В Муроме жители многоквартирного дома после крупного пожара оказались на улице

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Крупный пожар случился ранним утром 18 марта в девятиквартирном доме №19 по улице Калинина. Деревянная двухэтажка вспыхнула, как спичка, и в результате то, что не поглотил огонь, было уничтожено водой во время тушения. Власти пообещали, что предоставят погорельцам новые квартиры, но люди сетуют, что площади могут оказаться меньше.

«Мама, мы горим!»

Пожар случился в пятом часу утра, когда большинство жильцов спало. Пламя занялось где-то в районе чердака и быстро прошло по деревянным конструкциям, а особенно разбушевалось в первом подъезде, где еще со времен первого пожара, случившегося тут 23 года назад, не до конца восстановили перекрытия. К счастью, люди успели выбежать — 15 человек и четверо детей смотрели на свой полыхающий дом снаружи, никто из них не пострадал.

Жительница второго этажа Елена Жидоморова вспоминает, что проснулась от звука трескающегося шифера. Точно такой же звук она слышала именно 23 года назад, когда их дом загорелся впервые. Но в тот раз здание удалось спасти.

- Я услышала звук трескающегося шифера и подумала: «Что-то загорелось». И тут вбежала дочь со словами: «Мама, мы горим!» - вспоминает Елена.

Люди в спешке выбегали на улицу, а прибывшие пожарные начали заливать дом водой, но и у профессионалов на тушение деревянной двухэтажки ушло время. Самим погорельцам, по их признанию, это время показалось вечностью. Что именно случилось пока не ясно, но жильцы считают, что где-то наверху замкнуло электропроводку.

В итоге крыша сгорела полностью, лишь обугленные куски каркаса торчат то тут, то там. Снаружи стены почти не пострадали, но жильцы уверяют, что огонь расходился внутри по перекрытиям, так что от первого подъезда не осталось вообще ничего, и теперь он заперт на замок, а во втором сгорела лишь одна квартира на верхнем этаже, в то время как все остальное оказалось залито водой. Жить тут больше невозможно.

Супруги Владимир и Людмила Пырковы показывают свою квартиру на первом этаже — в спальне навесной потолок под тяжестью воды обрушился. По счастью, в ночь пожара Елена и Владимир ночевали у сына, и прибежали на пожар по звонку соседей, когда крыша дома была уже вся в огне.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- У меня давление подскочило до 190, «скорую помощь» вызвали, сделали мне укол, - говорит Людмила.

Теперь семья вынуждена ютиться у детей.

Жилищный вопрос погорельцев

Жильцы рассказывают, что когда-то двухэтажка на улице Калинина была коммуналкой, заселенной семьями работников завода «Муромтепловоз». Со временем семьи расселяли, а оставшиеся жители получали во владение большие, просторные квартиры с высокими потолками. С годами люди сами провели газ, воду, централизованное отопление, а кладовки превратили в туалеты. Теперь же все это уничтожено, не говоря о мебели и вещах.

Погорельцы пока не знают, куда пойдут жить — почти все разъехались по родным, но понимают, что долго так продолжаться не может. 20 марта жители встретились с представителями администрации. И по итогам людей начали «гонять по кабинетам».

Люди занимаются сбором многочисленных справок, однако уже сейчас столкнулись с бюрократическими трудностями — разные семьи родственников, живших под одной крышей, считают за одно семейство. А у кого-то обнаружилась некая недвижимость, которую тоже обещают зачесть при выделении нового угла. В целом же пока никаких квартир погорельцам не обещают.

- Пока нам предложили только временное размещение, но мы отказались, так как нам пока есть, где переночевать, - объяснили жители сгоревшего дома.

В мэрии Мурома рассказали, что действительно пока погорельцам не стоит ждать скорого решения вопроса.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Сейчас работа ведется с каждым из них индивидуально, определяются дальнейшие перспективы. Далее им придется доказывать свою нуждаемость и малообеспеченность. От этого зависит, придется им стоять в очереди или нет. Однако если в собственности есть другое жилье, то люди ничего не получат. Тем не менее, дом признают аварийным, и после этой процедуры будет решен вопрос о выкупной стоимости для тех, у кого жилье приватизировано, и о предоставлении муниципального жилья семье, живущей по договору социального найма, - рассказал официальный представитель администрации округа Муром Юрий Иринчук.

В мэрии объяснили, что процедура может продлиться до конца текущего года. А пока погорельцам придется ютиться у родных или в углах маневренного фонда.