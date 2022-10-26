Общественники уверяют, что во Владимире на линию выпускают в два раза меньше скорых, чем положено

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал заявил, что во Владимирской области не выполняют поручение министра здравоохранения Михаила Мурашко.

"Помните, год назад министр здравоохранения Михаил Мурашко потребовал увеличить количество бригад скорой помощи в городе Владимире с 15 до 25? Поручение министра было выполнено, штат медработников увеличен и до июня 2022 года на линию во Владимире выпускалось от 22 до 25 общепрофильных бригад СМП. Однако с июля руководство ССМП г. Владимира перестало соблюдать это требование, и вот уже почти 4 месяца подряд, по сообщениям работников учреждения, на линию выпускается всего 15–18 бригад, то есть в 2 раза (!) меньше нормативного. Простаивают автомобили СМП, а фельдшеров ставят, как правило, по 3, а иногда и по 4 человека на одну бригаду", написал Коновал.

Обращение, отправленное министру здравоохранения. Взято со страницы Андрея Коновала в ВК.

Представитель профсоюза сообщил, что направил министру Михаилу Мурашко обращение, в котором расписал еще ряд нарушений, которыми поделились некие работники владимирской скорой. Аналогичное обращение отправили губернатору Владимирской области Александру Авдееву, а также жалобу в Росздравнадзор.