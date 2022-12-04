Увидеть и потрогать звук: во Владимире открылась выставка «Искусство быть: запредельно близко»

. Фото: Виктория СУХОВА

Девять тактильных экспозиций, отобранных со всей России, которые можно потрогать, послушать, понюхать и даже видоизменить — такого во Владимире еще не было. Необычную инклюзивную выставку презентовал благотворительный фонд «Гольфстрим». Его руководители не понаслышке знают, как непросто приходится людям с ограниченными возможностями, ведь они сами — родители «особенных» детей.

- Благодаря президентскому гранту, у нас появилась возможность реализовывать проект дальше, чем Москва, и показать людям в регионе, что инклюзия важна и нужна, и это может быть полезным и интересным. Ведь инклюзия заключается не только в пандусах и толерантности. Инклюзия — это и про искусство, про душу, про уважение друг к другу. Инклюзия, она во всем, - уверена вице-президент благотворительного фонда «Гольфстрим» Виктория Якимова.

Необычные арт-объекты показаны сразу на двух площадках областного центра: в музейном центре «Палаты» и центре современной культуры «Флигель». Интересна выставка будет не только людям с ОВЗ, но и обычным владимирцам и даже детям.

Цвет, свет и звук

В «Палатах» можно увидеть сразу восемь экспозиций, каждая из них уникальна и не похожа на остальные. В центре зала инсталляция «Отражение ускользающего времени». Проводя пальцами по рельефу, посетители сами должны сказать, что они видят перед собой. Для одних это кораллы на морском дне, для других - корни деревьев, для третьих — лунные кратеры. Над экспозицией — зеркало, чтобы посмотреть на свои руки со стороны. Интересно, что первоначально арт-объект был белого цвета, но после прикосновений людей на выставке в Свияжске, появился цвет. Организаторы надеются, что в Иваново работа поедет еще более яркой.

. Фото: Виктория СУХОВА

Художник Анастасия Ковалева создала арт-объект «Без названия». Это по-настоящему фантазийная работа: при свете она может вызывать одни ассоциации, без подсветки — другие. Таким образом автор наглядно показывает, что никто не может до конца понять другого человека, пока он сам не откроется нам.

Некоторые инсталляции связаны с личными историями художников. Валентина Андреева — автор работы «Ткань слуха». Ее арт-объект — это разговор о восприятии звука слабослышащим человеком. Сплетенные вручную шелковые полосы становятся большим полотном, движение которого позволяет прорываться свету и воздуху, но лишь с отрывками, частями, с упущениями.

. Фото: Виктория СУХОВА

- Здесь мы видим целостное полотно, но в нем есть прорези. Также и в жизни — мы смотрим на человека и не всегда можем догадаться, что у него есть особенности в состоянии здоровья. Валентина Андреева сама является слабослышащей, однако ее не исключали из обычного социума, - поясняет куратор выставки Алиса Николаева.

Долго и с интересом рассматривали гости «Остров камней и равновесия» Яны Васильевой. Однажды мама художницы начала терять зрение. Это стало настоящей трагедией не только для самой женщины, но и ее близких. Со временем у нее появилось увлечение — она начала украшать свой сад камнями. Художница решила помочь маме в преображении, получились необычные скульптурные композиции.

- Интересно сочетание фактур в этой работе — металл, камни, дерево. Кстати, коряги были собраны на берегах рек в городах, где проходят выставки. Одна их них из вашей Клязьмы, - рассказали на экскурсии.

. Фото: Виктория СУХОВА

Пожалуй, одни из самых необычных инсталляций посвящены звуку. Художница из Санкт-Петербурга Анна Мартыненко создала такой алгоритм, который позволяет перевести голос в скульптуру на основе определенной фразы - «Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю». В этой панграме использованы почти все буквы языка.

Под каждой скульптурой — кнопка, нажав которую можно услышать тембры разных людей при произнесении панграмы, а потом рассмотреть их и даже пощупать. А еще у посетителей будет уникальная возможность увидеть, как будет выглядеть их собственный голос.

Вернуться в детство

Пожалуй, самый масштабный арт-объект - «Быть внутри» - можно увидеть во дворе центра современной культуры «Флигель». Его создали художники Валерий и Юлия Казас. Увидев его, думаешь, что попал в детскую игровую комнату, ведь здесь привычные мягкие маты, шарики из бассейна, надувные джунгли. На самом деле так и было задумано.

Проект посвящен передаче базовых ощущений через простые формы. Здесь зритель может не только увидеть, но и открыть новое с помощью прикосновений. Художники играют с масштабами, материалами и образами, обращаются к формату детских парков развлечений. Познание гостя начинается с любопытства, которое не зависит от возраста, профессии и особенностей восприятия.

- Первая часть инсталляции напоминает траву, внутри стул, где мы можем посидеть или полазить, почувствовав себя маленькими. Вторая часть — это некое гнездо с шариками, куда можно занырнуть и быть внутри себя и внутри этого мира. Третья часть — это мат-травка, над которым висят надувные круги. Это тоже отсылка к чему-то теплому, важному. Художники предполагают, что туда можно лечь и прикоснуться руками к кругам и к своему детству, - пояснила куратор Алиса Николаева.

. Фото: Виктория СУХОВА

Также на втором этаже «Флигеля» можно увидеть короткометражный фильм «Инклюзион» Милы Михайловой. Он посвящен исследованию света. В основе фильма лежит серия интервью, которые брали у разных людей, в том числе с ограниченными возможностями. Главный вопрос, который был задан участникам интервью – способен ли свет сделать пространство доступным, комфортным, инклюзивным?

- Мы получили совершенно разные ответы на одни и те же вопросы о городском устройстве, освещении, о том, как мы себя чувствуем в городе, о комфорте и об инклюзии. Из этих ответов мы собрали словесную ткань, которую расшифровывали с профессиональными светодизайнерами. Из этого соткана одна часть фильма. Вторая часть — музыкальная, ее помогала делать композитор из США Аделия Файзулина. Ее сочинения отражают все то, что можно увидеть в кадре. И третий пласт — видео, в котором запечатлены световые городские образы. Сами съемки проходили в Баку, - рассказала Мила Михайлова.

Впервые применяя световую оптику, участники проекта делают попытку показать, как на практике необходимо работать с инклюзией в городе.

КОНКРЕТНО

Посетить выставку можно до 22 января 2023 года в музейном центре «Палаты» (со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов) и центре современной культуры «Флигель» (с понедельника по воскресенье с 12 до 21 часа).