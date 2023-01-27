Жизнь на волоске: семья погибшего в ДТП сотрудника муромской больницы просит помощи

Водитель "Шевроле" отделался лишь ушибами. Фото Минздрава Владимирской области.

ДТП недалеко от села Борисоглеб, что в Муромском районе, случилось вечером 23 января. По сведениям регионального главка полиции, около 16.40 на 15 километре трассы «Муром — М-7» лоб в лоб столкнулись «Лада» и «Шевроле».

Ребенка удалось спасти

В результате аварии 32-летний водитель «Лады» и его 41-летняя пассажирка погибли на месте, в то время как еще одна пассажирка «Лады» - 31-летняя женщина, была доставлена в больницу. Что до водителя «Шевроле», то он отделался легкими травмами и в госпитализации не нуждался.

Через несколько часов Минздрав Владимирской области официально сообщил, что в автокатастрофе погибли сотрудники Муромской городской больницы №3, а пострадавшей пассажиркой оказалась беременная жена водителя.

- Женщина в реанимации. Она на раннем сроке беременности, прооперирована. У пары двое малолетних детей. По информации главного врача МГБ №3, водитель «Шевроле» находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Он отделался лёгкими ушибами, - рассказали в Минздраве региона. То есть получается, что из-за одного пьяного водителя оборвалась жизнь медика Надежды Козловой, а также водителя Андрея Софьина. И под угрозой жизнь его жены.

Через пару дней брат Андрея открыто обратился к муромлянам с просьбой о помощи. В беседе с «КП-Владимир» Алексей Софьин рассказал о непростой ситуации, сложившейся в связи с трагедией.

- По вчерашней информации (на вечер 26 января — Авт.) Юлия (жена погибшего водителя — авт.) находится в коме, под ИВЛ в реанимации БСП Владимира, куда ее недавно перевели. Ребенка удалось спасти, врачи поддерживают состояние мамы и малыша. Насколько мне известно, он находится в утробе, - поделился Алексей.

Молодой человек рассказывает, что Юлия и его погибший брат Андрей познакомились около шести лет назад в Муроме. На тот момент у Юлии уже была дочка Соня от первого брака. Ей на днях исполнилось двенадцать, а Андрей в ту пору был холостяком. Три года назад пара официально расписалась, и родила второго малыша Леву, который недавно отметил два годика. А буквально в начале 2023 года Андрей и Юлия обрадовали своих и рассказали, что ждут еще одного мальчика.

Сложная ситуация

Семья Софьиных — самая обыкновенная сельская семья из Борисоглеба. Погибший Андрей был старшим из детей, он работал и на заводе, и в полиции, бывал разнорабочим, а в последние годы трудился водителем в МГБ №3, где его многие любили и уважали. С женой они первое время жили в Муроме, а затем перебрались в родной поселок мужа.

Брат погибшего Андрея Алексей Софьин вместе со своими детьми. Фото из архива героя публикации.

- С Андреем мы виделись буквально в день аварии, - вздыхает Алексей. - Сейчас многие спрашивают, как так вышло, что в служебной машине оказалась его беременная жена. Но ситуация была такова: брат возвращался в тот вечер из МГБ, а Юлия была там же на обследовании по поводу ребенка. Как в такой ситуации не забрать жену домой? Ему как раз нужно было отвезти сотрудницу больницы Надежду Козлову из села Петроково в Борисголебскую амбулаторию (фактически по пути — авт.), - объяснил Алексей.

По дороге из Петроково их «Лада» и попала в жуткую аварию — им в лоб вылетела «Шевроле». По словам Алексея, его брат даже толком не успел разогнаться — все случилось неподалеку от поворота на шоссе.

После первого шока от случившегося, семья Софьиных поняла, что ситуация оказалась сложной — никто не может сказать однозначно, что будет с Юлией, и родители Алексея и Андрея, как бабушка и дедушка намерены взять ее детей под свою опеку. Ведь в любом случае, если Юлия поправится, ее ожидают долгие курсы реабилитации. На все это нужны средства, которых у семьи нет. Кроме того, необходимо растить третьего малыша.

К сожалению, есть в семье и еще одна трудность — сам Алексей Софьин является инвалидом детства, и работать по состоянию здоровья не может.

- Я инвалид второй группы, у меня тяжелое заболевание. Я постоянно нуждаюсь в обеспечении кислородным аппаратом — у меня очень низкая функция легких, - объяснил молодой человек.

По словам Алексея, пока с предполагаемым виновником аварии они еще не виделись — водителю дали семь суток административного ареста, который он отбывает, а следователи пока не торопятся оглашать какие-либо подробности в рамках уголовного дела.

- Сейчас наша главная задача – это здоровье Юли, а еще одна — чтобы виновник не ушел от ответственности, - заключил Алексей.

КОНКРЕТНО

Желающие помочь семье Софьиных могут перевести деньги по следующим реквизитам:

Карта 4817 7602 9306 2729 Софьин Алексей Алексеевич (брат Андрея)

Номер его телефона — 8-920-945-34-02 (привязан к карте).

Карта 5484 1000 1011 4165 - Софьин Алексей Александрович (отец Андрея)

Номер счёта – 40817810910001362120.