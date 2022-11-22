21 процент владимирцев получают меньше 20 тысяч рублей в месяц

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Уровень зарплат — один из главных показателей уровня жизни населения, поскольку она составляет около 60 процентов всех доходов человека. Эксперты РИА Новости провели ежегодное исследование по уровню и распределению зарплат в регионах страны и составили рейтинг.

С деньгами хорошо у севера и Москвы

В качестве основного показателя была использована доля работников, получающих на руки сто тысяч рублей и более в месяц. Также были проанализированы и другие показатели: доля низкооплачиваемых работников (зарплата менее 20 тысяч в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Согласно исследованию, с сентября прошлого года по август текущего в среднем по России 9,9 процента работников получали более ста тысяч в месяц (в 2021 году — 8,8 процента, в 2020 — 7,9 процента). В 17 регионах все больше работников могут похвастаться высоким заработком. А вот в 56 регионах доля высокооплачиваемых специалистов не превышает 5 процентов.

Как и прежде, лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Первое место у Чукотки, где почти 50 процентов работников получают сто тысяч и более. На второй месте Ямало-Hенецкий автономный округ с показателем 43,8 процента. На третьей строчке — Магаданская область (33,6 процента).

В середине рейтинга расположились практически все наши географические соседи. Высокую зарплату в Нижегородской области получают 4,5 процента жителей, меньше 20 тысяч — 23,6 процента, в среднем здесь получают 21-45 тысяч рублей. С такими показателями нижегородцы заняли 33 место. Ярославская область расположилась на 47-й строчке рейтинга. Сто тысяч здесь зарабатывают 3,3 процента жителей, менее 20 тысяч — 20,7 процента, средняя зарплата варьируется от 22 до 46 тысяч рублей. На 51-м месте — Рязанская область. Высокая зарплата здесь у 3 процентов жителей, низкая — у 21,9 процента, средняя — от 21 до 46 тысяч.

В тридцатке худших

Что касается Владимирской области, то мы попали в тридцатку худших регионов, заняв только 60-е место. Сто тысяч и более у нас получают 2,4 процента владимирцев, а меньше 20 — 21,4 процентов. Средняя зарплата, в зависимости от профессии, колеблется от 21 до 43 тысяч рублей.

Кстати, интересно, что обычно владимирцы, ищущие работу, рассчитывают на зарплату в 41 тысячу рублей, что на 13 тысяч меньше, чем в целом по России. Уровень зарплатных ожиданий напрямую зависит от специальности. Так, наиболее высокие запросы у работников сфер «высший менеджмент» (56 тысяч), «строительство, недвижимость» (50 тысяч), «производство» (48 тысяч), «инсталляция и сервис» (почти 48 тысяч) и «закупки» (47,5 тысяч.). В свою очередь, наиболее скромными ожиданиями по зарплате отличаются соискатели из сфер «административный персонал» (36,5 тысячи), «консультирование» (36 тысяч) и «наука, образование» (35 тысяч). Такие данные приводит агентство по поиску работы hh.ru.

Ивановская область находится на 80-м месте. Средняя зарплата здесь 18-36 тысяч рублей, сто тысяч и более получают всего 1,5 процента жителей, а менее 20 тысяч — 33,6 процента населения.

Минимальная доля высокооплачиваемых работников в рейтинге наблюдается в Калмыкии – 1,29 процента. Также в конце списка расположились: Ингушетия (1,33 процента), Мордовия и Дагестан (1,38 процента) и Чечня (1,43 процента).