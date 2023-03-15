Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 10:47

Губернатор высказался о повышении стоимости проезда во Владимире

Глава региона уверен, что сначала нужно показать качественную работу
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

15 марта прошла пресс-конференция губернатора Александра Авдеева. Журналисты спросили его, какой должна быть стоимость проезда во Владимире. Глава региона точной цифры не назвал, а предложил провести опрос среди жителей областного центра. При этом отметил, что на сегодняшний день перевозчики должны выполнять свою работу более качественно.

- Уверен, что перевозчикам сначала надо показать пассажирам улучшение работы транспорта, состояния техники, соблюдение расписания и только после этого выходить с предложением об увеличении тарифа. Видели, сколько аварий происходит с участием водителей общественного транспорта? Как частного, так и государственного. Это говорит о том, что зарплата не соответствует, кто-то работает с переработкой и так далее. Вопрос укрепления водительского состава очень важен, – подчеркнул Александр Авдеев.