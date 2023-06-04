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Общество4 июня 2023 16:00

Журналист из Владимирской области спасла вороненка и победила в конкурсе «КП» имени Владимира Сунгоркина

Теперь она получит в качестве главного приза 100 тысяч рублей и возможность пройти стажировку в "КП"
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Светлана с Карлушей. Фото из архива Светланы Матвеевой.

Светлана с Карлушей. Фото из архива Светланы Матвеевой.

Владимир Николаевич Сунгоркин сам начинал журналистскую карьеру как региональный собкорр. Поэтому, когда возникла идея конкурса в память о нем, сразу было ясно, что участвовать должны именно молодые региональные журналисты.

ТРИ ГОДА В ПРОФЕССИИ

Выбрать из более ста работ заметки победителей было сложно. Но история журналиста из небольшого города Владимирской области Юрьев-Польского Светланы Матвеевой о спасении маленького вороненка Карлуши «Мы в ответе за тех, кого приручили» покорила всех в жюри.

- Честно, когда узнала о конкурсе, послала сразу несколько своих материалов: то, что было под рукой в нужном формате, - вспоминает Светлана. - История с птенцом поначалу казалась мне немного детской. Были у меня и серьезней материалы: на социальные темы, про СВО. А тут птенец! Думала, зачем я вообще это отправила. А вот как оно оказалось.

Светлана работает в журналистике не так давно - с осени 2021 года, но говорит, что всегда душа лежала к писательскому ремеслу. Еще когда занималась маркетингом, писала стихи и рассказы. А тут объявление в местной газете «Вестник Ополья» появилось, что им требуется журналист.

- Причем объявление заметила даже не я, а мои знакомые. Они начали меня убеждать, что мне надо попробовать свои силы. Попробовала. И так мне понравилось, что я сейчас уже не представляю себя вне журналистики.

Работу молодой корреспондентки отметили сначала в газете, а потом и на областном уровне. Уже на следующий год она выиграла региональную премию от администрации Владимирской области «Ответственность. Позиция. Признание» в номинации «Дебют года». Теперь работу Светланы отметили и в «Комсомольской правде».

ИМЯ КАРЛУША РОДИЛОСЬ СРАЗУ

Что касается истории со спасенным птенцом, которая принесла автору победу, случилась она в 2020 году. Светлана тогда возвращалась с дочерью из поездки и во дворе собственного дома увидела группу детей. Те указывали пальцами на дерево. Подняв голову, она увидела вороненка, одиноко пищавшего в гнезде.

Карлуша. Фото из архива Светланы Матвеевой.

Карлуша. Фото из архива Светланы Матвеевой.

«Уже не сопротивляясь и не убегая от палки, сидит, обреченно вжав голову в крылья. Его заприметили кошки, но дети, пока он еще представляет для них интерес, хищниц от него отгоняют. Жалко-то как. Съедят же. Или дети до смерти заиграют», написала позднее в материале, победившем в конкурсе, Светлана Матвеева.

В итоге Светлана не выдержала, взяла коробку и забрала птенца к себе домой, назвав его Карлуша.

- Имя я придумала автоматически. Иначе быть не могло, он самый настоящий Карлуша, такой несчастный, забитый, лохматый, перья в разные стороны торчат, грязный, - вспоминает Светлана.

Светлану вороненок полюбил как маму. Фото из архива Светланы Матвеевой.

Светлану вороненок полюбил как маму. Фото из архива Светланы Матвеевой.

А дальше началась целая операция по спасению, в ходе которой журналистка почувствовала себя матерью второго ребенка. Она нашла через интернет орнитолога, узнала все про питание. Выяснилось, что для птенца надо делать специальную кашу-мешанку, которая состоит из отварной куриной грудки, яичного желтка, растолченного кальция и зелени.

