Во Владимирской области дефицит кадров достиг максимальных значений

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Власти Владимирской области не раз говорили о том, что вакансий в регионе намного больше, чем безработных. С начала года дефицит кадров достиг рекордных значений.

Как пояснили эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru, уровень дефицита определяется через соотношение количества резюме к количеству вакансий. При этом комфортной для рынка труда нормой считается баланс 5-7,9 резюме на одну вакансию. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию говорит о том, что на рынке труда есть дефицит кадров.

Не хватает медиков и рабочих

Во Владимирской области уже в марте 2023 года на одну вакансию приходилось всего 2,8 резюме. Однако, как стало видно позднее, падение на этом не закончилось. По итогам мая уровень индекса конкуренции опустился до соотношения 2,1 резюме на вакансию, и это рекордно-низкий показатель с начала 2023 года. В целом по России индекс составил в мае 3,6 резюме на вакансию, а в ЦФО (без учета Москвы и Московской области) – 2,7 резюме на вакансию, причем, здесь также цифры упали до минимальных значений.

Самыми дефицитными специалистами на данный момент в области являются медики – на одну вакансию для них приходится всего 1 резюме. Также в список наиболее дефицитных кадров попали работники сфер «Автомобильный бизнес» (1,3 резюме), «Рабочий персонал» (1,3), «Розничная торговля» (1,3), «Строительство, недвижимость» (1,4), «Производство, сервисное обслуживание» (1,4), «Продажи, обслуживание клиентов» (1,8), «Сельское хозяйство» (1,8), «Транспорт, логистика, перевозки» (2,1).

А вот где с кадрами все хорошо, так это в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (13,3 резюме на вакансию), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (11,5), «Высший и средний менеджмент» (9,9), «Маркетинг, реклама, PR» (8,9). Специалисты с этой квалификацией могут испытывать сейчас сложности с трудоустройством, в связи с высокой конкуренцией.

Мастер-классы и тренинги на ярмарке вакансий

23 июня во Владимирской области пройдет второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятия пройдут во Владимире (улица Белоконской, 6-а), Гусь-Хрустальном (улица Писарева, 17), Коврове (проспект Ленина, 42-а), Муроме (улица Куйбышева, 2/1). В Киржачском районе на производственно-испытательном комплексе НПО «Наука» в поселке Першино выставка откроет свои двери 24 июня.

Для тех, кто ищет работу, состоятся открытые отборы, мастер-классы, тренинги, выставка промышленных предприятий и сферы услуг, профориентационные квесты.

На портале «Работа России» будет транслироваться 8-часовой онлайн-марафон с четырёх площадок: Владивостока, Екатеринбурга, Москвы и Тулы, где более 40 спикеров будут дискутировать по наиболее актуальным и важным темам рынка труда. От Владимирской области в марафоне примет участие директор Муромского филиала Центра занятости населения Екатерина Костакова, она расскажет о реализации профориентационного проекта «Профдебют».