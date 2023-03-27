Во Владимире на улице Батурина расширят дорогу и построят торгово-развлекательный центр

Проект улицы Батурина. Фото с сайта городской администрации.

Городская администрация выставила на общественные обсуждения еще один проект планировки. На этот раз речь идет о территории, ограниченной улицами Сакко и Ванцетти, Батурина, Михайловской и зоной застройки среднеэтажными домами. Иными словами, это участок между Центральным рынком и новым торговым центром «Батуринский».

Сейчас здесь царит хаос — полуразвалившиеся дома, стихийная торговля, мигранты, поэтому благоустройство этого района пойдет только на пользу.

По проекту планировки тут планируют построить трехэтажный общественно-деловой торгово-развлекательный центр с подземным паркингом. Под него придется снести пять домов.

Также планируется масштабное благоустройство. Улицу 10-го Октября превратят в пешеходную, откроют там летние кафе, сделают торговые точки. Напротив этой улицы сделают пешеходный переход. Центральный рынок предлагают реконструировать, а здание плодоовощного рынка — превратить в предприятие общественного питания «Акварель» на сто посадочных мест.

Между новым торговым центром и общепитом хотят создать «Площадь встреч» для проведения разных мероприятий. Кроме того, есть на улице 10-го Октября одно памятное место, где раньше располагался дом с мезонином. В нем Ленин должен был встретиться с революционером Федосеевым. Состоялась эта встреча или нет, доподлинно неизвестно.

«На его месте была установлена невысокая бетонная стенка, в композицию которой был вставлен небольшой фрагмент (часть деревянного дома) в виде нескольких венцов. Деревянные венцы стенки со временем были утрачены. Сохранилась лишь каменная часть композиции. В настоящее время памятное место оказалось бесхозным. Концепцией предлагается провести реставрационные работы. Перед музеем устроить небольшую аллею, на которой можно посадить березовые деревья. Вдоль аллеи, ведущей к музею предлагается организовать инсталляции на тему, посвященную идее электрификации России», - сообщается в документации проекта.

Проект улицы Батурина. Фото с сайта городской администрации.

Вдоль улицы Батурина должны не только посадить кустарники и высокие деревья, но и сохранить имеющуюся зелень. А вдоль тротуаров поставят лавочки, урны и сделают уличное освещение разных форматов и уровней.

Строительство разделили на два этапа. Сначала построят торговый центр, реконструируют рынок и обустроят пешеходную улицу. На втором этапе планируют расширить проезжую часть на улице Батурина с двух до трех полос (две полосы в сторону Мира, одна — на Луначарского), построить дорогу-дублер, велодорожки и новые стоянки. Остановку общественного транспорта перенесут от Центрального рынка к новому торговому центру.

КОНКРЕТНО

Общественные обсуждения проводятся 1 месяц, экспозиция до 5 апреля размещена по адресу: Октябрьский проспект, 47, 5 этаж, кабинет №528.

Ознакомиться с предложениями по планировке территории можно и на сайте мэрии.