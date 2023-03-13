Жена погибшего в ДТП под Муромом сотрудника больницы пришла в сознание

Фото УМВД России по Владимирской области.

В Муроме вышла из комы женщина, пострадавшая в ДТП с участием медиков, случившаяся в конце января. Тогда погибли еще двое, а следствие обвиняет в аварии нетрезвого водителя другой машины.

Готовят к выписке

Двумя погибшими были сотрудники муромской горбольницы №3 — водитель Андрей Софьин и медработник Надежда Козлова. Вместе с ним оказалась его супруга Юлия, которая по случаю беременности проходила обследование в МГБ №3 и теперь возвращалась вместе с мужем домой, благо было по пути. К сожалению, иномарка «Шевроле», за рулем которой сидел нетрезвый водитель, на трассе «Муром — М-7» буквально в лоб ударила медицинскую «Ладу». Беременная Юлия Софьина осталась единственной выжившей. Сначала ее срочно доставили назад в МГБ, а затем транспортировали в Больницу скорой помощи Владимира.

- Около двух недель назад Юлия пришла в себя. Сперва ее перевели в травматологию в «Красном кресте» (БСП города Владимира — Авт.), затем в Областную клиническую больницу в отделение гинекологии, - рассказал отец погибшего Андрея Алексей Софьин.

К сожалению, ребенка молодая женщина потеряла — врачам пришлось прервать беременность. Кроме того, докторам пришлось проводить пострадавшей несколько серьезных операций, в довершении всего у Юлии сломаны бедро и голень.

- Я сам ездил к ней в реанимацию почти сразу после того, как врачи дали разрешение, дважды возили к ней дочку. Сейчас Юле дали костыли и обучают на них ходить. Буквально два дня назад ездили к ней, возили документы, ее готовят к выписке, так что числа 15-го будем забирать ее домой, - объяснил Алексей.

Юлия и Андрей. Фото из архива семьи.

По словам семьи, впереди Юле предстоит долгий курс реабилитации, и врачи пока не дают никаких прогнозов по поводу длительности и стоимости лечения. Сама женщина пока еще мало говорит, так как после комы еще не окончательно пришла в себя.

Прощение через адвоката

Тем временем следствие по делу ведется. Обвиняемый был сразу же отправлен в следственный изолятор. На тот момент с семьей погибших он связаться не пытался, однако теперь ситуация изменилась.

- Недавно была встреча с его адвокатом, и тот принес извинения. Я не знаю, от его ли лица, или это была инициатива самого адвоката. Сейчас они пытаются договориться с нами и семьей Надежды Козловой, материально возместить вред, чтобы это зачлось в суде, так как ему грозит длительный срок, - говорит Алексей Софьин.

Но трудностей у семьи Софьиных пока и без следствия хватает. К счастью, собранной всем миром помощи полностью хватило на оплату похорон, но расходов пока очень много. Опять же, неизвестно, сколько средств уйдет на восстановление Юлии.

Еще одна беда — у молодой семьи были кредиты, в том числе их сельский дом в Борисоглебе покупали на средства ипотеки. Теперь же банки обращаются в суды и требуют вернуть долги.

- Приходят судебные приказы. Я ездил в банк, по Андрею мне все, что нужно, предоставили, а вот по Юле сложнее, мы ведь не близкие родственники.

В связи с этим банки по кредитам Юлии просто сразу шлют данные в суд. Но родные надеются, что со временем смогут разобраться в ситуации.

- Может быть, какие-то компенсации пойдут. В любом случае, Юлю мы будем поднимать и восстанавливать. У нее кроме нас никого нет, и кроме нас никто ей не поможет, а мать должна быть с детьми, - заключил Алексей.