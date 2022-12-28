Во Владимирской области уровень жизни ниже, чем в Нижегородской, но выше, чем в Ивановской областях

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На протяжении всего года специалисты РИА Новости составляли рейтинги, затрагивающие разные сферы — качество жизни, социально-экономическое положение, рынок труда, материальное благополучие население, научно-технологическое развитие, приверженность населения здоровому образу жизни. В итоге каждый регион получил средний балл по уровню жизни в целом.

Лидерами, что неудивительно, стали Москва и Петербург с 83 и 81 баллами соответственно. Также в первую десятку вошли Подмосковье, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Тюменская области. Эти регионы входили в число лидеров в большинстве ключевых рейтингов и в основном были в первой двадцатке.

Владимирская область, хоть и не попала в десятку лучших, но расположилась выше середины рейтинга, заняв 34-е место с 51 баллом. Одним из лучших показателей нашего региона стала приверженность здоровому образу жизни (24-е место) и отсутствие вредных привычек (35-е место из 85). Также неплохая ситуация и с тяжкими преступлениями (регион занял 27-е место). На 10 тысяч жителей приходится 91,1 преступление, что на 0,1 процента больше, чем в прошлом году. А вот число особо тяжких деяний снизилось на 6,2 процента и составляет по итогам девяти месяцев 25,4.

Еще один не самый низкий рейтинг Владимирская область показывала по материальному благополучию. Регион набрал 37,03 балла, заняв 39-ю строчку. Среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии у нас составляла 43,8 тысячи рублей. На нее владимирцы могут купить лишь 2,36 фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

Что касается остальных показателей, то регион показал себя не в лучшем свете. В частности, по уровню зарплат Владимирская область заняла аж 60-е место, попав в тридцатку худших регионов. Сто тысяч и более у нас получают лишь 2,4 процента владимирцев, а меньше «двадцатки» — 21,4 процентов. Средняя зарплата, в зависимости от профессии, колеблется от 21 до 43 тысяч рублей. При этом ипотека в нашем регионе доступна лишь 35 процентам семей, а чтобы снять квартиру, необходимо зарабатывать по 80 тысяч рублей. Да и копить на собственное жилье придется 8,5 лет.

По уровню жизни среди географических соседей, кроме Нижегородской области, нас также обгоняют Рязанская (54 балла) и Ярославская (51,6) области. А вот Ивановская область заняла 65-ю строчку рейтинга.

Последние места в итоговом рейтинге занимают северокавказские, сибирские и дальневосточные регионы. Это Хакасия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Калмыкия, Забайкалье, Республика Алтай,Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная область и Тува.