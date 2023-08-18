На дорогах Владимирской области начнут устанавливать «шериф-балки»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области Артур Амосов в ходе своей пресс-конференции поделился техническими ноу-хау, которые уже применяются, либо в ближайшее время появятся на трассах региона с целью повышения безопасности.

Делиниаторы

Времена, когда даже дорожную разметку наносили не везде, давно ушли в прошлое. Теперь элементарные светофоры имеют различные секции и режимы работы, а конструкторы изобретают все новые системы безопасности.

Часть из этих систем внедряется на дорогах Владимирской области. В ГИБДД их называют «инженерными решениями».

- На наш взгляд, это основные рычаги, которые позволяют минимизировать последствия ДТП, - уверен Артур Амосов. - Например, по нашим рекомендациям проводится установка делиниаторов — сигнальных столбиков, которые разделяют транспортные потоки.

Такие столбики можно встретить, например, на трассе «Владимир-Муром-Арзамас» в районе поворота на деревню Ново-Петрово. Начальник областной Госавтоинспекции отметил, что ставят их исключительно в местах, где случались серьезные аварии с погибшими. В основном это дороги с одной полосой в каждую сторону, где встречные потоки ничем не разделены. Делиниатор не позволяет выехать на встречку и дает чисто психологический эффект, благодаря которому водители при проезде мимо них снижают скорость. На пяти участках дорог Владимирской области в текущем году их уже установили, а еще на пяти установят в ближайшее время.

Другое новшество в сфере безопасности — метод продольного фрезерования. Часть асфальта с края проезжей части аккуратно срезают таким образом, что когда колеса автомобиля заезжают на них, начинаются шум и вибрация. Это позволяет зазевавшимся или задремавшим водителям понять, что они вылетают с трассы, и вернуться на ровную поверхность. В скором времени в регионе создадут 10 таких отрезков.

Но самое интересное ноу-хау появится на федеральной трассе М-7.

- На трех участках этой автодороги принято решение об установке таких новаций, как «шериф-балки», - поделился Артур Амосов. - Это спецсигналы патрульного автомобиля, которые установлены на опоре электрической сети. Издалека они заметны водителям и концентрируют внимание, особенно в ночное время.

Проще говоря, когда автолюбитель видит перед собой маячки машины ГИБДД, он чисто автоматически снизит скорость и действительно усилит бдительность.

Пока что решено установить только три «шериф-балки», и все они разместятся на М-7. Возможно, после первых опытов эти ноу-хау появятся и на других участках.

Артур Амосов Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Барьер спасет жизнь

А вот трассу М-12 начальник региональной Госавтоинспекции подверг критике. По словам Артура Амосова, он и его сотрудники ожидали, что с введением современного платного автобана в действие он частично разгрузит поток на М-7 и, тем самым, снизит количество аварий. Но вышло с точностью до наоборот.

- Мы рассчитывали, что с учетом призванных снизить тяжесть дорожных сооружений вроде демпфирующих устройств и барьерных ограждений, ДТП на М-12 если и будут, то мелкие. Но практика показала, что эта трасса добавила нам тяжелых аварий, в которых за семь месяцев погибло девять человек, - констатировал полковник Амосов. - Одной из причин мы видим отсутствие краевого барьерного ограждения, что, на наш взгляд, не характерно для скоростных платных автодорог.

Поэтому руководству Госкомпании «Автодор» УГИБДД по Владимирской области внесло предложение по установке таких барьеров.

- Краевое ограждение отсутствует, но при этом присутствуют кюветы и опоры линий элеткропередач. Учитывая повышенную скорость движения, особенно в сложных погодных условиях, мы фиксируем, на наш взгляд, неоправданно большое количество ДТП с пострадавшими, - подытожил руководитель областной Госавтоинспекции.

Однако теперь ситуация идет к лучшему. По словам Артура Амосова, ГК «Автодор» услышала доводы инспекторов и начала установку краевых барьеров по всему протяжению двух открытых участков во Владимирской области. Их общая протяженность составляет 93 километра, а в сентябре М-12 в нашем регионе «вырастет» до 193 километров.

Кстати, в Госавтоинспекции рассказали, что хотя маршрутов патрулирования на трассе М-12 у них не имеется, но сотрудники ГИБДД обязательно станут заезжать на нее во Владимире, в Муроме и под Гусь-Хрустальным. В задачу экипажей будет входить не только контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения, но и осмотр систем безопасности самого автобана, чтобы вовремя сообщить дорожникам о неисправностях и недостатках.