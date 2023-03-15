Губернатор высказался о повышении стоимости проезда во Владимире

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

15 марта прошла пресс-конференция губернатора Александра Авдеева. Журналисты спросили его, какой должна быть стоимость проезда во Владимире. Глава региона точной цифры не назвал, а предложил провести опрос среди жителей областного центра. При этом отметил, что на сегодняшний день перевозчики должны выполнять свою работу более качественно.

- Уверен, что перевозчикам сначала надо показать пассажирам улучшение работы транспорта, состояния техники, соблюдение расписания и только после этого выходить с предложением об увеличении тарифа. Видели, сколько аварий происходит с участием водителей общественного транспорта? Как частного, так и государственного. Это говорит о том, что зарплата не соответствует, кто-то работает с переработкой и так далее. Вопрос укрепления водительского состава очень важен, – подчеркнул Александр Авдеев.