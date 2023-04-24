Владимирский волонтер едет спасать от голода бездомных животных Донецка

Фото Ларисы Дегтяревой.

Анастасия Кураева — зооволонтер со стажем. Она и ее семья много лет помогают владимирцам. В этот раз они не смогли пройти мимо горя людей в Северодонецке. Вместе со своими друзьями и знакомыми они собрали команду, которая регулярно ездит и оказывает помощь людям, а также брошенным и бездомным животным.

- Причина, по которой я, мой папа Сергей Максумович, которому в этом году исполняется 66 лет, и племянник Алексей решились на такое дело, это наша вера и христианская позиция. Мы должны помогать тем, кто в этом нуждается, - уверена Анастасия.

Собирали животных по всему району

Вместе с другими неравнодушными волонтерами отец Анастасии и племянник собираются в Северодонецк уже в восьмой раз. Когда туда приехали впервые, ужаснулись — город был разгромлен, людям было нечего есть. Но нашлись те, кто в трудную минуту не забыл и о животных, которые когда-то жили в теплых квартирах.

- Мы узнали об Ирине, которая пожалела животных и начала собирать их по всему своему району. Набралось 100 кошек, многих она доставала из-под завалов. Вторая женщина приютила 40 собак. Она разместила животных в соседних квартирах, где сейчас никто не живет. Получилось подобие приюта. Женщины очень просили помощи, ведь кормить животных было просто нечем. Позже одна компания закупила корм на 500 тысяч, но он быстро заканчивается. Поэтому я решила присоединиться к моим родным и поехать на помощь бездомным животным, - рассказала Анастасия.

Фото Ларисы Дегтяревой.

Девушка в социальных сетях рассказала о своей будущей поездке и попросила неравнодушных владимирцев помочь собрать средства на покупку кормов. За две недели удалось собрать около 50 тысяч рублей. Многие привозили корм, набралось 150-200 килограммов.

- Люди так прониклись этой историей, что до сих пор перечисляют деньги. Мне позвонила одна 86-летняя бабушка, которая решила отдавать «хвостикам» на корм с каждой ее пенсии, - рассказала Анастасия.

Волонтер решила помочь не только с кормом, но и постараться привезти несколько животных во Владимир. Два местных приюта - «Дорога добра» и НКО «Зоозабота» уже согласились взять себе новых подопечных.

- Кроме того, мне хочется снять на фото и видео истории собак и кошек, чтобы неравнодушные люди могли помогать средствами напрямую. Но пока, конечно, в Северодонецке со связью большая проблема, - подчеркивает Анастасия.

Корм, который принесли владимирцы. Фото Анастасии Курбаковой.

Поездку в Северодонецк волонтер и ее родные запланировали на 28 апреля.

Не смогли сказать «прощай»

Анастасия рассказывает, что есть истории, которые трогают до глубины души. Некоторые жители не смогли оставить своих питомцев и прятались в подвалах вместе с ними.

- Одна пожилая женщина отказалась уезжать из города и оставить своего алабая, хотя всех ее родственников вывезли через гуманитарный коридор. Крупных собак вывозить было запрещено, и она решила остаться со своим питомцем. Во время обстрелов они прятались в подвале. Собака оказалась очень воспитанной и не могла ходить в туалет в помещении. Пришлось выводить пса на улицу. В один из дней во время выгула женщине оторвало ногу снарядом. Но и после этого она не бросила собаку, и сейчас они вместе, - рассказывает волонтер. - Были и другие подобные случаи. Хозяин питбуля не смог расстаться с псом, и во время прогулки осколок прилетел ему в глаз. Но он также не оставил его. Это, действительно, заслуживает уважения и сострадания.

Фото Ларисы Дегтяревой.

Но, к сожалению, бездомных животных в городе осталось намного больше. Голодные собаки в первое время ходили стаями и обгладывали человеческие останки, поэтому ходить в одиночку волонтерам до сих пор очень опасно. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, люди и работают на месте, пытаясь не дать животным одичать.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите и можете чем-то помочь, необходимо обратиться к Анастасии Кураевой по номеру телефона: 8 (904) 250-57-51.