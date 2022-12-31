Новогодний справочник владимирца: куда звонить в случае ЧП

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы собрали самые важные телефоны не только спасателей и врачей, но и всех тех, кто готов выручить вас в трудную минуту. Так что держите этот справочник под рукой!

Доктора спешат на помощь

Служба скорой помощи работает круглосуточно. Вызов по телефону - 03 и 112. Скорую помощь необходимо вызывать при возникновении жизнеугрожающих состояний (ДТП, подозрение на инсульт, инфаркт, потеря сознания и т.д.).

Городская больница №1

Колл-центр (Ново-Ямской пер. д. 4, тел: 77-30-83, 54-19-76) работает 31 декабря, 1 -8 января с 8 до 18 часов.

Вызов врача на дом осуществляется 1-8 января с 9 до 11 часов по телефонам: 77-30-83, 54-19-76.

Отделение острых респираторных инфекций работает 31 декабря, 1- 8 января с 8.30 до 14.00. Врачи-специалисты работают с 8.30 до 14 часов. 4 января принимает невролог и эндокринолог, 5 января — офтальмолог, кардиолог, невролог, эндокринолог, хирург, 6 января — офтальмолог, гастроэнтеролог.

Отделение медицинской профилактики, кабинет функциональной диагностики и пункт вакцинации работают 5 января с 8.30 до 14 часов. Клиническо-диагностическая лаборатория работает 5 января с 8.30 до 9.30.

Детская городская поликлиника №1

Прием вызовов ежедневно с 1 по 8 января с 8 до 13 часов по телефонам: 32-72-87, 32-29-36, 32-44-70.

1 января прием дежурного врача-педиатра в красной зоне с 8 до 11 часов.

2 - 8 января прием дежурного врача-педиатра в красной зоне с 8 до 14 часов.

3 и 6 января с 9 до 10 часов — забор анализов (моча, кровь).

3 января прием хирурга, ортопеда, отоларинголога, невролога, УЗИ, рентген с 8 до 14 часов.

6 января прием отоларинголога, офтальмолога, рентген с 8 до 14 часов по предварительной записи.

Городская больница №2

Вызов на дом 1-8 января с 9 до 13 часов по телефону: 37-70-81

С 1 по 3 января прием участкового с 9 до 14 часов.

4 января прием участкового с 9 до 19 часов, хирурга и травматолога-оторпеда с 9 до 15 часов, невролога с 9 до 12 часов.

5 января прием участкового с 9 до 19 часов, колопрактолога с 9 до 15 часов (вход в каб. 77 через женскую консультацию).

6 января прием участкового с 9 до 19 часов, отоларинголога с 9 до 15 часов.

7, 8 января прием участкового с 9 до 14 часов.

Вакцинация с 1 по 8 января с 9 до 12 часов.

Женская консультация — 4 по 6 января прием акушера-гинеколога с 9 до 15 часов.

Детская поликлиника №2

1-3,7 января прием педиатра с 9 до 12 часов

3,5 января прием хирурга с 9 до 15 часов.

4,5,6 января прием педиатра с 9 до 19 часов.

6 января прием травматолога-ортопеда с 9 до 15 часов.

8 января прием педиатра с 9 до 14 часов.

Вакцинация 6 и 8 января с 9 до 14 часов.

Городская больница №4

Поликлиника (Каманина, 25): 31 декабря-8 января с 8 до 14 часов. Пункт вакцинации: 5 января с 9 до 13 часов.

Поликлиника (Каманина, 6): 31 декабря-8 января с 8 до 14 часов. Пункт вакцинации: 4,6 января с 9 до 13 часов.

Детская поликлиника: 31 декабря-8 января с 8 до 10 часов (прием врача). С 11 до 15 часов (обслуживание вызовов).

Женская консультация: 3,5 января с 8 до 14 часов, 31 декабря, 1,2,4,6 и 8 января - по графику праздничного дня.

Стационары – круглосуточно.

