Муромские чиновники предложили 90-летней бабушке-погорелице взять ипотеку

Мария Чурдалёва (справа) жила в доме с 1950 года. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В марте мы уже писали о пожаре, который привел в полную негодность деревянный многоквартирный дом №19 по улице Калинина города Мурома. Однако спустя четыре месяца люди вновь обратились к нам с проблемой. Как выяснилось, большинство из них так и не получили взамен ничего.

Бегунки

В ту мартовскую ночь полыхать начало где-то на крыше, и по деревянным перекрытиям языки пламени быстро разбежались по кровле. Пожарным удалось обуздать огонь, но теперь внутри сгоревшего дома буквально идет дождь, а через единственный не закрытый выход мародеры вытащили радиаторы отопления и другие ценные вещи.

Погорельцы ведут по развалинам и показывают огромные дыры в потолках, закопченные стены и ободранные обои — любители наживы пытались вырвать электропровода. По словам погорельцев, дознаватели МЧС пришил к выводу, что виной случившемуся стало замыкание электропроводки на чердаке. Только чудом никто не погиб и не пострадал.

- С марта мы здесь не живем. Свет, газ и воду отключили сразу же, - говорит жительница дома Елена Климова.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Жильцы вспоминают, что тогда около пяти часов утра на пожар примчались сотрудники горадминистрации, пообещавшие оказать помощь, а управляющая компания организовала «Газель», на которой уцелевшие вещи развезли по гаражам и сараям родственников. Позже семьям действительно выделили по 5000 рублей от мэрии и по 12 тысяч от социальной защиты. Больше повезло тем, кто жил в двух муниципальных квартирах — впоследствии они переехали в новостройки. Зато люди, у которых жилье оказалось приватизированным, «зависли». Конечно, маневренное жилье предлагали всем, однако многие не согласились перебираться в комнаты общежитий.

- А еще после пожара нам велели явиться в администрацию, где дали «бегунки», - объясняют погорельцы и показывают листочки, озаглавленные, как «Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».

В списке числятся справки с места жительства, справки о доходах, документы, подтверждающие состав семьи и еще целый ворох бумаг.

- Сказали, что необходимо собрать эти документы, чтобы нас признали малоимущими, но в итоге так и не признали, - объясняет Светлана Симакова, у которой сгорела трехкомнатная квартира.

Светлана говорит, что жилье они покупали в ипотеку как многодетные, причем гасили ее в складчину, вместе с мамой. Кредит приходится выплачивать до сих пор, а страховщики отказываются помогать, так как дом признали аварийным. В итоге семье вынужденно пришлось переехать в деревню.

«Накинули пять лет»

Жильцы обратили внимание, что заседание по признанию дома аварийным провели почему-то задним числом, якобы за сутки до мартовского пожара, и срок расселения поставили до конца 2033 года. При этом еще в 2020 году аналогичная комиссия уже признавала жилище непригодным, и срок расселения установила до 2028 года. Почему вдруг «накинули» пять лет — никто не понимает. Как бы то ни было, ждать столько времени люди не могут.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Детей пришлось из городской школы забрать. Они ходили на секции — в тир, бокс, но теперь такой возможности нет, - вздыхает Светлана. - Нам объяснили, что ради нас никто школьный автобус за город не отправит, а регулярные рейсы в Муром из деревни бывают только три раза в день.

Семье ее соседки Ольге Пехотовой «повезло» чуть больше — мэрия после пожара выделила на пару месяцев им маневренную квартиру в отдаленном микрорайоне Вербовский. Квартира старая, кое-что пришлось докупить и починить самим, а на учебу и работу добираться теперь приходится по часу, но это лучше, чем совсем ничего.

- У нас сгорело все, а теперь нас заставляют делать справки, за которые приходится отдавать огромные деньги, причем половина справок потом не нужна, - сокрушается Ольга. - А меня в Управлении жилищной политики еще и спрашивают: «Почему вашу квартиру оценили в 2 миллиона 400 тысяч рублей?». Но вы попробуйте за такие деньги хоть что-то купить! На соседней улице в новостройке «однушка» 4 миллиона стоит, а подобные нашему бараки на Вербовском продают по 2 миллиона 700 тысяч.

Ответов нет

Но если более молодые поколения худо-бедно справляются с ситуацией, то у старожилки дома №19 Марии Чурдалёвой положение оказалось весьма странным.

- В этом доме моя семья жила с 1950 года, я тут самый старый жилец, - улыбается Мария Александровна. - Мама и папа трудились на заводе, от него и дали квартиру. Сама я работала медсестрой, и теперь имею пенсию 28 тысяч рублей. Мне сказали, что в малоимущие я не попадаю, мол, слишком большая пенсия. И говорят: «Пусть берет ипотеку и покупает жилье!». А мне в декабре 90 лет исполняется!

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Теперь бабушка вынуждена жить у родственников. Ей тоже предлагали общежитие, в котором не оказалось окна, а все удобства были вне помещения. Пожилому человеку в таких условиях было бы очень тяжело, и пришлось отказываться.

Жители дома №19 говорят, что так и не могут получить никаких внятных ответов от властей. На прием к главе округа Муром Евгению Рычкову и его замам пока попасть не удалось. Писали жалобу губернатору Александру Авдееву, но и она пока осталась без ответа. Дошло до того, что направили обращение федеральному уполномоченному по правам человека, однако оттуда сказали, что обращение переслали в муромскую прокуратуру.

- Мы отлично понимаем, что квартиры и деньги нам никто сразу не даст. Но мы хотим только определенности, поэтому надеемся, что хотя бы таким образом власти нас услышат, - сообщили погорельцы.

В пользу погорельцев

В Управлении жилищной политики администрации округа Муром оперативно получить комментарий не удалось. Не удалось побеседовать и с главой округа Мурома Евгением Рычковым. Чиновники лишь сослались на занятость и сами пообещали перезвонить. Мы направили официальные запросы в администрацию округа Муром и Министерство ЖКХ Владимирской области.

Единственными людьми, которые откликнулись на проблему погорельцев почти моментально, оказались прокуроры.

- В настоящее время никаких бумаг в муромскую городскую прокуратуру по данному дому не поступало, проверок не проводилось. Поэтому настоятельно рекомендуем жильцам явиться к нам и сделать обращения. В рамках этих обращений мы начнем работу и обратимся в пользу граждан в суд с исковыми заявлениями, - рассказала старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.

В надзорном ведомстве добавили, что уже направили к сгоревшему дому своих сотрудников для уточнения информации. Сами погорельцы пообещали сделать обращения в надзорное ведомство в кратчайший срок.

Мы будем следить за развитием этих событий.