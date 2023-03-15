Владимиру нужны новые автобусы и новая коммунальная техника

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Первая в 2023 году пресс-конференция главы 33 региона Александра Авдеева состоялась 15 марта. Посвящена она была множеству проблем Владимирской области. Однако многие вопросы касались непосредственно города Владимира. Причем к двум темам журналисты возвращались с завидной регулярностью – общественному транспорту и коммунальной уборке города.

40 газомоторов, 60 дизелей

О проблеме общественного транспорта заговорили на пресс-конференции практически с самого начала. Как только появилась возможность задавать вопросы.

Александр Авдеев сначала заявил, что в прошлом году удалось решить эту проблему в районах Владимирской области.

- Мы приобрели десятки автобусов в районы и восстановили районную сеть транспорта, и в этом году уже нам не поступают жалобы на то, что где-то есть проблемы с автобусами, - рассказал губернатор. – А вот во Владимире ситуация остаётся непростой. Сейчас в городе работает 8 перевозчиков, 35 автобусных маршрутов, в том числе 20 социальных. Из 230 автобусов и 59 троллейбусов, что работают по Владимиру, примерно половина подвижного состава нуждается в мгновенной замене.

Решить проблему собираются с помощью лизинга. Власти уже даже подали заявку на приобретение 100 автобусов - 40 газомоторов, 60 дизелей.

- Цена каждого находится в диапазоне 15-20 миллионов рублей. Очевидно, что сумму в 1,5-2 миллиарда рублей, ни город, ни область не потянут. Поэтому будем брать транспорт в лизинг на 7 лет, - заявил Авдеев. - Заявка одобрена. Идёт согласование по закупке.

Александр Авдеев. Фото: Алексей СУХОВ

Также губернатор напомнил, что городские власти со своей стороны «предпринимают усилия для системного решения проблемы». Из бюджета города Владимира выделено 92 млн рублей на приобретение троллейбусов. Впервые город выделил 11,5 млн рублей на разработку концепции работы общественного транспорта. Также выделены около 50 млн рублей на ремонт троллейбусного депо на Гастелло и приобретение технологического оборудования для обслуживания подвижного состава.

Также на пресс-конференции стало известно, что в городе будут менять маршруты. По словам Александра Авдеева, это давно назрело, так как создавалась схема маршрутов городского общественного транспорта еще в советские годы. А за это время многое изменилось.

- В свое время маршруты создавались в угоду крупным транспортным потокам, которые следовали к главным городским предприятиям: ВТЗ, ВЭМЗ, Химзавод. Сейчас они уже неактуальны, так что надо менять.

Также губернатор высказался по теме повышения стоимости проезда в автобусах и троллебусах.

Лизинг на три года

Упоминание лизинга во время обсуждения транспортной проблемы было не первым. Вначале про такую форму закупки техники Александр Авдеев сказал в тот момент, когда говорил о коммунальной уборке областного центра.

Лизинг Владимиру необходим, так как Владимиру не хватает 60 единиц коммунальной техники и около 150 человек для качественной уборки города зимой.

Фото Правительства Владимирской области.

- По итогам этой зимы мы пришли к выводу, что нам нужно будет усилить работу коммунальных служб муниципалитетов, - сказал Александр Авдеев. - Кто озаботился этим в прошлом году, те этой зимой легче прошли зиму. Речь о Коврове и Александровском районе. К сожалению, не все муниципалитеты подошли к этому также щепетильно. К примеру, по городу Владимиру нам необходимо докупить не менее 60 единиц техники. Количество людей, которые заняты ручной уборкой города, едва превышает 100 человек, притом что нужно не менее 250. Без этого привести город в порядок в снегопад — невозможно.

В пример Александр Авдеев привел Суздаль, где осенью прошлого года было закуплено 7 единиц техники, а также трудоустроено 18 человек. И это сразу привело к улучшению качества уборки города.

- С новым главой Владимира Дмитрием Наумовым мы этот вопрос обсудили. Понимаем, что закупку сразу 60 единиц техники город не потянет, область будет помогать. Возможно, это будет сделано в рассрочку, например, в лизинг на три года, - подытожил губернатор, добавив при этом, что людей в ЦУГД планируют завлекать не столько зарплатами, сколько новым жильем, а также возможностью профессионального роста, так как процесс уборки в областном центре планируют автоматизировать.

Не за «спасибо»

В ходе пресс-конференции Александра Авдеева спросили, как можно оценить работу Дмитрия Наумова на посту градоначальника Владимира. Все-таки четыре месяца уже работает он во Владимире.

- Самое главное, чтобы он понимал, что на таком посту работает не в ожидании того, что ему скажут «спасибо», - ответил Александр Авдеев. – На самом деле работы так много, что за четыре месяца сложно оценить проделанную работу. Я во всяком случае такими категориями не рассуждаю. Я знаю, что и мне, и ему в том числе придется принимать столько непопулярных решений. Но только потом можно будет оценить, какие последствия они повлекли для горожан.