Городская больница №5

31 декабря: дежурный врач-терапевт прием в поликлинике с 8 до 16 часов. Прием вызовов на дом с 8 до 12 часов. Работа процедурного кабинета с 9 до 13 часов. Работа медрегистратора с 8 до 16 часов.

1 января: участковые терапевты, врачи-специалисты прием в поликлинике с 9 до 13 часов. Прием вызовов на дом с 9 до 12 часов. Работа процедурного кабинета с 9 до 13 часов. Работа медрегистратора с 9 до 15 часов.

2-8 января: участковые терапевты, врачи-специалисты прием в поликлинике с 8 до 14 часов. Прием вызовов на дом с 8 до 12 часов. Работа процедурного кабинета с 8 до 14 часов. Работа медрегистратора с 8 до 16 часов.

Вакцинация с 31 декабря по 8 января с 9 до 12 часов.

Стационар работает круглосуточно (телефон приемного отделения: 21-34-77).

Городская больница №6

С 31 декабря по 8 января с 8 до 12 часов – амбулаторный прием больных и прием вызов на дом (телефон 8 (4922)26-03-26);

С 12 до 15 часов –обслуживание вызовов на дому.

Вакцинация будет проводиться 3 января с 9 до 12 часов в здании администрации микрорайона (Институтский городок, д.1). Стационарные отделения больницы функционируют согласно ранее утверждённым графикам. Приём передач для пациентов осуществляется на КПП, ежедневно с 15 до 17 часов.

Областная детская клиническая больница

Стационар работает в круглосуточном режиме (телефон приемного отделения +7(4922)21-68-36, стол справок +7(4922)21-13-90).

Детская поликлиника

Врачи-специалисты принимают по предварительной записи по адресу: ул. Добросельская, 34.

3 января с 9 до 14 часов — невролог, гастроэнтеролог, офтальмолог, детский кардиолог, аллерголог-иммунолог, оториноларинголог, детский эндокринолог.

4 января с 9 до 14 часов - врач-ультразвуковой диагностики, врач-функциональной диагностики, детский хирург, детский кардиолог, невролог, нефролог, акушер-гинеколог, детский уролог-андролог.

5 января с 9 до 14 часов - врач-ультразвуковой диагностики, офтальмолог, детский эндокринолог, оториноларинголог, детский кардиолог, невролог, аллерголог-иммунолог, травматолог-ортопед. Телефон колл-центра: 8 (4922) 77-99-47.Врачи-педиатры участковые по адресу: ул. Добросельская, д. 197а.

С 31 декабря по 8 января - Красная зона - прием педиатра с 8 до 16 часов, прием вызова врача на дом с 8 до 13 часов по телефону: 8(4922)77-99-47 или личном обращении.

Прививочный кабинет работает 4 января с 8 до 16 часов.

Областная клиническая больница

Неотложная медицинская помощь по профилю «челюстно-лицевая хирургия» оказывается круглосуточно с 31 декабря по 8 января (приемное отделение хирургического корпуса, тел.: 8 (4922) 32-95-60). Лаборатория клинической иммунологии ОЦПБ СПИД будет принимать биоматериал (мазки на ПЦР) 31 декабря, 2 - 6 января до 11 часов. 1, 7, 8 января прием мазков будет осуществляться в приемном отделении Регионального сосудистого центра. Первичная, в том числе специализированная медицинская помощь жителям микрорайона Заклязьменский, Коммунар и других населенных пунктов, прикрепленным к «Городской поликлиники №2», будет оказываться по адресу: ул. Никитская,5. Телефон регистратуры: 8 (4922)77-31-53.

Вызов медицинской помощи:

- Взрослый травмпункт — 53-27-98

- Областная детская клиническая больница— 77-99-47

– Детский травмпункт — 21-11-76

– Областной перинатальный центр — 44-58-99 (приемное отделение), 44-58-98 (пост родового отделения)

- Родильный дом №2 — 32-09-08

- Областной роддом — 32-96-30, 32-96-25

Частные клиники

«Бэбибум»

Клиника:

31 декабря — с 9 до 14 часов

1, 2 января — выходной

3 января — с 9 до 18 часов

Процедурный кабинет:

31 декабря — с 9 до 14 часов, забор анализов не производится

1, 2 января — выходной

3 — 8 января — с 9 до 17 часов

Травмпункт клиники работает в соответствии режиму работы клиники.

