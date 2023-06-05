Журналист из Владимирской области победила в конкурсе «КП» имени Владимира Сунгоркина

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"Комсомольская правда" подвела итоги конкурса для молодых региональных журналистов имени нашего знаменитого главного редактора Владимира Сунгоркина. Участники - от Калининграда до Дальнего Востока – прислали нам интересные и познавательные материалы на различные темы: истории о людях, о буднях тружеников, о ветеранах и экологических проблемах, о туристической привлекательности своих регионов, о героях СВО, жизни новых регионов России и т.д.

Первое место заняла Светлана Матвеева, старший литературный сотрудник районной общественно-политической газеты «Вестник Ополья» города Юрьев-Польский Владимирской области. Ее материал «Мы в ответе за тех, кого приручили» о спасении птенца Карлуши покорил сердца жюри. Публикуем полный текст этой статьи:

"Мы в ответе за тех, кого приручили"

Автор: Светлана Матвеева

"Возвращаясь из очередной поездки, мы с дочерью шли через двор к подъезду, уставшие, желая поскорее оказаться дома, под прохладным душем, потому что на улице стояла жара, а в автобусе, на котором мы ехали, оказалось слишком душно.

Здороваюсь с детьми, которые играют во дворе, дочь останавливается около своих подруг, и они ей что-то начинают показывать, демонстративно указывая палкой куда-то влево. Смотрю – птенец! На вороненка похож. Уже не сопротивляясь и не убегая от палки, сидит, обреченно вжав голову в крылья. Его уже заприметили кошки, но дети, пока он еще представляет для них интерес, хищниц от него отгоняют. Жалко-то как. Съедят же. Или дети до смерти заиграют.

Уходим домой. Поднимаемся на этаж, заходим в квартиру. Зачем я этого птенца увидела? Шла бы мимо и не терзалась бы теперь этой жалостью. Пока об этом думала, нашла на балконе коробку, и вот я уже несу птенца домой.

Это – Карлуша. Имя я придумала автоматически. Иначе быть не могло, он самый настоящий Карлуша, такой несчастный, забитый, лохматый, перья в разные стороны торчат, грязный. Так, новый житель, что с тобой делать-то?

Информацию о пшене и хлебушке знают, наверное, все еще с детства. Так вот, забудьте ее. Нельзя птичьих малышей этим кормить. Нашла через интернет орнитолога, пришлось заплатить за информацию о питании и воспитании моего нового пернатого друга. Оказалось, что для него надо делать специальную кашу-мешанку, которая состоит из отварной куриной грудки, яичного желтка, растолченного кальция и зелени. Затратный у меня получился Карлуша, но ничего не поделаешь, ведь я взяла на себя за него ответственность.

Сам брать клювом пищу Карлуша еще не умел. Приходилось катать комочки из каши и закидывать ему в клюв, при этом он задирал голову и с криком «ааааа» раскрывал его. Есть он просил каждые два часа, даже ночью. После первой ночи у меня было ощущение, что я обзавелась вторым ребенком, к которому необходимо бежать по первому крику. Надо отдать должное птенцу – просто так он не орал. Если я слышала его крики, это означало, что прошло ровно два часа и пора принимать пищу.

С едой более-менее разобрались. Теперь расскажу о водных процедурах. Купаться Карлуша любил. Для этого я затыкала в раковине сливное отверстие, набирала воды, запускала в импровизированный бассейн птицу. Он с удовольствием начинал мыться, махал крыльями, пил оттуда в воду, ну и, вишенка на торте – под конец купания испражнялся. К слову, делал он это часто и много. У меня за несколько дней закончилась упаковка одноразовых пеленок.

Теперь мой новый друг уже не был похож на птицу, которая обреченно прячет голову в крылья (так теперь он только спал). Он стал любопытным, прыгал по балкону, где жил, разглядывал пейзаж за окном, дразнил кошку, которая не могла его достать из-за преграды в виде застекленных окон.

Орнитолог мне сразу сообщил, что если я более трех дней продержу у себя птицу, то мне придется оставить ее дома навсегда, так как она уже будет не приспособлена к окружающей среде, не будет видеть опасности в людях и не сможет самостоятельно добывать себе еду. Что же делать? Он еще не умеет летать и брать пищу с земли клювом. Делать нечего – буду учить.

Ежедневно я, посадив Карлушу на плечо, шла с ним в березовую рощу. Ловила удивленные взгляды проходящих мимо людей. Он спокойно сидел, не пытаясь от меня убежать, разглядывал окружающий мир, иногда перелезая с плеча мне на голову. Видимо, мои волосы напоминали ему воронье гнездо и он с удовольствием так сидел.

