Владимирский волонтер о поездке на Донбасс: «Для этих людей очень важны сострадание и вера»

Фото из архива героя публикации.

Анастасия Кураева помогает братьям нашим меньшим не первый год. У нее самой дома живет пять кошек и собака. Поэтому посмотрев видео, в котором женщина из Северодонецка рассказывает, что приютила сто кошек, не смогла не откликнуться.

Девушка объявила сбор помощи для бездомных животных Донбасса. За две недели удалось собрать больше 50 тысяч рублей, многие привозили корм Анастасии прямо домой. Набралось 150-200 килограммов еды.

28 апреля Анастасия вместе с мужем, папой и племянником сели во внедорожник, забили прицеп кормом и поехали в Северодонецк. В Москве к ним присоединились другие волонтеры, которые ехали в двух микроавтобусах.

Фото из архива героя публикации.

- Для папы и племянника это была уже девятая поездка, мы с мужем поехали впервые. Было страшно и волнительно, но чувствовали, что все будет хорошо, - говорит Анастасия.

Все готовы прийти на помощь

Расстояние до границы преодолели за 14 часов. Дорогу нельзя было назвать тяжелой, тем более на пути попалось много отзывчивых и неравнодушных людей.

- В прошлые поездки папа, доезжая до границы, всегда останавливался на ночь в одной из гостиниц. Когда хозяин узнал о цели поездки, то не взял с него ни копейки. И до сих пор не берет, да еще и угощает фермерскими продуктами. А ведь нас было много, да и поездки совершаются два раза в месяц, неплохую выручку он мог бы сделать. Но для него это вклад в доброе дело, - рассказывает Анастасия.

Анастасия Кураева. Фото: Виктория СУХОВА

Был еще один случай, когда у попутчиков в микроавтобусе сломался глушитель, нужен был срочный ремонт. Пришлось заезжать в соседний поселок и просить помощи.

- Местный парень позвонил кому-то, и мы стали ждать помощи. Через несколько минут подъехал мужчина на «Ягуаре», помог нам с ремонтом абсолютно бесплатно. Сказал, что поддерживает волонтеров и сам помогает жителям Донбасса, чем может, - вспоминает Анастасия.

Пока волонтеры ехали до Северодонецка их несколько раз останавливали на блок-постах, осматривали груз, проверяли документы. Но все были настроены доброжелательно.

Ощущение страха

Наконец, показался город. Описывая его, у Анастасии до сих пор дрожит голос, говорит, что они попали как будто в другую реальность. Связь сразу пропадает, на улицах полусгоревшие и разрушенные дома, крыши зданий похожи на решето, все в дырах после снарядов. Нет ни одного района, который бы остался нетронутым. Чувство горя и боли как будто витает в воздухе.

Фото из архива героя публикации.

- Была суббота, и мы поехали прямиком к Баптистской церкви. Там было очень много людей, бабушек с палочками. Я подошла и спросила, есть ли у них животные. Оказалось, что почти у всех дома живут по 3-4 кошки. Мы начали насыпать им корм, и вдруг приехал микроавтобус с другими местными жителями. Они нас буквально окружили и начали вытаскивать из прицепа пакеты. Мы их успокоили, заверив, что всем хватит. Но людей нельзя винить за их поведение, они вынуждены вести себя так. Там чувствуется нехватка продуктов, лекарств, корм для животных стоит в три раза дороже, чем у нас, - говорит Анастасия.

Фото из архива героя публикации.

Волонтеров разместили в квартирах людей, которые уехали из города, Ключи от них передали служителю церкви. Семье Анастасии досталось по-настоящему шикарное жилье. В квартире были стены, горячая вода и даже обогреватель. И это настоящее счастье, ведь когда отец и племянник Анастасии приезжали в город в первый раз, им приходилось спать в спальных мешках, зимних пуховиках и шапках. Не было ни горячей воды, ни отопления.

Фото из архива героя публикации.

- Конечно, с бытом нам повезло, но было постоянное ощущение страха. В девять вечера в городе начинается комендантский час, выключается свет и эти разрушенные здания выглядят очень устрашающе. Мы с мужем стояли в квартире у окна и постоянно думали, а нет ли снаружи снайпера, останемся ли мы живы. Всю ночь были слышны взрывы, привыкнуть к этому невозможно, - вспоминает Анастасия.

