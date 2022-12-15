Мама шестерых детей из Владимира стала королевой красоты на конкурсе «Grand Fashion Queen» в Рязани

Фото предоставлено героем публикации.

Главный врач детской стоматологии, мама шестерых детей и участница конкурса «Миссис Владимирская земля 2022» Вероника Малыгина успевает совмещать дом, детей семью, работу. Время остается даже на хобби — вместе с мужем женщина ходит на сальсу. А еще Вероника с успехом участвует в разных конкурсах. Во всех ее начинаниях и проектах ее поддерживает муж, с которым она вместе уже 25 лет.

- Год назад мой муж Петр сподвиг меня на участие в областном конкурсе красоты «Миссис Владимирская земля 2022» от модельного агентства «Victory». Этот шикарный конкурс ежегодно проходит в Коврове. Именно через него я попала на все остальные, ведь директор конкурса Виктория Селеметова обладает эксклюзивными правами на сотрудничество с лучшими всероссийскими проектами, - рассказывает Вероника. - В сентябре я посетила Всероссийский конкурс в Крыму, где получила приглашение на конкурс «Grand Fashion Queen», который проходил в Рязани с 9 по 12 декабря.

Вероника вспоминает, как их заселили в отель «Амакс». Но отдыхать было некогда – вечером состоялся первый выход-визитка в конгресс зале. Женщина очень волновалась, но справилась. Она предстала перед членами жюри в роскошном национальном костюме, который отражал красоту заливных бескрайних лугов и сверкающих куполов Владимира и Суздаля, и рассказала о себе и о родном крае.

Фото предоставлено героем публикации.

- Второй день у нас начался с репетиций и примерки красивой коллекции от дизайнера на Fashion дефиле. Вечером в Brut клубе прошёл фуршет и караоке, было очень весело. Мы замечательно отдохнули и познакомились со всеми участницами конкурса поближе. На третий день утром была генеральная репетиция, сборы с визажистами и, наконец, сам конкурс. На заключительное дефиле я сама выбрала себе вечернее платье, взяла его напрокат. Хотелось быть самой яркой и красивой, - признается Вероника.

На конкурс Веронику приехали поддержать один из главных людей в ее жизни - директор Виктория Селеметова, коллеги по конкурсу «Миссис Владимирская земля» Марина Лукьянова с мужем и Светлана Лапшина с супругом. По словам Вероники, они вдохновляли ее и очень поддерживали.

- И конечно, со мной был мой любимый, дорогой муж, который всегда и во всем мне помогает, оберегает, любит и даёт большую уверенность в каждом прожитом дне. Благодаря ему, я попала на конкурс «Миссис Владимирская земля 2022». Ведь именно он сказал, что я должна участвовать, что я красивая, что у меня есть все шансы на победу! Я бы сама, наверное, не решилась участвовать в конкурсе, поэтому ему отдельное спасибо за все. Приехали мои любимые дети, переживали за меня и до самого последнего верили в мою победу, - говорит Вероника.

Фото предоставлено героем публикации.

В итоге многодетная мама получила специальную номинацию « SPECIAL NOMINATION QUEEN MOTHER-КОРОЛЕВА МАМА» и главную корону, став «GRAND Missis Queen 2022». Веронике также подарили сертификат SMOOTH MAMA: обложка + разворот со статьей в журнале, плюс подарочный сертификат на 3000 рублей INSTYLE — парфюмерия.

- Я безумно горжусь результатами Вероники, и бесконечно восхищаюсь их семьей. Про таких девушек хочется говорить «Есть женщины в русских селеньях», это настоящий вдохновляющий пример семейных ценностей, сохранения традиций, трудолюбия, красоты и всего самого прекрасного, что может быть и что можно создать! Это шикарный результат моей работы, - уверена директор Виктория Селеметова.

КСТАТИ

В феврале состоится конкурс «Мисс и миссис Владимирская земля-2023», на который уже ждут заявки от прекрасных дам. Приглашаются девушки и женщины в категориях: Мисс 16-25 лет, без детей и не замужем, Леди 25+, без детей и не замужем, Миссис 25+, с детьми и Гранд Миссис 40+, с детьми.