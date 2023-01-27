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Общество27 января 2023 11:00

Жизнь на волоске: семья погибшего в ДТП сотрудника муромской больницы просит помощи

Страшная авария в Муромском районе унесла жизни двух людей, и еще за двоих врачи борются вот уже несколько суток
Алексей КОТМЫШЕВ
Водитель "Шевроле" отделался лишь ушибами. Фото Минздрава Владимирской области.

Водитель "Шевроле" отделался лишь ушибами. Фото Минздрава Владимирской области.

ДТП недалеко от села Борисоглеб, что в Муромском районе, случилось вечером 23 января. По сведениям регионального главка полиции, около 16.40 на 15 километре трассы «Муром — М-7» лоб в лоб столкнулись «Лада» и «Шевроле».

Ребенка удалось спасти

В результате аварии 32-летний водитель «Лады» и его 41-летняя пассажирка погибли на месте, в то время как еще одна пассажирка «Лады» - 31-летняя женщина, была доставлена в больницу. Что до водителя «Шевроле», то он отделался легкими травмами и в госпитализации не нуждался.

Через несколько часов Минздрав Владимирской области официально сообщил, что в автокатастрофе погибли сотрудники Муромской городской больницы №3, а пострадавшей пассажиркой оказалась беременная жена водителя.

- Женщина в реанимации. Она на раннем сроке беременности, прооперирована. У пары двое малолетних детей. По информации главного врача МГБ №3, водитель «Шевроле» находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Он отделался лёгкими ушибами, - рассказали в Минздраве региона. То есть получается, что из-за одного пьяного водителя оборвалась жизнь медика Надежды Козловой, а также водителя Андрея Софьина. И под угрозой жизнь его жены.

Через пару дней брат Андрея открыто обратился к муромлянам с просьбой о помощи. В беседе с «КП-Владимир» Алексей Софьин рассказал о непростой ситуации, сложившейся в связи с трагедией.

- По вчерашней информации (на вечер 26 января — Авт.) Юлия (жена погибшего водителя — авт.) находится в коме, под ИВЛ в реанимации БСП Владимира, куда ее недавно перевели. Ребенка удалось спасти, врачи поддерживают состояние мамы и малыша. Насколько мне известно, он находится в утробе, - поделился Алексей.

Молодой человек рассказывает, что Юлия и его погибший брат Андрей познакомились около шести лет назад в Муроме. На тот момент у Юлии уже была дочка Соня от первого брака. Ей на днях исполнилось двенадцать, а Андрей в ту пору был холостяком. Три года назад пара официально расписалась, и родила второго малыша Леву, который недавно отметил два годика. А буквально в начале 2023 года Андрей и Юлия обрадовали своих и рассказали, что ждут еще одного мальчика.

Сложная ситуация

Семья Софьиных — самая обыкновенная сельская семья из Борисоглеба. Погибший Андрей был старшим из детей, он работал и на заводе, и в полиции, бывал разнорабочим, а в последние годы трудился водителем в МГБ №3, где его многие любили и уважали. С женой они первое время жили в Муроме, а затем перебрались в родной поселок мужа.

Брат погибшего Андрея Алексей Софьин вместе со своими детьми. Фото из архива героя публикации.

Брат погибшего Андрея Алексей Софьин вместе со своими детьми. Фото из архива героя публикации.

- С Андреем мы виделись буквально в день аварии, - вздыхает Алексей. - Сейчас многие спрашивают, как так вышло, что в служебной машине оказалась его беременная жена. Но ситуация была такова: брат возвращался в тот вечер из МГБ, а Юлия была там же на обследовании по поводу ребенка. Как в такой ситуации не забрать жену домой? Ему как раз нужно было отвезти сотрудницу больницы Надежду Козлову из села Петроково в Борисголебскую амбулаторию (фактически по пути — авт.), - объяснил Алексей.

По дороге из Петроково их «Лада» и попала в жуткую аварию — им в лоб вылетела «Шевроле». По словам Алексея, его брат даже толком не успел разогнаться — все случилось неподалеку от поворота на шоссе.

После первого шока от случившегося, семья Софьиных поняла, что ситуация оказалась сложной — никто не может сказать однозначно, что будет с Юлией, и родители Алексея и Андрея, как бабушка и дедушка намерены взять ее детей под свою опеку. Ведь в любом случае, если Юлия поправится, ее ожидают долгие курсы реабилитации. На все это нужны средства, которых у семьи нет. Кроме того, необходимо растить третьего малыша.

К сожалению, есть в семье и еще одна трудность — сам Алексей Софьин является инвалидом детства, и работать по состоянию здоровья не может.

- Я инвалид второй группы, у меня тяжелое заболевание. Я постоянно нуждаюсь в обеспечении кислородным аппаратом — у меня очень низкая функция легких, - объяснил молодой человек.

По словам Алексея, пока с предполагаемым виновником аварии они еще не виделись — водителю дали семь суток административного ареста, который он отбывает, а следователи пока не торопятся оглашать какие-либо подробности в рамках уголовного дела.

- Сейчас наша главная задача – это здоровье Юли, а еще одна — чтобы виновник не ушел от ответственности, - заключил Алексей.

КОНКРЕТНО

Желающие помочь семье Софьиных могут перевести деньги по следующим реквизитам:

Карта 4817 7602 9306 2729 Софьин Алексей Алексеевич (брат Андрея)

Номер его телефона — 8-920-945-34-02 (привязан к карте).

Карта 5484 1000 1011 4165 - Софьин Алексей Александрович (отец Андрея)

Номер счёта – 40817810910001362120.

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