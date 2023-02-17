Власти Петушинского района обвинили дорожников в имитации ремонта трассы М-7

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Очередной виток скандала вокруг ремонта федеральной трассы М-7 «Волга» на территории города Покров разгорелся 16 февраля. На своей официальной странице в соцсети администрация Петушинского района опубликовала гневное обращение к руководству ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

«Социальное напряжение»

Петушинские власти и ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» уже не первый год спорят о том, кто же мешает отремонтировать М-7 в Покрове. Вот и теперь документ за подписью главы районной администрации Александра Курбатова гласит, что власти обеспокоены происходящим на трассе.

- На сегодняшний день состояние дорожного полотна на обозначенном участке дороги находится в крайне неудовлетворительном состоянии, дорога фактически разрушена, - пишет Курбатов.

Районменеджер указывает, что такая ситуация приводит к увеличению количества ДТП и чрезвычайных ситуаций, опасных для жизни и здоровья местных жителей. Вдобавок из-за многокилометровых пробок отсутствует возможность нормального проезда самих жителей, «скорой помощи», полиции и других экстренных служб, а также постоянно срывается расписание рейсовых и даже школьных автобусов.

Александр Курбатов напомнил, что власти Петушинского района на всех уровнях поднимали вопрос ремонта трассы в Покрове, дабы не допускать подобных ситуаций. По этому вопросу были даже заключены «протокольные договоренности».

- Тем не менее, обозначенные договоренности достигнуты не были. Ремонтные работы проводятся крайне инертно, создается имитация процесса. Так, с момента перекрытия проезжей части полосы движения до фактического проведения ремонтных работ проходит значительное время, что еще больше усугубляет ситуацию с организацией движения транспортного потока по автомагистрали, и накаляет социальное напряжение. Помимо этого, хотелось бы отметить, что работы по ямочному ремонту проводятся без должной подготовки (литой асфальт бросается в наполненные водой ямы). Проводимые работы не дают должного эффекта, - утверждает Курбатов.

В районной администрации объясняют, что эти выводы они сделали по результатам проведения ежедневного мониторинга, причем дорожникам о проблемах сообщали как устно, так и письменно.

- Требуем незамедлительно принять все необходимые технологические меры по восстановлению дорожного покрытия на обозначенном участке. Кардинально пересмотреть производственные решения, а именно - провести ремонт малыми картами. Сократить время производства самих работ, а также проработать вопрос работы в ночное время суток, с учетом выходных и праздничных дней, - резюмирует глава администрации Петушинского района.

По настоянию деятелей

В ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» тянуть с ответом не стали, и через свой официальный сайт опубликовали разъяснение по сложившейся ситуации.

- Управление, как балансодержатель М-7 «Волга» во Владимирской области, давно обращало внимание, что участку дороги в Покрове со 102 по 104 километр требуется срочный капитальный ремонт с полным переустройством дорожной одежды, так как заложенное еще в советское время основание дороги не выдерживает текущих нагрузок. Он должен был пройти в 2019-2021 годах. Однако по настоянию отдельных политических и общественных деятелей, а также местных предпринимателей он был отменен, - заявили в дорожном ведомстве.

Специалисты добавили, что в качестве экстренных мер разработали проект ремонта дороги с обустройством усиливающего слоя покрытия, и даже приступили к нему в 2022 году. Планировалось, что работы закончат до конца того же года, но в августе власти Владимирской области договорились с Госкомпанией «Автодор», строящей автобан М-12, что на некоторое время ремонт М-7 в Покрове приостановят, дабы не мешать большой стройке.

- Состояние дороги за этот период настолько ухудшилось, что ремонтные работы были экстренно возобновлены (это произошло 5 сентября — авт.). На участках, где поврежденное покрытие было снято, уложен новый асфальт, - напомнили дорожники и пообещали, что оставшиеся работы закончат в текущем году. Их активная фаза начнется с наступлением тепла.

- Рассчитываем, что в этом году администрация Петушинского района окажет всестороннюю поддержку и помощь в скорейшем завершении ремонта, - заключили в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

Остается надеяться, что руководители всех уровней наконец договорятся, и ожидаемый многими водителями ремонт трассы М-7 в Покрове действительно будет закончен.