«Палитра»

«Палитра Максима» (Добросельская, 36-б):

31 декабря, 2,3,7 января с 8 до 14 часов

1 января — выходной

4-6,8 января с 8 до 16 часов

«Палитра Минима» (проспект Ленина, 62):

31 декабря, 3-6,8 января с 8 до 14 часов

1,2,7 января — выходной

«Палитра Минима» (Горького, 94)

31 декабря, 3,4,6,8 января с 8 до 14 часов

1,2,7 января — выходной

5 января с 8 до 16 часов

С 31 декабря по 8 января отдел госпитализации не работает. По срочным вопросам обращаться к заведующим смены клиники или в колл-центр по телефонам: 8(800)600-77-78, 8(4922) 77-77-78.

Если заболели зубы

«Детская стоматологическая поликлиника г. Владимира» (Владимир, ул. Студёная гора, 7). Телефон: (4922) 36-68-62.

«Областная стоматологическая поликлиника» (Владимир, ул. Никитская, 3). Телефон: (4922) 32-29-01.

«Стоматологическая поликлиника № 3 г.Владимира» (Владимир, Суздальский проспект, 2). Телефон: (4922) 21-55-81.

Частные стоматологические клиники:

«Мандарин»: с 31 декабря по 2 января, 7 января — выходной, с 3 по 6 января — с 9 до 19 часов.

«Стоматология «Росдент» на Кирова»: с 31 декабря по 3 января, 7 и 8 января — выходной. С 4 по 6 января — с 10 до 18 часов.

«Стиль Дент»: 1,2, 6, 7 января — выходной, 3-5 января с 9 до 20 часов.

Ни воды, ни света

Если в новогодние каникулы у вас вдруг лопнула труба или отключили отопление, звоните в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании. Телефон можно найти в квитанции об оплате.

Если не можете дозвониться или проблема касается всех жильцов дома, обращайтесь в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 05.

Нет света — звоните в аварийно-диспетчерскую службу «Владимиргорэлектросеть» — 54-34-60.

Нет воды - жалуйтесь диспетчеру «Владимирводоканала» — 53-49-09.

А убирать кто будет?

По вопросам зимней уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.

За письмом или деньгами

31 декабря отделения Почты России будут работать на час меньше. Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10 часов. Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов. 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Что касается работы Сбербанка, то в новогодние праздники офисы работают по измененному графику. 31 декабря будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу. Время работы будет сокращено на час. 1-3, 7 января — нерабочие дни. Будут работать только дежурные офисы. 4-6 января — будет работать часть офисов, график которых предусматривает работу в субботу. 8 января будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

С 31 декабря по 8 января обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка не проводится, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов.

Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.

Бегом за подарками и вкусностями

Не успели купить подарки своим близким? Это можно сделать в последний день, правда, цены могут подскочить в разы. Так куда же бежать?

Гипермаркет «Глобус»: 31 декабря будет работать до 20 часов, 1 января — с 14 часов, далее — круглосуточно. Ресторан 1 января будет закрыт.

ТЦ Крейсер: 31 декабря с 10 до 20 часов, 1 января — выходной, со 2 января в обычном режиме.

Торговый центр «Мегаторг»: 31 декабря работает до 20 часов, 1 января — выходной день. Со 2 января в обычном режиме.

Торговый комплекс «Ивановские мануфактуры»: 31 декабря с 9 до 17 часов, 1,2, 7 января — выходной, 3-8 января — с 9 до 19 часов.

Торговый центр «Черемушки»: 31 декабря с 9 до 19 часов, «Спар» - с 7 до 22 часов. 1 января — выходной. «Спар» - с 10 до 23 часов.

ТЦ «Добродом»: 31 декабря с 10 до 18 часов, магазин «Чижик» с 9 часов, 1 января — выходной, со 2 января работает в обычном режиме.