Школьники из Владимира собрали в помощь бойцам СВО 40 тонн макулатуры

Директора школ, где собрали больше всего макулатуры, получили благодарственные письма. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Задумка собрать макулатуру и на полученные средства оказать помощь нашим бойцам, участвующим в специальной военной операции, пришла представителям Молодежной думы Владимирской области. 24 мая состоялось награждение тех, кто принял в ней наиболее активное участие.

Сдали бумаги на 170 тысяч рублей

В общем-то, для владимирских детей сбор макулатуры дело привычное, но на этот раз мероприятие оказалось куда масштабнее, а главное — имело двоякую цель: не только улучшить экологию, но и внести свой вклад в дело победы. Поэтому ей дали звучное название «Экофронт».

Бумагу силами 29 школ Владимира собирали с февраля по март, после чего ее переработали и направили на целлюлозно-бумажный комбинат, где ей дадут вторую жизнь в виде упаковок, картонных коробок, офисной и упаковочной бумаги, подложек для яиц и многого другого. В Заксобрании Владимирской области, непосредственно курирующем акцию, уточнили, что их молодые коллеги получили доход в 170 тысяч рублей, и на эти средства приобрели 50 комплектов спальных мешков, а также 50 дождевиков. Все это в самое ближайшее время отправят владимирцам, находящимся в зоне проведения СВО.

А 24 мая директора школ и учащиеся собрались в актовом зале школы №36, где подвели итоги. Место выбрали не случайно — именно 36-я школа оказалась победителем, причем с солидным отрывом. Поприветствовать и поздравить ребят и их педагогов приехали заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области Роман Кавинов, замглавы города Владимира Елена Запруднова и представители региональной Молодежной думы.

- Вся страна объединилась, чтобы внести свой вклад в помощь нашим бойцам. С этой целью с начала года проводилось огромное количество различных акций. Мы тоже участвуем в них. Наши ребята пишут бойцам письма, наши кадеты записали для них на 23 февраля свою концертную программу, и акция «Экофронт», во-первых, помогла очистить нашу планету от ненужного мусора, а во-вторых, средства пошли на поддержку бойцов специальной военной операции, - сказала в приветственном слове директор школы №36 Елена Кувшинова, выразив надежду, что такое мероприятие окажется не последним.

Елена Кувшинова, директор школы №36. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В свою очередь, Елена Запруднова отметила, что подобные вещи учат ребят патриотизму, который складывается из многих составляющих, так что мэрия намерена оказывать таким начинаниям поддержку.

Наконец, Роман Кавинов вручил каждому директору школы, участвовавшей в «Экофронте», благодарности. Сами ребята устроили для гостей небольшой музыкальный концерт, в ходе которого исполнили несколько патриотических композицией и прочитали стихи.

По 500 кг с класса

Уже после официальной церемонии Елена Кувшинова рассказала, что ее ученики собрали целых шесть тонн макулатуры из тех 40, что собрал весь город.

- В большей или меньшей степени участвовали все классы, но самый большой вклад внесли 2 «Г» класс, собравший 500 килограммов, и 5 «Е» класс, который собрал 585 килограммов, - поделилась Елена Кувшинова.

По словам директора, собирали бумагу буквально всем миром — детям помогали родители, так что в результате несли макулатуру не только из дома, но и с работы. Результат превысил все ожидания. За это победители получили от Молдумы приз в виде бесплатных билетов на городское колесо обозрения. Сами школьники признались, что им было интересно участвовать в сборе макулатуры, да и вообще интересно участвовать в любых начинаниях, так как это развивает кругозор.

В торжественной программе приняли участие кадеты. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Самых активных ребят мы поощрим этими билетами, а остальные получат благодарственные письма, - резюмировала Елена Кувшинова.

Кстати, ученики школы №36 вообще очень часто принимают участие в разных акциях. Например, совсем недавно они собирали вещи для малоимущих людей, а вообще систематически оказывают помощь ветеранам и приютам для собак. Теперь ребята будут помогать и бойцам СВО.

Вице-спикер Заксобрания Владимирской области Роман Кавинов добавил, что есть планы сделать «Экофронт» более масштабным мероприятием.

- Акция имела успех, и когда о ней узнали в других городах, заявили о готовности присоединиться. Я думаю, что можно повторить это мероприятие, - объяснил Роман Кавинов. - Военнослужащие нам говорят, что им нужна, например, краска, гвозди или какой-либо материал. По одной из таких заявок владимирские ребята и приобрели обмундирование.

Вице-спикер ЗС отметил, что бойцы вообще с теплом принимают то, что присылают дети — их письма они читают, а рисунки вешают на стенах в блиндажах. Так что помощь нашим военнослужащим обязательно будет оказываться и в будущем.