Губернатор Александр Авдеев назвал число погибших владимирцев в зоне СВО

Александр Авдеев Фото: Алексей СУХОВ

На своей пресс-конференции Александр Авдеев отметил, что самая актуальная тема — мобилизация. Глава региона находится во взаимодействии со всеми органами власти, а также родными бойцов. Им оказывается всесторонняя поддержка и помощь.

- В основном, владимирские мобилизованные уже направлены либо в ЛНР, либо в дополнительные центры обучения. Отдельная часть у нас ушла в Белоруссию тоже для проведения дополнительной подготовки. Два полка - 344-й и 346-й — находятся на передовой. Чтобы организовать поддержку, мы приняли решение организовать собственный склад на территории Белгородской области, - сообщил Александр Авдеев.

Глава региона сказал, что помощь поступает отовсюду — порядка ста предпринимателей, а также общественников и волонтеров участвует в снабжении техникой, одеждой, продуктами. Александр Авдеев сам ездил к мобилизованным, чтобы увидеть, как дела обстоят на самом деле.

Теперь о грустном. Глава региона отметил, что среди владимирских мобилизованных есть «скорбный счет». Несмотря на то, что он не в праве разглашать данные Министерства обороны, скрывать их он не намерен.

- По официальным данным из числа мобилизованных у нас как минимум один погибший, но я точно знаю, что у нас их как минимум четыре. Еще по нескольким проходится проверка. Это точно не десятки, не сотни. И еще порядка 20 человек находятся в госпиталях.

Что касается пленных, то суммарно из числа контрактников и добровольцев - 15 человек. Они были призваны из Муромской понтонной бригады. За последний месяц трех человек уже обменяли, они находятся на реабилитации. Однако не все из них из Владимирской области, так как изначально призывались из других регионов.

- То, что мы об этом не говорим, не значит, что мы не работаем над этим, просто недостоверная информация может навредить обмену пленными! - резюмировал Авдеев.