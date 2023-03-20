Во Владимирской области трассу М-7 «Волга» должны отремонтировать до 1 июня

Фото Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Поток жалоб автомобилистов и жителей Петушинского района из-за состояния трассы М-7 до сих пор не прекращается. Дорога вся в выбоинах и ямах, словно после бомбежки. Такая ситуация приводит к увеличению количества ДТП и чрезвычайных ситуаций. Кроме того, из-за многокилометровых пробок отсутствует возможность нормального проезда самих жителей, «скорой помощи», полиции и других экстренных служб, а также постоянно срывается расписание рейсовых и даже школьных автобусов.

- В прошлом году мы были вынуждены временно приостановить работы. Здесь сложилась напряженная обстановка из-за пробок, так как по М-7 проходил маршрут по доставке строительных материалов, асфальтобетонных смесей и техники на стройку М-12. Представители Федерального дорожного агентства подтвердили свои намерения возобновить плановый ремонт в начале апреля с наступлением устойчивой положительной температуры. До этого момента на участке проводятся точечные работы по устранению дефектов, - отметил на своей пресс-конференции губернатор Александр Авдеев.

Как уточнили в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, за два с половиной месяца этого года для устранения повреждений было использовано около 500 тонн литого асфальта, причем одну треть изготовил наш асфальтобетонный завод.

- В ближайших планах — в течение трех-четырех дней провести обследование трассы М-7 от границы Московской до границы Нижегородской области. В нем примут участие не только специалисты федеральной дороги, регионального министерства транспорта, но и представители ГИБДД, а также депутаты Законодательного Собрания. Кроме того, мы принимаем список проблемных мест от жителей региона, - рассказал в эфире ЦУРа министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Николай Теняков.

Николай Теняков в эфире ЦУР.

Кроме того, власти заручились поддержкой Федерального дорожного агентства, которое пообещало выделить дополнительное финансирование на ремонтные работы. Дорогу М-7 должны привести в порядок до 1 июня.

Кстати, после сдачи скоростной трассы М-12 в области будет отремонтировано около 400 километров дорог, в том числе в Петушинском районе. В 2023-2025 годах в поселке Вольгинский запланирована реконструкция дорог, водопровода, коллектора и обустройство зоны отдыха. На это заложено 250 миллионов рублей.

КОНКРЕТНО

На прошлой неделе на участке М-7 «Волга» со 101 по 104 км в Покрове было устранено дефектов на площади 450 квадратных метров.

На обходе Владимира по М-7 «Волга» ликвидировано повреждений на площади 170 квадратных метров.

В Ковровском, Вязниковском и Гороховецком районах на участке 222 – 340 км заделано 382 квадратных метра деформаций.