В школах Владимирской области не хватает 790 учителей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы уже писали о том, что во Владимирской области дефицит кадров достиг максимальных значений. Кадровый голод больше всего испытывают больницы, а также школы, детские сады, учреждения дополнительного образования.

- На сегодняшний день в школах региона не хватает 790 педагогов. Больше всего требуются учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики и иностранного языка, - рассказала в прямом эфире ЦУРа региональный министр образования Светлана Болтунова. - Кроме того, в детских садах не хватает воспитателей, психологов, логопедов, музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре. Также нужны педагоги в учреждениях дополнительного образования и колледжах.

Если к началу учебного года не удастся закрыть все вакансии, тогда предмет будет вести другой учитель, увеличив свою нагрузку. Как показывает практика, в среднем учителя работают на 1,6 ставки. В Коврове эта цифра еще больше. В прошлом году в городе оружейников даже пришлось открыть филиал педагогического колледжа, чтобы там готовили воспитателей.

- Кроме того, для привлечения кадров в университете заключают целевые договора. Раньше желающих было больше, тем не менее, каждый год заключают по 130-150 договоров, - рассказала Светлана Болтунова.

Светлана Болтунова в эфире ЦУР Владимирской области.

Сократить дефицит педагогов призваны и действующие в регионе программы. Например, «Ипотека для учителей» по льготной ставке, а также «Земский учитель». Педагог, приехавший работать в сельскую школу, получает один миллион рублей. Контракт заключают на пять лет. Плюс для сельских учителей действуют разные льготы: на коммунальные услуги, аренду жилья, подвоз до места работы и обратно.

В отдельных муниципалитетах, например в Собинском районе и Радужном, предоставляется служебное жилье, в других — единоразово выплачивают 10-40 тысяч рублей.

- Молодые педагоги работают по повышенным ставкам. У тех, кто окончил университет с красным диплом, коэффициент составляет — 1,8, с обычным дипломом — 1, 7, диплом колледжа оценивается в 1,6. Эти коэффициенты используются в течение двух лет, пока учитель не пройдет свою первую аттестацию, - отметил Светлана Болтунова.

По официальной статистике, за первый квартал этого года средняя зарплата учителя составила 40122 рубля. Плюс доплата за классное руководство — 5 тысяч из федерального бюджета и 4 тысячи из регионального.

КСТАТИ

Во Владимирской области насчитывается 105 педагогических династий. Самыми старейшими являются династии Цветковых и Волковых. Их общий педагогический стаж насчитывает более 1,5 тысяч лет!

Есть и молодые династии — Невские, Ковалевы, Шелль. В них пять поколений учителей с общим стажем 300 лет.