Сидели на полу и плакали

Уже на следующий день волонтеры начали раздавать лекарства, одежду, варили плов и угощали им людей, поили чаем. Помогали даже с ремонтом — починили несколько котлов в квартирах и крышу в одном из домов. Из-за обстрелов она была вся в дырах.

Фото из архива героя публикации.

- В этом доме живут удивительные люди Андрей и Зина. Они рассказали, что Андрей пошел погулять с собакой, и в этот момент в него попал снаряд. Андрей оказался ранен в глаз и в ногу. Военные тут же забрали его в госпиталь, но второпях не сказали в какой. Зина искала мужа несколько недель и нашла его только по счастливой случайности, - говорит Анастасия. - А еще они заботятся о животных. Их соседка уехала и попросила присмотреть за кошкой. И тут началась бомбежка, люди сидели в подвале 10 дней. Когда они вышли, сразу же бросились к соседям. Квартира оказалась нетронутой, в коробках они нашли кошку. Она была истощена и напугана, но все-таки жива!

Фото из архива героя публикации.

Анастасия говорит, что таких историй масса. Волонтеры нашли за городом бабушку, которая осталась совсем одна. Эта бедная женщина вместе с мужем пережила настоящий ужас, ежедневные обстрелы, жизнь в подвале. Когда немного стихло, мужчина лег спать и больше не проснулся. У них есть дочь, которая готова забрать маму к себе, но женщина не соглашается.

- Бабушка подавлена, находясь рядом, просто погружаешься в состояние их горя. Помню, как мы сидели с ней на полу, вместе молились и плакали. Для этих людей очень важны сострадание и вера, - уверена Анастасия. - Ее дом полностью уничтожен, она вместе с кошками живет в маленькой постройке, где умещается кровать, печка и стол. Папа пообещал починить крышу, утеплить и немного расширить эту постройку, чтобы там можно было зимовать.

Нужны ветеринары и стерилизация

Одновременно со всеми этими повседневными делами Анастасия искала героиню видео – Ирину, которая приютила у себя сто кошек. Женщина рассказывает, что во время обстрелов животные в испуге начали искать себе укрытие, бежали вслед за людьми в подвалы. Но не все пускали туда кошек и собак.

- У Ирины и до военных действий жило пять кошек. Сейчас она живет в полуразрушенном доме, и все местные кошки прибиваются к ней. Сама Ирина говорит, что это ее боль, ведь они размножаются, а стерилизовать их очень дорого. Местный ветеринар просит за эту услугу 3 тысячи рублей за кошку и 10 тысяч за собаку. Таких средств у нее просто нет. Кстати, недавно приезжал один человек из Европы и увез часть животных с собой, - рассказывает Анастасия.

Ирине волонтеры в итоге передали корм, собранный жителями Владимирской области. Это радует, хотя, когда понимаешь, что Ирина такая не одна, понимаешь, что эта помощь капля в море.

Фото из архива героя публикации.

Вот, например, местные жители Нелли и Сергей приютили у себя 10 кошек и 10 собак. Старенькому псу Левушке, у которого отказали лапы, нужна коляска, другим собакам-инвалидам — памперсы.

- Еще мы обратили внимание на одну рыженькую собачку, которая прибилась к мужчине. На шерсти следы от ожогов и пуль, сама пугливая, но очень добрая. Мужчина — Евгений, который ее подкармливал, живет в разрушенном доме и не знает, что будет завтра. Поэтому со слезами на глазах попросил нас забрать животное с собой. Мы посадили ее в переноску и привезли во Владимир, отдали в приют «Дорога добра». Слава Богу, на границе проблем с перевозкой не возникло. Сейчас Карамелька (такую кличку ей дали в приюте — авт.) проходит лечение и ждет новых хозяев, - рассказала Анастасия.

Карамельку привезли из Северодонецка во Владимир.

Волонтеры говорят, что их следующая цель — попытаться помочь животным в соседнем Лисичанске. Там располагался приют для 60 собак, но город закрыт для въезда. Поэтому волонтеры попытаются установить связь с местными жителями, чтобы помочь с кормом. Кроме того, продолжается поиск ветеринаров, которые могут помочь со стерилизацией животных в Северодонецке. Для этого волонтеры хотят подать заявку на грант, чтобы получить деньги на стерилизацию животных. Следующая поездка на Донбасс запланирована на 10 июня.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите и можете чем-то помочь, необходимо обратиться к Анастасии Кураевой по номеру телефона: 8 (904) 250-57-51.