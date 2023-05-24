Во Владимире приют для собак «Валента» разделят на две части

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Горсовет Владимира утвердил новые правила землепользования. Благодаря этому приюты стало возможно размещать в промзонах в черте города, и «Валенте», наконец-то, удалось найти подходящий дом для собак. Но в реальности все оказалось не так просто.

По словам волонтеров, на новой площадке имеется лишь одноэтажное здание в удовлетворительном состоянии, но приют все равно окажется в шаговой доступности. Сделка по приобретению недвижимости должна быть оформлена в ближайшее время.

«Исходя из течения судебного заседания по вопросу закрытия приюта и понимая недовольством жителей от подобного соседства, было принято коллегиальное решение оставить Центр на прежнем месте, а собак перевезти на новое место. Для того чтобы разделить бухгалтерию, была открыта ещё одна некоммерческая организация «Ковчег33» - именно она теперь будет ответственна за наших всеми любимых подопечных хвостиков. Директором нового АНО «Ковчег33» будет Анна Болдина. «Валента» остаётся на своём месте и продолжает работу в штатном режиме», - сообщили волонтеры приюта в своих соцсетях.

Но многолетний руководитель «Валенты», ветеринар Валентина Сокова пока говорит о будущем своего детища осторожно.

- Действительно, собаки переедут на новое место. Сейчас ждем постановление администрации о переводе земель в вид, разрешающий содержание там животных. То есть, эти земли должны еще перевести на другую статью. Обещали сделать это до конца мая, - рассказала Валентина Сокова.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Новая площадка для собак будет находиться в районе ТЭЦ, вдалеке от жилых домов, и в перспективе никакой застройки там не будет. Землю нашли сами волонтеры, все остальные варианты, предложенные властями ранее, запросам приюта не удовлетворяли.

Валентина Сокова подтвердила, что теперь «Валента» как бы разобьется на два юридических лица — ветклиника так и останется на улице 16 Лет Октября в доме №1а, а непосредственно собаки уедут к ТЭЦ. Впрочем, судьба ветеринарной клиники все еще находится в подвешенном состоянии.

- Срок аренды помещения истекает у нас 4 июня, но в связи с судами аренду могут не продлить. И тогда «Валенты» больше не будет, а я уйду на пенсию, - говорит Валентина Сокова.

Окончательно вопрос продления аренды прояснится 5 июня, в этот же день продолжатся и судебные заседания по поводу тяжбы с местными жителями, недовольными соседством с приютом. Напомним — именно из-за этой тяжбы и началась история с переездом.

Сейчас по делу проводится экспертиза, в ходе которой специалистам предстоит замерить уровень шума в районе «Валенты». Впрочем, чем все закончится, уже и так понятно — собаки однозначно уедут.

Руководитель приюта добавила, что на новом месте так или иначе придется делать ремонт, обустраивать вольеры, так что на это тоже понадобится время. Но при любом, даже самом худшем раскладе, «Валента» и ее собаки проживут на старом адресе до конца июня. Туда же неравнодушные жители могут привозить корма и просто приезжать на помощь волонтерам.

Кстати, новых собак приют уже не принимает.