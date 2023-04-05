Во Владимире расширят пешеходную зону и построят автокемпинги

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Уже не первый год власти говорят о необходимости единого туристического бренда, который бы помог привлечь еще больше гостей и федеральное финансирование.

- Комплекс мероприятий должен быть эффективным, то есть оказывать влияние на увеличение турпотока, продолжительности поездок и среднего чека туриста, на изменение ёмкости гостиничного фонда и событийной среды. Нужно активно использовать федеральные возможности. Сейчас внутренний туризм становится реально ощутимой, многовекторной отраслью экономики. Речь идёт не только о благоустройстве городов, но и о развитии малого и среднего бизнеса, создании новых рабочих мест, росте наполняемости местных бюджетов, - еще весной прошлого года отмечал губернатор Александр Авдеев, говоря о разработке туристского кода.

Экотуризм и мультимодальные перевозки

И вот, наконец, в областной столице представили концепцию муниципальной программы «Развитие туризма в городе Владимире» на 2023-2025 годы. На днях ее представили во Владимирском институте туризма и гостеприимства.

Презентуя концепцию муниципальной программы, вице-мэр Владислав Попов назвал главные этапы большого пути. Во-первых, необходимо создать единый туристический бренд и событийный календарь, чтобы потенциальные гости знали график праздников, фестивалей, выставок и заранее планировали время посещения Владимира.

Кроме того, необходимо расширить пешеходную зону в исторической части города, реконструировать привокзальный ареал, обновить навигацию и заняться благоустройством основных туристических маршрутов.

Также важно организовать инфраструктуру для развития школьного историко-познавательного туризма, популяризировать экотуризм и автомобильный туризм, построить автокемпинги. Еще в списке значатся мультимодальные перевозки. Это когда перевозка из одной точки в другую осуществляется сразу на нескольких видах транспорта. О пересадках можно не беспокоиться — все уже просчитали и состыковали за вас. Наконец, администрация заявила о проведении межрегиональных фестивалей городов «Золотого кольца России», а также развитие деловых связей с городами-партнерами Владимира.

И о проблемах

На словах, конечно, это звучит прекрасно. Но участники круглого стола отметили, что нужно попутно решать и проблемные вопросы, которых накопилось немало. В частности, туристическая отрасль испытывает дефицит в специалистах, умеющих создавать и продавать современный турпродукт, не хватает отельеров и рестораторов.

Генеральный директор «ТиБиАй Групп» Наталья Майорова резонно заметила, что во Владимире крайне скромно представлена русская кухня с национальным колоритом. И привела пример других регионов, в частности, далекой Тюменской области, где для отраслевых предприятий разработан определенный стандарт услуг, поощряемый преференциями на региональном уровне.

Владелец «Музея Ложки» и «Музея непридуманных историй» Татьяна Пикунова акцентировала внимание на безопасности городской среды. Тот же «Музей Ложки» расположен на улице с крутым спуском, и дойти до экспозиции зимой по «условному» тротуару — то еще испытание.

Алексея Бородина из «Кузницы Бородиных» беспокоят проблемы с парковками и нюансы работы коммунальной техники в историческом центре города (они не раз повреждали плитку и деревья).

Директор «Дом-музея Пряника» Ирина Жеребкина считает, что сегодня нуждаются в развитии городские проекты поддержки семейного туризма. Продолжая тему, управляющая туркомплексом «Клязьма» Евгения Ерошина говорила об использовании QR-кодов и обновлении аудиогидов для самостоятельной навигации гостей, приезжающих во Владимир малыми группами. А председатель городского Совета старейшин Александр Акимов настаивает на популяризации «новых старых» брендов Владимира, связанных, например, с именем великого владимирского князя Александра Невского.

К слову, создавая новое, неплохо бы позаботиться и о том, что уже есть. А то парк Пушкина сегодня представляет собой печальное зрелище с красным ограждением. Ни тебе красивых фотографий на фоне монумента князю Владимиру, ни тебе обзора на пойму Клязьмы.