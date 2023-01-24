В ДТП в Муромском районе погибли два человека

фото Минздрава Владимирской области

По предварительным данным правоохранителей из межмуниципального отдела МВД России «Муромский» УМВД России по Владимирской области, 23 января в 16.40 недалеко от села Чаадаево Муромского района 56-летний мужчина на "Шевроле" выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Лада Гранта", принадлежащим Муромской городской больнице №3.

В результате аварии погибли двое сотрудников больницы: водитель и женщина-пассажир. На момент ДТП в машине находился еще один человек - супруга водителя. Женщина в реанимации. Она находится на раннем сроке беременности. Прооперирована. У пары двое малолетних детей, сообщает подробности региональный Минздрав.

По информации главного врача МГБ №3, водитель "Шевроле" находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Он отделался лёгкими ушибами.

Минздрав Владимирской области выражает соболезнования семьям погибших и готов оказать им всю возможную помощь.