Журналист из Владимирской области спасла вороненка и победила в конкурсе «КП» имени Владимира Сунгоркина

Светлана с Карлушей. Фото из архива Светланы Матвеевой.

Владимир Николаевич Сунгоркин сам начинал журналистскую карьеру как региональный собкорр. Поэтому, когда возникла идея конкурса в память о нем, сразу было ясно, что участвовать должны именно молодые региональные журналисты.

ТРИ ГОДА В ПРОФЕССИИ

Выбрать из более ста работ заметки победителей было сложно. Но история журналиста из небольшого города Владимирской области Юрьев-Польского Светланы Матвеевой о спасении маленького вороненка Карлуши «Мы в ответе за тех, кого приручили» покорила всех в жюри.

- Честно, когда узнала о конкурсе, послала сразу несколько своих материалов: то, что было под рукой в нужном формате, - вспоминает Светлана. - История с птенцом поначалу казалась мне немного детской. Были у меня и серьезней материалы: на социальные темы, про СВО. А тут птенец! Думала, зачем я вообще это отправила. А вот как оно оказалось.

Светлана работает в журналистике не так давно - с осени 2021 года, но говорит, что всегда душа лежала к писательскому ремеслу. Еще когда занималась маркетингом, писала стихи и рассказы. А тут объявление в местной газете «Вестник Ополья» появилось, что им требуется журналист.

- Причем объявление заметила даже не я, а мои знакомые. Они начали меня убеждать, что мне надо попробовать свои силы. Попробовала. И так мне понравилось, что я сейчас уже не представляю себя вне журналистики.

Работу молодой корреспондентки отметили сначала в газете, а потом и на областном уровне. Уже на следующий год она выиграла региональную премию от администрации Владимирской области «Ответственность. Позиция. Признание» в номинации «Дебют года». Теперь работу Светланы отметили и в «Комсомольской правде».

ИМЯ КАРЛУША РОДИЛОСЬ СРАЗУ

Что касается истории со спасенным птенцом, которая принесла автору победу, случилась она в 2020 году. Светлана тогда возвращалась с дочерью из поездки и во дворе собственного дома увидела группу детей. Те указывали пальцами на дерево. Подняв голову, она увидела вороненка, одиноко пищавшего в гнезде.

Карлуша. Фото из архива Светланы Матвеевой.

«Уже не сопротивляясь и не убегая от палки, сидит, обреченно вжав голову в крылья. Его заприметили кошки, но дети, пока он еще представляет для них интерес, хищниц от него отгоняют. Жалко-то как. Съедят же. Или дети до смерти заиграют», написала позднее в материале, победившем в конкурсе, Светлана Матвеева.

В итоге Светлана не выдержала, взяла коробку и забрала птенца к себе домой, назвав его Карлуша.

- Имя я придумала автоматически. Иначе быть не могло, он самый настоящий Карлуша, такой несчастный, забитый, лохматый, перья в разные стороны торчат, грязный, - вспоминает Светлана.

Светлану вороненок полюбил как маму. Фото из архива Светланы Матвеевой.

А дальше началась целая операция по спасению, в ходе которой журналистка почувствовала себя матерью второго ребенка. Она нашла через интернет орнитолога, узнала все про питание. Выяснилось, что для птенца надо делать специальную кашу-мешанку, которая состоит из отварной куриной грудки, яичного желтка, растолченного кальция и зелени.

«Затратный у меня получился Карлуша, но ничего не поделаешь, ведь я взяла на себя за него ответственность. Сам брать клювом пищу Карлуша еще не умел. Приходилось катать комочки из каши и закидывать ему в клюв, при этом он задирал голову и с криком «ааааа» раскрывал его. Есть он просил каждые два часа, даже ночью. После первой ночи у меня было ощущение, что я обзавелась вторым ребенком, к которому необходимо бежать по первому крику. Надо отдать должное птенцу – просто так он не орал. Если я слышала его крики, это означало, что прошло ровно два часа и пора принимать пищу», написано в статье.

Потом возникла другая проблема - птенец мог в скором времени оказаться неприспособленным к жизни. И его надо было возвращать в природную среду.

«ВЫЛЕТАЛ ТОЛЬКО КО МНЕ»

В итоге, орнитолог посоветовал оставить Карлушу на ночь одного. Светлана после трех дней выкармливания пошла в парк, оставила его на ветке, а сама расстроенная, ушла домой. Но уснуть в ту ночь у нее не получилось.

Через три дня птенца пришлось отнести в парк и посадить на ветку дерева. Фото из архива Светланы Матвеевой.

«Ложась спать, я чувствовала себя предателем. Сложно описать то чувство вины, которое я тогда испытала. Проснувшись от посторонних звуков, я поняла, что на улице разразилась гроза. Потоки воды стучали о подоконник, а ночное небо озаряла молния. Гром гремел просто неистово, а я, вздрагивая от каждого раската, уже не плакала, а рыдала в подушку, понимая, что это, скорее всего, последняя ночь для моего Карлуши, я сама отнесла его на верную гибель», пишет Светлана.

С утра она сразу побежала в парк. Начала кричать и звать вороненка, и тут из кустов донеслось протяжное: «Кааар!» Так выяснилось, что птенец не только не погиб, но и вполне способен жить в дикой среде. В итоге Светлана стала ежедневно приходить в парк и там тренировать Карлушу летать. В первый день он больше бегал с плеча на голову («мои волосы напоминали ему воронье гнездо», как пишет наша героиня), но потом стал пытаться взлетать. Метр, полтора и так далее.

Карлуша очень любил сидеть на плече или голове Светланы. Фото из архива Светланы Матвеевой.

Позже он прибился к сородичам. Но до самой осени, когда птицы полетели на юг, он все равно вылетал на крик своей спасительницы. И всегда сидел у нее на плече или голове.

«Иногда я приходила не одна, и в качестве эксперимента его звали другие люди. Он ни разу не отреагировал. Стоило мне покричать, и тут же с карканьем, размахивая крыльями, ко мне летел мой пернатый сыночек. Я рассказывала ему свои новости, а он покачивал головой и иногда произносил: «Кааар!» Каждый раз я по привычке приносила ему кашу-мешанку. Он с удовольствием ее клевал», вспоминает Светлана.

Даже после начала вольной жизни, Карлуша прилетал к Светлане по первому зову. Фото из архива Светланы Матвеевой.

Сейчас Светлана Матвеева уже не знает, где Карлуша. Но след этой истории оставил свой отпечаток на ней и ее семье.

- Мы с дочерью теперь каждую зиму в парке и во дворе вешаем кормушки для птиц. А дочка, когда слышит карканье ворон всегда говорит: «Это наш Карлуша здоровается!» - рассказывает наша победительница.

СПРАВКА «КП»

Условия конкурса были простые - возраст участников от 18 до 40 лет, заявитель должен работать штатно или внештатно в печатном/Интернет-СМИ за пределами Москвы и Московской области. Оценивали работы участников авторитетные редакторы и журналисты «Комсомольской правды» во главе с генеральным директором, главным редактором Медиагруппы Олесей Носовой.

Победитель получит денежную премию в размере 100 тысяч рублей, обладатели второго и третьего места – по 50 000 рублей. К слову, участие в конкурсе дает молодым журналистам возможность пройти стажировку и получить работу в «Комсомольской правде».