Мать 8 детей из Владимирской области, забеременевшая после стерилизации, добилась компенсации в суде

Амина Каримова. Фото из архива героини публикации.

Селивановский районный суд на днях поставил точку в нашумевшем гражданском деле о взыскании с владимирской Областной клинической больницы 5 миллионов рублей в пользу жительницы села Новлянка Селивановского района, которая после стерилизации снова забеременела.

Эта история началась 8 февраля текущего года, когда 37-летняя Амина Каримова, имеющая восьмерых детей, пошла к гинекологу на УЗИ с контрастом. Процедуру ей потребовалось пройти по медицинским показаниям. Врачи лечили ей заболевание пазух носа, из-за которого многодетной матери даже запретили рожать. Болезнь была давнишней. В связи с этим в январе 2021 года, рожая последнего малыша, Амина решилась на стерилизацию, которую провели в стенах ОКБ одновременно с родами.

Каково же было удивление женщины, когда гинеколог на УЗИ сообщил ей, что она опять беременна.

- Я была в шоке, неделю ревела и сидела на таблетках, - впоследствии рассказывала нам сама героиня этой истории.

После первых впечатлений супруги Каримовы уже с холодной головой обратились к ОКБ и минздраву региона с досудебным иском, а затем, когда «досудебка» осталась без ответа, пошли в Селивановский районный суд, где истребовали от больницы 5 миллионов рублей моральной компенсации.

И вот, 18 мая, объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области объявила, что процесс в первой инстанции завершен, причем в пользу Каримовых.

- Истец обратилась с жалобой в министерство здравоохранения Владимирской области. По результатам проведенной проверки было установлено, что врачами ОКБ в нарушение Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» истцу не был разъяснен метод и возможные последствия медицинского вмешательства (стерилизации), вследствие чего не обеспечено право на получение ею информации о своих правах и обязанностях, состоянии здоровья, - сообщили в суде.

Суд встал на сторону женщины, но иск удовлетворил лишь частично.

И действительно, специалисты в области акушерства и гинекологии объясняли нам, что беременность после процедуры стерилизации возможна, хотя ее вероятность очень мала. Именно в эту «вероятность» и умудрилась попасть Амина, сама того не ожидая.

С учетом семейного и материального положения суд удовлетворил иск Каримовых частично, и взыскал с больницы компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Решение суда в законную силу еще не вступило, но сама Амина в беседе с «КП-Владимир» призналась, что апелляцию подавать не собирается.

- Маловато, но что поделать. Смысла подавать апелляцию все равно нет, так как документы больницей не были полностью предоставлены в ОМС, медкарту почистили, а выводы сделать из оставшегося нереально, - объяснила Амина.

Женщина призналась, что пока их семейные дела идут нормально, из родного дома они уезжать никуда не собираются. Сейчас она готовится рожать девятого малыша, и роды пройдут в Областном перинатальном центре между 7 и 14 августа. Там же проведут повторную процедуру стерилизации.

- Представитель ОКБ сказала, что, несмотря на стерилизацию, все равно придется предохраняться. Я ответила: «Конечно, теперь да», - улыбается Амина. - Но надеюсь, теперь ее сделают полноценно, как положено.