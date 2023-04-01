Во Владимирской области зафиксированы первые случаи укусов клещей

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Ранняя весна в нынешнем году принесла нам тепло и ожившую несколько быстрее обычного природу. Владимирцы в соцсетях и мессенджерах в последние дни начали делиться фотографиями клещей, которых обнаруживают на себе и своих животных после походов в лес, а 29 марта были зарегистрированы первые укусы.

Опасность на природе

Первыми официальными жертвами лесных кровососов во Владимирской области стали дети.

Впрочем, пока говорить о массовых укусах лесных кровососов преждевременно.

- Клеща сняли с ребенка 25 марта в Гусь-Хрустальном, а 29 марта зарегистрирован второй случай присасывания к человеку, во Владимире пострадал ребенок 2022 года рождения , - уточнила официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Юлия Каркаваниди.

Впрочем, пока говорить о массовости таких случаев рано. Чаще, как говорят в региональном Роспотребнадзоре, клещи кусают домашних животных. В частности, поступали сведения, что кровососов снимали с собак, причем сразу по несколько штук, но эти сведения в официальные сводки не попадают.

Тем не менее, в областном главке Роспотребнадзора рекомендуют владимирцам не расслабляться и помнить несколько простых вещей. Например, хотя во Владимирской области клещевого вирусного энцефалита нет, зато присутствуют другие болезни, передаваемые с этими насекомыми. В частности, речь идет о болезни Лайма, более известной, как клещевой боррелиоз.

- В 2022 году эта болезнь была зарегистрирована у 44 человек, - рассказала Юлия Каркаваниди.

Поэтому если вы отправились на природу и заметили, что к вам присосался клещ, следует немедленно обратиться в травпункт или в любое другое ближайшее медицинское учреждение. Санитарные врачи уверяют, что даже если насекомое заражено, это еще не значит, что вы подхватите неприятную болезнь.

- Если клеща правильно обработали и быстро вынули, инфекция не успеет попасть в кровь в тех пропорциях, которые ведут к болезни, - объяснили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Именно поэтому так важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Кроме того, снятого клеща выбрасывать не стоит — его нужно отвезти в Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области на исследование, и там специалисты дадут ответ — было ли насекомое заразным.

Травы пока нет

Год назад «клещевой сезон» во Владимирской области был официально открыт 30 марта, то есть фактически в это же время и достаточно рано. Именно тогда Роспотребнадзор региона зарегистрировал первое обращение человека за медицинской помощью.

При этом нельзя сказать, что в каких-то районах региона кусают чаще, а в каких-то реже. Как правило, обращения за медпомощью происходят в крупных городах, что и обуславливает цифры статистики, в которых чаще фигурирует Владимир.

Что касается нынешнего сезона, то хотя насекомые и проснулись, но вероятность «подцепить» их на природе еще не столь высока. Специалисты объясняют это очень просто — клещи банально не умеют прыгать, а потому пикируют на своих жертв с кустов или травы, причем приближение теплокровных они чувствуют издалека. После пикирования насекомое просто ползет вверх, пока не найдет открытый участок тела.

А с учетом того, что травы и растительности в регионе пока еще нет, подхватить на себя насекомое возможно лишь при прогулках в лесопарковых зонах, причем риску больше подвергаются именно животные, не защищенные одеждой.

Стоит помнить, что сами по себе клещи вовсе не обязательно живут в лесах — в густой траве их может быть не меньше.

В любом случае, санитарные врачи настоятельно рекомендуют соблюдать простые правила безопасности: при походах на природу надевать плотную одежду, и регулярно обследовать себя и своих спутников, включая животных, на наличие клещей. Если обнаружите присосавшееся насекомое, тут же отправляйтесь за медицинской помощью. А вот самостоятельно снимать с себя клеща крайне не рекомендуется. Делать это можно лишь в случаях, когда нет никакой возможности обратиться к квалифицированным специалистам.

КОНКРЕТНО

Снятых клещей принимают на исследование в областном Центре гигиены и эпидемиологии. Находится он во Владимире по адресу: улица Токарева, дом 5.