса по укреплению фундаментов и начнем энергично изыскивать средства для проведения этих работ, - заключил Александр Карпилович.

А вот по поводу сползающей смотровой площадки в мэрии по-прежнему особо серьезных проблем не видят. В горадминистрации заверили, что работы по ее восстановлению проведут, как только «появится возможность локального благоустройства». Специалистам потребуется восстановить гравийно-песчаную подушку на кромке холма, на котором расположена площадка. Власти Владимира обещают, что если все пойдет по плану, смотровую восстановят до конца мая.