Во Владимире не хватает водителей скорой помощи

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Профессия водителя остается одной из самой востребованной во Владимирской области. Но сегодня речь пойдет о водителях скорой помощи, которые тоже оказались в остром дефиците. Об этом в прямом эфире ЦУРа сообщил директор департамента здравоохранения Артем Осипов.

А предыстория такая: в конце октября межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Действие» обвинил руководство станции скорой помощи Владимира в сокращении числа бригад. Год назад, по требованию главы Минздрава Мурашко, на линию выходило по 25 бригад, а летом этого года число сократилось до 15-18, что почти в два раза меньше нормы для городов с населением 350 тысяч человек. К тому же водителей лишили подработки, хотя рабочих рук и так не хватает.

По словам Артема Осипова, никаких нарушений в сложившейся ситуации нет. Во время подъема заболеваемости станция скорой помощи привлекала водителей к работе за сверхурочную двойную оплату, что стало ощутимой финансовой нагрузкой. Летом ситуация с ковидом нормализовалась, и потребность в дополнительных бригадах спала, их количество сократили до прежнего. Сейчас по городу дежурит по 19-20 бригад.

- Если в малых городах и селах у нас не хватает фельдшеров, то в крупных — Владимире и Коврове, число бригад лимитировано из-за числа водителей, а все потому, что они не попали в программу поддержки. Чтобы улучшить ситуацию, было принято решение об увеличении зарплаты водителям скорой помощи. Таким образом, мы привлекли несколько человек, но этого все равно недостаточно, - говорит Артем Осипов.

Водители не хотят работать на скорой из-за графика. Раньше они трудились по 24 часа, как и вся бригада, но по новым требованиям — рабочий день должен длиться 12 часов. Сделано это во имя безопасности. На официальном сайте станции скорой помощи указано, что водителям готовы предложить зарплату от 33700 до 36800 рублей.

Кстати, по данным областных властей, сейчас время доезда на место специальных бригад соблюдается в ста процентах случаев, а экстренных — на 90 процентов. В облздраве говорят: чтобы войти в норматив, необходимо выпускать на линию еще 2-3 бригады. Но все упирается в дефицит водителей, фельдшеров в областном центре хватает.