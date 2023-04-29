Владимирскую и Нижегородскую область соединили новым мостом через Оку

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Большое событие в масштабе не только региона, но и всей страны произошло под Муромом: специалисты, возводящие вантовый автомобильный мост для трассы М-12, замкнули последний блок пролета над рекой, и фактически по сооружению теперь можно перебраться на другую сторону.

Рекордный срок

Установку замыкающего блока провели в торжественной обстановке. Под «владимирский» пилон приехали губернатор Александр Авдеев, руководитель ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, представители властей Нижегородской области и, конечно же, проектировщики и создатели этого исполинского сооружения массой более 6500 тонн и длинной почти в 1,4 километра.

Александр Авдеев напомнил, что во Владимирской области уже открыто 86 километров трассы М-12 и поблагодарил мостовиков за работу, выполненную в рекордные сроки: по сути, замыкание двух частей моста можно назвать выходом на полное завершение его строительства, теперь здесь останется уложить асфальт и облагородить сооружение.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Это важнейшее событие не только для Владимирской области. Эта трасса связывает сквозной нитью практически все регионы. Сейчас от Санкт-Петербурга до Казани, а дальше Екатеринбург, Оренбург и дальше до Владивостока, - подчеркнул глава региона.

В свою очередь, Вячеслав Петушенко пообещал, что к осени по новому участку М-12, включающему новый мост, можно будет добраться из Москвы до Арзамаса, путь составит 403 километра в общей сложности.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Мост двухпилонный, судоходный пролет шириной в 250 метров. Уникальность моста заключается в том, что он построен в короткие сроки — 2,5 года. Вот перед вами пилон, тут применили систему скользящей опалубки, которая позволила сократить срок строительства на полгода. Если бы этого не было, мы бы сегодня не радовались этому событию. И очень важно, что применявшиеся до этого в России вантовые системы были иностранного производства. А здесь 51 процент вантовой системы — российского производства, - рассказал Вячеслав Петушенко.

Ожидается, что пропускная способность моста составит до 40 тысяч машин в сутки, но за первый год проедут 15-18 тысяч автомобилей.

Золотой болт

Команду к началу церемонии стыковки дал заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин, подключившийся по селекторной связи. После этого руководитель проекта Александр Дмитришин по рации дал мостовикам команду: «Приступить к установке болтокомплекта! Замыкающий блок! Замыкающий блок!».

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Сама процедура замыкания проводилась прямо над водами Оки на огромной высоте среди арматуры, которую еще предстоит соединить. Поэтому гости увидели все на мониторе: монтажник простым гаечным ключом привернул последний болт, который специально сделали золотым. После этого над Окой раздались залпы салюта, и под восторженные крики мостовиков было объявлено, что стыковка завершена.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Дорога по новому мосту пока выполнена в бетоне, а посередине находится арматура для разделительного барьера. На новеньких вантах еще не снят полиэтилен. Сразу бросаются в глаза отличия этого моста от «старшего брата», стоящего на 500 метров выше по течению. Во-первых, он явно шире, во-вторых, здесь всего два пилона. А не три. Но самое главное — новый мост оказался «молчаливым» - его ванты, в отличие от « старшего брата», не издают на ветру «потусторонние» звуки, за которые местные жители назвали первый мост «поющим».

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Вячеслав Петушенко пообещал, что к началу осени закончатся все оставшиеся работы, и 9 сентября здесь проедут первые автомобили.