«Затратный у меня получился Карлуша, но ничего не поделаешь, ведь я взяла на себя за него ответственность. Сам брать клювом пищу Карлуша еще не умел. Приходилось катать комочки из каши и закидывать ему в клюв, при этом он задирал голову и с криком «ааааа» раскрывал его. Есть он просил каждые два часа, даже ночью. После первой ночи у меня было ощущение, что я обзавелась вторым ребенком, к которому необходимо бежать по первому крику. Надо отдать должное птенцу – просто так он не орал. Если я слышала его крики, это означало, что прошло ровно два часа и пора принимать пищу», написано в статье.

Потом возникла другая проблема - птенец мог в скором времени оказаться неприспособленным к жизни. И его надо было возвращать в природную среду.

«ВЫЛЕТАЛ ТОЛЬКО КО МНЕ»

В итоге, орнитолог посоветовал оставить Карлушу на ночь одного. Светлана после трех дней выкармливания пошла в парк, оставила его на ветке, а сама расстроенная, ушла домой. Но уснуть в ту ночь у нее не получилось.

Через три дня птенца пришлось отнести в парк и посадить на ветку дерева. Фото из архива Светланы Матвеевой.

Через три дня птенца пришлось отнести в парк и посадить на ветку дерева. Фото из архива Светланы Матвеевой.

«Ложась спать, я чувствовала себя предателем. Сложно описать то чувство вины, которое я тогда испытала. Проснувшись от посторонних звуков, я поняла, что на улице разразилась гроза. Потоки воды стучали о подоконник, а ночное небо озаряла молния. Гром гремел просто неистово, а я, вздрагивая от каждого раската, уже не плакала, а рыдала в подушку, понимая, что это, скорее всего, последняя ночь для моего Карлуши, я сама отнесла его на верную гибель», пишет Светлана.

С утра она сразу побежала в парк. Начала кричать и звать вороненка, и тут из кустов донеслось протяжное: «Кааар!» Так выяснилось, что птенец не только не погиб, но и вполне способен жить в дикой среде. В итоге Светлана стала ежедневно приходить в парк и там тренировать Карлушу летать. В первый день он больше бегал с плеча на голову («мои волосы напоминали ему воронье гнездо», как пишет наша героиня), но потом стал пытаться взлетать. Метр, полтора и так далее.

Карлуша очень любил сидеть на плече или голове Светланы. Фото из архива Светланы Матвеевой.

Карлуша очень любил сидеть на плече или голове Светланы. Фото из архива Светланы Матвеевой.

Позже он прибился к сородичам. Но до самой осени, когда птицы полетели на юг, он все равно вылетал на крик своей спасительницы. И всегда сидел у нее на плече или голове.

«Иногда я приходила не одна, и в качестве эксперимента его звали другие люди. Он ни разу не отреагировал. Стоило мне покричать, и тут же с карканьем, размахивая крыльями, ко мне летел мой пернатый сыночек. Я рассказывала ему свои новости, а он покачивал головой и иногда произносил: «Кааар!» Каждый раз я по привычке приносила ему кашу-мешанку. Он с удовольствием ее клевал», вспоминает Светлана.

Даже после начала вольной жизни, Карлуша прилетал к Светлане по первому зову. Фото из архива Светланы Матвеевой.

Даже после начала вольной жизни, Карлуша прилетал к Светлане по первому зову. Фото из архива Светланы Матвеевой.

Сейчас Светлана Матвеева уже не знает, где Карлуша. Но след этой истории оставил свой отпечаток на ней и ее семье.

- Мы с дочерью теперь каждую зиму в парке и во дворе вешаем кормушки для птиц. А дочка, когда слышит карканье ворон всегда говорит: «Это наш Карлуша здоровается!» - рассказывает наша победительница.

СПРАВКА «КП»

Условия конкурса были простые - возраст участников от 18 до 40 лет, заявитель должен работать штатно или внештатно в печатном/Интернет-СМИ за пределами Москвы и Московской области. Оценивали работы участников авторитетные редакторы и журналисты «Комсомольской правды» во главе с генеральным директором, главным редактором Медиагруппы Олесей Носовой.

Победитель получит денежную премию в размере 100 тысяч рублей, обладатели второго и третьего места – по 50 000 рублей. К слову, участие в конкурсе дает молодым журналистам возможность пройти стажировку и получить работу в «Комсомольской правде».

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