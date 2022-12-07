Во Владимире станция «скорой помощи» нашла 13 водителей, но их все равно еще не хватает

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О кадровых проблемах в «скорой» областного центра в последние годы сказано много. Сперва не хватало медицинского персонала, однако новый главврач ССМП Георгий Жуков смог переломить эту ситуацию. Но через некоторое время жалобы на нехватку бригад начались заново.

Сотрудники станции скорой медицинской помощи Владимира посетовали, что на линию снова начали выпускать не более полутора десятков бригад в смену, что в два раза меньше нормативного. Сами они объяснили это тем, что на большое число фельдшеров банально стало не хватать водителей.

- Поэтому на машину приходилось по три, а то и по четыре медработника, - рассказал один из работников ССМП Владимира. - В итоге фельдшеры есть, а возить их некому.

Директор департамента здравоохранения Владимирской области Артем Осипов подтвердил, что ситуация с нехваткой водителей на «скорой» и, соответственно, бригад, действительно имела место, и объяснение ей оказалось простым — после отмены коронавирусных выплат ряд шоферов покинул медучреждение. Справедливости ради, без доплат зарплаты водителей на «скорой» настолько низкие, что люди действительно вынуждены искать новые места работы.

- Сейчас бригад хватает. За последние три месяца, начиная с сентября, к нам на ССМП Владимира прибыло 13 водителей, что позволило компенсировать отток после завершения ковидных выплат, - объяснил Артем Осипов.

По словам директора облздрава, теперь во Владимире на линию выходит по 20-22 бригады за смену, причем основным показателем, который отслеживает департамент, является время доезда в экстренных случаях, и этот показатель выдерживается.

- Георгий Жуков провел определенные организационные мероприятия, которые позволили более оперативно принимать и обслуживать вызовы. Это потребовало определенной тренировки внутри коллектива, но, тем не менее, я вижу, что они справились с ситуацией, - рассказал Артем Осипов, не объяснив, что это были за мероприятия.

Кстати, в ближайшее время медицинское руководство региона намерено привести уровень зарплат всех фельдшеров «скорых» на один уровень. В облздраве надеются, что таким образом часть медработников вернется в районы, и нехватку персонала получится ликвидировать хотя бы частично.