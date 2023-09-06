В Петушинском районе три деревни поссорились из-за строящейся дороги

Кадр из видеообращения жителей против строительства дороги.

Не совсем обычная ситуация возникла на территории Нагорного сельского поселения, где начали строить дорогу между деревней Желудьево, селом Воскресенье и деревней Гостец.

Дорога возле церкви

Нельзя сказать, что эта история началась внезапно. Исследования и экспертизы для будущего строительства тут проводились еще в 2019 году, а в декабре 2022 года выбрали подрядчика, которым стало областное ГУП «ДСУ-3».

По задумке, асфальтовая дорога протяженность 4 километра 70 метров должна связать весьма отдаленную от «цивилизации» деревню Гостец с шоссе «Покров-Новоселово-Киржач». Средства на эти цели (чуть более 100 миллионов рублей) выделило областное правительство, и работы начались.

Однако начинание внезапно омрачилось скандалом. Началось все с того, что в группе «Петушки Любимые» в социальной сети «Вконтакте» было опубликовано видеообращение от имени жителей Желудьево, Воскресенья и Гостца. Ролик записали на фоне Воскресенской церкви, мимо которой пройдет упомянутая дорога в селе Воскресенье. Обращение было адресовано губернатору Владимирской области Александру Авдееву, который в 2022 году лично выделял средства на возведение этой трассы в рамках строительства путей к населенным пунктам, удаленным от основных дорог.

- Обращаемся к вам с просьбой разобраться в сложившейся ситуации… Администрация Петушинского района сумела получить субсидию в 100 миллионов рублей на строительство, хотя эти деревни не подходят под определение, так как имеют круглый год полноценную связь с дорогой «Покров-Киржач». Жители против строительства, - заявили селяне.

Далее люди объявили, что по ряду документов в дальнейшем это шоссе станет объездной дорогой до федеральной трассы М-7 «Волга». И жителям не хочется, чтобы их спокойные деревушки стали проездом для автомобилей. И их устраивает даже та грунтовка, что есть, ведь на ней можно найти разве что один провал в Желудьево.

Наконец, селяне выразили беспокойство, что дорогу проложат не по улице Нижняя села Воскресенье, где проходит традиционный путь, а через улицу Верхняя, где расположены коммуникации. Вдобавок шоссе, по их словам, будет вплотную примыкать к Воскресенской церкви, являющейся памятником архитектуры XVIII века и прилегающему к ней некрополю.

Кадр из видеообращения жителей против строительства дороги.

Даже таксисты не едут

Однако уже на следующий день администрация Петушинского района в качестве ответа выложила на своей странице в соцсети другой ролик — своеобразный ответ соседям от жителей деревни Гостцы. Люди на видео возмутились и сказали, что соседи не получали индульгенцию говорить от их имени, а на самом деле дорога очень нужна.

- Решение о ее строительстве принималось на основе обращений жителей села к Президенту России, так как весной и осенью невозможно доехать до деревни. Что касается аргументов жителей Желудьево и Воскресенья, будто бы дорога будет связана с М-7, то это абсурд, проект не предусматривает выхода на федеральную трассу, - заявили старожилы Гостца.

Местные жители посетовали, что из-за плохих дорог им крайне проблематично ездить к своим домам в суровые времена года, да и пешком от Желудьево особенно не погуляешь, а ведь только туда ходит автобус. В Гостец, по словам селян, даже таксисты не берут заказы из-за плохих путей. В итоге жители деревни Гостец заявили, что асфальтовая дорога им, живущим там круглый год, очень нужна. Все устраивает лишь тех, кто приезжает сюда только летом.

Объездной не будет

Оперативно получить официальный комментарий от властей Петушинского района нам не удалось, однако на условиях анонимности наш источник в местной администрации раскрыл некоторые детали происходящего.

- У людей разные мнения: кому-то дорога нужна, кому-то нет. Даже в Гостце есть люди, которые высказываются против. Вообще, Гостец это тупиковая деревня, там река, и никто через реку дорогу строить не станет. Никакой объездной там тоже не будет. Просто получилось так, что в правилах землепользования и застройки эту дорогу указали, как перспективную, планируемую к строительству (как объездную — авт.), но откуда она в этих правилах взялась непонятно, видимо, произошла техническая ошибка. На самом деле ничего подобного никогда не планировалось, - объяснил собеседник.

Представитель власти добавил, что трассу действительно пришлось строить не через традиционный путь по улице Нижняя села Воскресенье, а через улицу Верхняя, но причина тривиальна — в противном случае шоссе «залезло» бы на земли лесного фонда, что весьма усложнило бы проект.

- И строить дорогу будут с перекладкой всех коммуникаций, включая водопровод и электросети. Людям это неоднократно объяснялось, но они все равно говорят, что коммуникации пострадают, - разводит руками чиновник.

В любом случае, власти заверили, что дальше Гостца трасса точно не уйдет, так что спокойной сельской жизни ничто не помешает. А местные жители получат твердый путь, по которому без проблем проедут и они сами, и экстренные службы.