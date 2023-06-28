На юбилейном фестивале «Новые Имена» в Суздале» выступит Денис Мацуев

Денис Мацуев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В первые дни июля 2023 года Владимирская область вновь примет вновь фестиваль «ALMA MATER: «Новые Имена» в Суздале». Площадкой проведения станет Главный туристический комплекс, где уже много лет традиционно проводится летняя творческая школа фонда «Новые имена», объединяя юных талантливых музыкантов, поэтов, художников.

- Иветта Николаевна Воронова когда-то придумала эту фантастическую, сказочную историю здесь, в Суздале. Так Суздаль стал для нас всех вторым домом. И сейчас он тоже становится родным местом для тех удивительных, талантливых детей, которые ежегодно приезжают сюда, чтобы в этой окружающей их красоте и гармонии заниматься с лучшими педагогами, совершенствовать себя, пролагать дорогу на большую сцену, - говорит Президент Фонда «Новые имена», известный пианист Денис Мацуев.

Идея фестиваля родилась в 2017 году, когда в Суздальском Кремле состоялся праздничный концерт, посвященный 25-летию Летней творческой школы Фонда. В 2018 году впервые прошел двухдневный фестиваль, ставший плодом многолетнего сотрудничества Дениса Мацуева и Владимирского Губернаторского симфонического оркестра под руководством дирижера Артема Маркина.

В этом году фестиваль празднует свой первый небольшой юбилей – пять лет. Программа фестиваля вновь включит в себя два концерта.

1 июля в 18 часов в шатре туристического комплекса состоится открытие фестиваля. Среди исполнителей - известные музыканты и юные таланты Фонда «Новые имена» Дмитрий Мелькумов (гобой), Михаил Лосьмаков (баян), Ева Плакун (скрипка), Лев Камаев (флейта), Екатерина Мочалова (домра), а также Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина. В их исполнении прозвучат произведения Алессандро Марчелло, Карла Стамица, Петра Чайковского, Владимира Семенова, Камиля Сен-Санса, Александра Алябьева. Цена билета — 600 рублей.

2 июля в 19 часов в амфитеатре комплекса пройдет масштабный Гала-концерт, в рамках которого выступит художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев. В сопровождении Владимирского Губернаторского симфонического оркестра в концертной программе примут участие Артур Назиуллин (кларнет), Анна Савкина (скрипка), Даниил Абросимов (фортепиано), Екатерина Мочалова (домра), Борислав Струлев (виолончель), Андрей Иванов (контрабас), Александр Бахарев (труба). Гости услышат произведения Арти Шоу, Никколо Паганини, Моцарта, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Андрея Иванова. Цена билета — 1100 рублей.

Для слушателей из Владимира от Театральной площади будет организован трансфер в Суздаль (время отправления 1 июля в 16 часов, 2 июля в 17 часов). Цена — 560 рублей.

Количество билетов на оба дня фестиваля ограничено. Купить их можно в интернете и в кассах Центра классической музыки (ул. Большая Московская, 28).

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Суздале стартовала Международная творческая школа «Новые имена»

Творческая школа "Новые имена".

Школа пройдет в две смены с 23 июня по 22 июля. В первую смену приехали 195 участников из 24 регионов России от Калининграда до Ямала, а также одаренные дети из Узбекистана и Беларуси. У ребят впереди интенсивная учебная программа: индивидуальные мастер-классы по специальности, занятия по камерному ансамблю, хоровой класс, пленэры, творческие лаборатории и индивидуальные консультации по психологической подготовке, сценическому мастерству, искусству импровизации, продвижению карьеры и другие. В программе школы предусмотрена также работа с педагогами из регионов и родителями одаренных детей.

В течение творческой школы пройдет более 20 различных концертов, а также четыре художественные выставки. Ребят ждут творческие встречи с известными музыкантами и художниками, включая пианиста Дениса Мацуева. Уроки, творческие встречи и концерты будут чередоваться с активным отдыхом — бассейном, подвижными играми на открытом воздухе, экскурсиями.