По несколько часов мы уделяли тренировкам крыльев. Он садился на руку, я качала ею вверх-вниз, а он раскрывал крылья. Видно было, что он старается, но взлететь не получалось: слетев с руки, сразу падал в траву. Надо было больше разрабатывать крылья, что мы и делали. Пара дней – и он мог пролететь уже около метра, приземлялся, пытаясь снова взлететь. Все равно это был уже успех. Замечу, что все время, которое мы проводили в березовой роще, сопровождалось криками Карлушиных сородичей. Сначала было немного жутко, потом я к ним привыкла.

Наступил день, когда я по совету специалиста должна была оставить его в роще на ночь. Так же на плече, я несла его на место дислокации. Выбрав местечко в непролазной траве, я, посадив его на ветку дерева, стала уходить. Со слезами на глазах, оборачиваясь на его крики и несколько раз вернувшись назад, я все-таки ушла. До дома шла разбитая, испытывая страх за своего пернатого друга. Как он там будет один? Летает еще неуверенно, пищу клюет тоже. Ложась спать, я чувствовала себя предателем. Сложно описать то чувство вины, которое я тогда испытала. Проснувшись от посторонних звуков, я поняла, что на улице разразилась гроза. Потоки воды стучали о подоконник, а ночное небо озаряла молния. Гром гремел просто неистово, а я, вздрагивая от каждого раската, уже не плакала, а рыдала в подушку, понимая, что это, скорее всего, последняя ночь для моего Карлуши, я сама отнесла его на верную гибель.

Так и не уснув, я побежала по мокрым улицам в рощу, едва рассвело. Не замечая размытых дорог поселка и грязи, которая облепила кроссовки, я неслась на то место, где его вчера оставила. Было страшно найти там погибшего друга, но нужно было удостовериться. Конечно, его здесь уже нет. Прости меня, пожалуйста.

Сажусь на какое-то бревно от бессилия и усталости и, не понимая бесполезности этого занятия, начинаю кричать: «Кааааар-луууу-шаааа!» И рядом из кустов в ответ доносится протяжное: «Кааар!» Не может быть! Живой! Сидит, смотрит на меня глазами-бусинками и клюв открывает, мол, что смотришь, давай вкусняшку! Помню, что тогда я дала себе установку, что сегодня ночью был естественный отбор. И если он выжил, значит, будет жить!

В дальнейшем он прибился к сородичам. Удивительно, но каждый раз, когда я приходила его там навестить, начинала звать его по имени, он ко мне прилетал. Иногда приходила не одна и в качестве эксперимента его звали другие люди. Он ни разу не отреагировал. Стоило мне покричать, и тут же с карканьем, размахивая крыльями, ко мне летел мой пернатый сыночек. Садился по привычке на плечо или на голову, и так мы ходили по роще. Я рассказывала ему свои новости, а он покачивал головой и иногда произносил: «Кааар!» Каждый раз я по привычке приносила ему кашу-мешанку. Он с удовольствием ее клевал. Иногда он встречал меня у входа в рощу. Иду, иду, и откуда-то сбоку: «Кар!» Поверну голову, а там Карлушенька мой меня ждет!

В конце лета птицы сменили место дислокации, покинув березовую рощу. Куда они улетели, я не знаю. Продолжала приходить, кричать, но роща опустела. Большие, умные, черные птицы, которые раньше у меня вызывали страх, оставили это место. Вместе с ними мой пернатый друг улетел в самостоятельную жизнь. Прошло два года, а я бережно храню воспоминания. Каждый раз, слыша карканье, я автоматически произношу: «Карлуш, это ты?»

В мае-июне проходит массовый «птицепад». Обычно из гнезд выпадают подросшие птенцы – слетки. Они еще не умеют летать. Что делать, если вы обнаружили на земле такую птицу? Найдя Карлушу, я понятия не имела, что с ним делать, и, наверное, все-таки неправильно себя вела. Теперь, вооружившись советом орнитолога, я могу поделиться информацией на эту тему.

Если вы видите, что где-то лежит птенец, не спешите его ловить. Издалека понаблюдайте за ситуацией. Скорее всего, это слеток, которого взрослые птицы пытаются поставить на крыло и готовят к взрослой жизни. Близко не подходите, птицы могут вас испугаться. Проявите терпение и понаблюдайте несколько минут, скорее всего, вы увидите, что птенец не один, рядом есть взрослые птицы, которые опекают его, и помощь не нужна. Если он один, то можно отнести малыша в ближайшие кусты или посадить на невысокую ветку. По голосу родители найдут его и смогут подкормить.

Если же вы взяли слетка домой, то придется его выкармливать, но это не так просто. После того, как птенец превратится в молодую птицу, выпустить его на свободу будет нельзя. Помните, научить птенцов жизни в природе могут только их родители. Пернатый, не освоивший всех премудростей дикой жизни, обречен на гибель."