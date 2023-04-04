Во Владимире в парке Пушкина смотровая площадка превратилась в «опасную зону»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Одно из любимых мест владимирцев – смотровая площадка в парке Пушкина – теперь, можно сказать, недоступна для жителей и гостей города Владимира. В данный момент почти половина перил оказалась огорожена.

Владимирцы в соцсетях уже забили тревогу и выразили опасение, что смотровая площадка находится под угрозой обрушения. В доказательство своим словам горожане выложили в соцсетях несколько фотографий, на которых изображаются перекошенные перила и явно просевшая плитка.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Судя по всему, ситуация и правда неординарная. Так как власти города оградили забором с надписями, предупреждающими об опасности, почти половину смотровой площадки. Речь идет о той ее части, что находится ближе к Успенскому собору. Плитка местами тут действительно серьезно просела, а кое-где прямо под перилами вовсе образовались дыры. При этом с наружной части основание площадки каких-то особенных опасений не вызывает, во всяком случае на первый взгляд.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Любопытно, что туристы не особенно обращают внимание на эти затруднения, и спокойно гуляют по площадке и стоят у перил с той стороны, которая не огорожена.

Монумент князю Владимиру, находящийся в центре смотровой, тоже оказался отделен от внешнего мира забором, а сверху даже перетянут специальным тросом. Тут пояснительная табличка гласит, что памятник обследуется и в дальнейшем будет отремонтирован. Правда, стоит он в таком виде уже давно — еще с зимы.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В администрации города Владимира сказали, что ничего страшного в парке Пушкина не происходит. И специалисты уже в курсе проблемы.

- На смотровой площадке в парке Пушкина имеют место сезонные повреждения. Плитка просто «загуляла», что происходит каждую весну после таяния снега. Специалисты занимаются этим вопросом и все приведут в порядок, ничего страшного там не случилось. Что касается монумента князю Владимиру, то он имеет проблемы с фундаментом, и сейчас специалистам предстоит решить вопрос, достаточно ли провести лишь укрепление грунта, либо придется выполнять капитальный ремонт, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Алексей Алекин.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жители Владимира высказали справедливые нарекания не только к смотровой площадке в парке Пушкина, но и к состоянию монументов на площади Победы. Стоит признать, что постамент с Вечным огнем, а также гранитные стелы с именами героев действительно пришли в плохое состояние.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Однако в данном случае все куда оптимистичнее. В мэрии заверили, что в самое ближайшее время начнут работы по обновлению главного места празднования Дня Победы.

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- Год назад проект реконструкции площади Победы победил в конкурсе по выбору объекта реновации по программе «Комфортная городская среда». Реконструкция будет проводиться в два этапа: на первом мы отремонтируем тротуар, газоны и флагштоки. На втором произведем реконструкцию самих монументов, включая гранитные стелы. Они действительно требуют ремонта, так как с 1975 года памятник ни разу не ремонтировался, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Алексей Алекин.

Конкретные даты окончания реконструкции пока не уточняются.