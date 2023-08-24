В Муроме новый автомобильный мост через Оку испытали на прочность

Фото: пресс-служба ГК "Автодор"

Совсем немного времени осталось до открытия движения по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса. Предварительно датой пуска назначили 5 сентября. А пока специалистам довелось провести одни из самых ответственных процедур на этом участке.

Едут самосвалы

В течение 21, 22 и 23 августа на новом мосту через Оку в районе Мурома работали сотрудники отдела диагностики искусственных сооружений. Двухпилонный вантовый гигант длинной 1400 метров с весом металлоконструкций более 6500 тонн проверяли на прочность. Ведь если окажется, что на мосту имеются опасные изъяны, запуск движения по М-12 попросту не состоится. Напомним - в конце апреля строители соединили здесь владимирский и нижегородский берега, замкнув русловой пролет сооружения.

Поэтому в течение трех дней конструкцию подвергали разнообразным тестам.

- Испытания состоят из двух частей: статической и динамической. Статическое заключается в том, что заранее рассчитанную нагрузку мы ставим в разные положения и снимаем ряд параметров, а потом сверяем с расчетными, - рассказывает начальник отдела диагностики искусственных сооружений «Автодор-инжиниринг» Екатерина Мандрабура.

Мост испытывали на прочность при помощи груженых самосвалов. Фото: пресс-служба ГК "Автодор"

А динамическая часть испытаний заключается в проезде по мосту груженых самосвалов, в ходе чего специалисты также снимают параметры. Машины не только едут, но и делают остановки в строго определенных местах.

Пожалуй, столь масштабные испытания проводились на мостах Владимирской области лишь дважды, и оба раза в этой же местности — в 2009 году на первом вантовом мосту через Оку, ставшем «старшим братом» вновь построенного, и в 1912 году на железнодорожном мосту, расположенном тут же, но в нескольких километрах вверх по течению.

И если более ста лет назад на железнодорожный мост паровоз загонял груженый состав во всю его длину, то теперь выставлять тяжелые большегрузы по всей площади сооружения не требуется.

При помощи разнообразных специально установленных датчиков специалисты проверили вертикальное перемещение конструкции, прогиб пролетного строения, имеющего здесь целых 254 метра в длину, а также напряжение в его элементах, для чего датчики поставили даже на нижние части сооружения. Кроме того, изучили и наклон пилонов. Инженеры с ноутбуками разместились на определенных точках, включая верхушки пилонов, и при каждом испытании считывали данные.

Инженеры с ноутбуками разместились в разных точках сооружения. Фото: пресс-служба ГК "Автодор"

Мост качается

- Также у нас проводится лазерное сканирование, - объясняет Екатерина Мандрабура. - Летает коптер, который составляет 3D-модель моста и проводит аэрофотосьемку.

Таких моделей потом сделают две- первая будет представлять конструкцию без нагрузки, с «нулевыми» параметрами, а вторую снимут уже под нагрузкой, в роли которых выступают те же самые самосвалы, каждый весом в 35 тонн. По несколько штук их загоняют на разные участки, после чего и происходит считывание результатов. Например, 22 августа по мосту курсировало до 15 таких самосвалов.

При помощи коптера будет составлена 3D-модель моста под нагрузкой и без. Фото: пресс-служба ГК "Автодор"

Кто-то заметил, что конструкции моста качаются, однако инженеры уверяют, что так и должно быть.

- Это хорошо что качается, плохо, когда наоборот, - говорит Мандрабура. - Ведь мост воспринимает нагрузки, как живой организм, это гибкая вантовая система.

Правда, как только испытания полностью закончатся, все датчики снимут. Но без внимания масштабное сооружение не оставят.

- Здесь будет смонтирована система мониторинга инженерных конструкций. Это будут датчики на пилонах, на пролетных строениях, это будут видеокамеры. Мониторинг будет вестись на всем периоде эксплуатации, - рассказал заместитель руководителя проекта Даулет Сизо.

Специалисты уточнили, что такие конструкции должны служить до 100 лет, и новый муромский мост не исключение. Конечно, ремонтировать его придется, но как минимум век прослужить он должен.

Окончательные результаты испытаний инженеры обещают подготовить на днях, так как это очень сложная, кропотливая работа. Однако уже сейчас опытные специалисты заверили, что никаких отклонений от параметров не фиксируется. Так что можно говорить, что мост к открытию автомобильного движения готов.