Во владимирском приюте «Дорога добра» будут лечить с помощью собак

Беспородная Рыжая отлично подошла на роль собаки-доктора. Фото приюта "Дорога добра".

Таланты собак не ограничиваются охраной дома и выполнением команд. Некоторые четвероногие друзья способны по-настоящему лечить людей. Этот вид реабилитации называют канистерапией. Совсем скоро лечить с помощью собак начнут во владимирском приюте «Дорога добра», в котором сейчас живут около 45 «хвостов».

Обнять, погладить, разгрузиться

Руководитель приюта «Дорога добра» Юлия Буйницкая признается, что идея развивать канистерапию возникла очень давно.

- Я изначально не хотела, чтобы у нас был просто приют, где живут животные. Я хотела открыть приют с пользой для собак, для людей, для детей. К тому же во Владимире до сих пор нет ни одного специалиста по канистерапии, только Лора Панина в Суздале. Поэтому это направление мне было интересно, вот только мы не могли найти человека, который бы этим занимался, - рассказывает Юлия.

Некоторое время назад такой человек появился, им стала волонтер Ольга Мачигина. Сначала женщина просто приехала в приют с угощениями для «хвостиков», потом стала помогать перевозками и постепенно влилась в жизнь приюта. Ни одна операция по спасению уже не обходилась без Ольги. Например, зимой она, не раздумывая бросилась в ледяную воду, чтобы вытащить собаку из полыньи.

- В приюте в дежурства Оли всегда порядок, чистота, если надо что-то приколотить, привинтить - с этим тоже проблем не будет. Но самое главное – она любит животных. Искренне, по-настоящему. Поэтому именно ее мы отправили на обучение в Центр канистерапии «На Крылатских холмах» в Москву.

На самом деле в приюте уже давно использовали элементы канистерапии, только на обывательском уровне. Частыми гостями «Дороги добра» становятся ребята из фонда «Дети-ангелы» и «Сокращая дистанцию», а также детских домов и интернатов. Приезжают целыми классами и обычные школьники. И эффект после общения есть!

Фото приюта "Дорога добра".

- Учителя много раз рассказывали, как после поездки к нам дети становились дружнее, общительнее, более открытыми. Даже был такой случай, когда классный руководитель никак не могла найти общего языка с одной девочкой. Ребенок бы закрытым, не шел на контакт. И вот они приехали к нам классом, и девочку было не узнать. Она открылась с новой стороны и, наконец, учитель смог найти к ней подход. И это мы говорим только об обычных ребятах, у которых нет нарушений, - рассказывает Юлия Буйницкая.

С удовольствием общаются с четвероногими друзьями и дети с ограниченными возможностями. Они не просто приезжают погладить собак и поиграть с ними, дети по-настоящему отдыхают и «разгружаются».

- Домашние дети они просто гладят собак, а ребята, например, из детского дома по-настоящему обнимают собак, как будто хотят получить от них энергию, ласку, тепло. Всегда уезжают от нас со слезами на глазах и постоянно спрашивают, когда же можно снова к нам приехать, - отмечает руководитель приюта.

Конечно, надо понимать, что ребенок с расстройством аутического спектра после занятий с канистерапевтом не станет сразу здоровым, однако улучшения однозначно будут — появится собранность, зрительный контакт, эмоциональная стабильность.

Рыжая спешит на помощь

Ольга Мачигина любит проводить время, как с детьми, так и с собаками, поэтому с радостью согласилась пройти обучение на канистерапевта. Обучение в столице длилось в течение двух недель — по десять часов в день. Изучали теорию и тут же применяли ее на практике, также выезжали на кинологическую площадку, где знакомились с разными видами спорта.

Обучении основам канистерапии проходило в Москве. Фото предоставлено Ольгой Мачигиной.

- Пожалуй, самым сложным в обучении было понять, какой метод реабилитации подходит тому или иному ребенку, чтобы и ему было комфортно, и работа была эффективной. Говорить о каких-то результатах можно будет только после десяти занятий, - говорит Ольга.

Так как женщина приехала на обучение без собаки, ей предоставили сразу двух напарников — эрдельтерьера и австралийскую овчарку. К обоим хвостатым она нашла подход и трудностей не возникло.

Собака должна уметь выполнять разные команды. Фото предоставлено Ольгой Мачигиной.

- Работать с детьми могут собаки разных пород, никаких ограничений нет. Главное, чтобы она была психологически устойчивая, хорошо шла на контакт с людьми, была не агрессивной, - перечисляет Ольга Мачигина. - На сегодняшний день в приюте под эти характеристики подходит Рыжая (дворяжка – Ред.), ее я буду обучать разным командам и упражнениям, тестировать, после чего предстоит аттестация.

Поскольку собаке тоже нужен отдых, в приюте будут «проверять» и других претендентов. Несколько кандидатов на роль «докторов» уже есть.

- Кроме того, мы начали закупать необходимое для занятий оборудование. Уже, например, привезли световой стол, за которым будет заниматься ребенок, пока собака отдыхает. После чего останется возвести помещение для занятий. В этом, я надеюсь, нам поможет грант, заявку на который мы хотим подать, - поделилась планами руководитель приюта Юлия Буйницкая.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В этом году приют выиграл другой грант. На его средства на территории приюта установили специальный вагончик для бесплатной стерилизации 350 животных. Внутри есть секции, где кошки и собаки восстанавливаются после операции. На сегодняшний день удалось стерилизовать уже 200 животных, которые находятся в приютах, на передержках у волонтеров и даже тех, кого уже забрали домой. В данном случае речь идет о людях с низким достатком, в первую очередь, о пенсионерах.

- Обычно мы проводим стерилизацию на своей территории, куда приезжают ветеринары. Но также организуем выезды в другие районы, потому что у некоторых нет возможности к нам приехать. Уже выезжали в Петушки и собираемся в Юрьев-Польский. Выбираем города, где наиболее дорогая стерилизация и где большое количество бездомных животных, - пояснила Юлия.

После того, как «лимит» животных по гранту закончится, работа по стерилизации не остановится, уверяют в приюте.