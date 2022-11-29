Александр Авдеев рассказал о состоянии крупнейших строек с обманутыми дольщиками во Владимире

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Пресс-конференция губернатора Владимирской области Александра Авдеева началась с рассказа о владимирских мобилизованных и о том, в каком положении они сейчас находятся, однако потом глава региона подробно рассказал о состоянии крупнейших строек, известных своими скандалами с обманутыми дольщиками.

Авдеев сразу уточнил, что практически нигде в области кроме Владимира нет проблем с обманутыми дольщиками. Зато во Владимире сразу пять объектов строительства имеют проблемы с вводом в строй.

Дом с «лишними этажами» в Коммунаре

- На текущий момент два лишних этажа демонтированы. Поданы все документы на согласование. Насколько я знаю, архитектурный надзор проверил их для допуска. И проблем не выявил. Если ничего не произойдет, то в пятницу дом будет введен в эксплуатацию. Если бы дом не был проблемным, то жильцы получили ключи сразу же. Однако конкурсный управляющий проходит процедуру банкротства. Поэтому теперь дольщикам в понедельник надо подать заявление в суд с требованием передать квартиры им. Мы, конечно, постараемся ускорить процедуру, но я пока не уверен, что все обязательно до Нового года получат свои квартиры. Но мы будем стараться.

Дом №82 на улице Первая Пионерская

- Со дня на день дом будет введен в эксплуатацию. Там 133 дольщика. До Нового года 90 процентов из них должны уже получить ключи. Часть квартир находится в собственности у застройщика. Тут мы решаем в индивидуальном порядке.

Дом №13 по улице Музейной

- Всем дольщикам произведут компенсационные выплаты. Других вариантов тут не предусмотрено. У нас в регионе вообще хорошая практика существует по компенсационным выплатам. В таком формате мы работали в Юрьевце с дольщиками. И ни одной жалобы от них потом не поступало.

Дом №2а по улице Северной (Капитал-Строй)

- Этот проблемный дом неожиданно вплыл в нашу повестку. Там уже есть уголовное дело по махинациям со средствами дольщиков. Надеюсь, что застройщик как-то это урегулирует. Тем не менее, дом должны были ввести в декабре. Но процент готовности объекта сейчас составляет около 80 процентов. Видно, что застройщик хочет исправить ситуацию, но в любом случае будет обращение по продлению сроков строительства. В данный момент мы надеемся достроить дом в ближайшие полгода. Уходить в долгострой никто не хочет.

Дома от компании «Интерстрой Плюс» (на улице Никитской и в комплексе «Дуброва Парк-2»)

- Это самые проблемные объекты во Владимире. И вот, знаете, мы еще весной говорили, что проблема сложная. Тогда нас активно убеждали дольщики, да и сам застройщик, что ему надо дать доработать. Что он все достроит. Мы тогда выбрали мягкую позицию. Не стали убеждать суд об ускорении перевода дома в «Фонд защиты граждан - участников долевого строительства». В итоге иски к застройщику пришли от федерального фонда (поддержки обманутых дольщиков – Авт.).

Зато за год все могли убедиться, что по обоим объектам нет никакого прогресса. Разве что в домах стены оштукатурили на нескольких этажах. Но глобально ничего не изменилось. Так что ждем теперь решений судов по процедуре банкротства застройщика на данных объектах. По Нижней Дуброве решение должно быть вынесено 1 декабря, по Никитской – 22 декабря.

В любом случае процесс это будет длительным. И тут нужно понимать, что федеральный бюджет в этом году напряженный. Многие наши планы по возможности софинансирования строительства этих домов при помощи средств федерального Фонда вряд ли будут реализованы, так как у Фонда есть проблемы со средствами даже на 2023 год. И нас поставили в очередь. Ускорить это можно лишь одним образом, взять из областного бюджета 1,5-2 миллиарда рублей. То есть, чтобы построить дом дольщикам, нам нужно отказаться от строительства моста или школы в Веризино. Захотят ли этого другие жители региона? Я не уверен!